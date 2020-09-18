О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 27
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Уважаемый @danminin , Вы заблуждаетесь. Я же привёл в начале ветки правильные соотношения, и пояснил их физический смысл. Равны - прибыли и убытки, от движений вверх и вниз, именно так, и не иначе. В Вашей модели при движении с начального уровня EURUSD = 1 "вверх" на 1, то есть на 10000 пипс величиной 0,0001, будет иметься прибыль в 10000 "пипсов доллара", в моих терминах (в том смысле, что валюта котировки - доллар). При движении же с начального уровня 1 "вниз" на 5000 пипс величиной 0,0001 будет иметься убыток величиной 5000 "пипсов доллара". Дальше очень важно понимать, что же изменилось, что послужило причиной изменения курса. Рассмотрим гипотетическую ситуацию, в которой евро (числитель этой пары EUR/USD) вообще не изменялся, а всё изменение обусловлено только лишь изменением знаменателя (USD). В таком сценарии доллар при конечном курсе EURUSD = 2 (то есть USDEUR = 0,5) и доллар при конечном курсе EURUSD = 0,5 (то есть USDEUR = 2) различаются по стоимости в 4 (!) раза (в первом случае 10000 прибыли, во втором случае 5000 пипс убытка, только вот стоимость пипса в первом случае в 4 (!) раза меньше). Фактически, в этом сценарии постоянства EUR в первом случае прибыль 10000*0,25 = 2500 попугаев, а во втором случае убыток 5000*1 = 5000 попугаев, поскольку 5000 и 2500 попугаев не равны, то и вероятности их ни разу не равны (таким образом, я "на пальцах" показал для частного случая ошибочность Вашего рассуждения, следовательно оно в общем неверно). Рассморите самостоятельно другие сценарии, например другой предельный случай, когда изменение EURUSD обусловлено только EUR. Перечитайте начало ветки ещё раз, там приведены общие соотношения.
при чем тут прибыли?
мы же и говорим о том феномене, что при одинаковых вероятностях движения цены вверх и вниз - прибыли будут разными.
или, перефразируя: при равных прибылях, вероятности движений будут разными.
вероятность того, что евро станет дороже доллара в 2 раза такая же как и вероятность того, что доллар станет дороже евро в 2 раза.
ведь eur/usd это что? это соотношение.
какой знак стоит между евро и долларом? деление.
соотношения означает во сколько первое число больше второго. значит и нужно смотреть во сколько раз евро дороже доллара.
зачем вообще смотреть пункты на шкале?
евродоллар стоит 1,0000
какая вероятность того, что цена евродоллара вырастет на 9999 пунктов? до цены 1,9999?
а какая вероятность того, что цена евродоллара упадет на 9999 пунктов? до цены 0,0001?
вы думаете вероятность такая же?
вероятность того, что евро станет дороже доллара в 2 раза такая же, как и вероятность того, что евро станет дешевле доллара в 10000 раз? это нужно чтобы экономика европы в 10000 раз уменьшилась. или чтобы европа напечатала евро в 10000 раз больше текущего количества.
какая вероятность того, что евро увеличится на 20000 пунктов?
а какая вероятность того, что евро уменьшиться на 20000 пунктов?
он будет стоить -1,0000? такого быть не может.
нужно еще смотреть на валюту, которая в валютной паре на втором месте стоит.
если eur/usd стал 2, то это значит, что usd/eur стал стоить 0,5.
если eur/usd стал 0,5, то это значит, что usd/eur стал стоить 2.
вот на сколько рубль упал с даты своего старта?
стоил 0,33 доллара, сейчас стоит 0,017 доллара.
подешевел в 20 раз.
рассмотрим противоположный курс. курс доллар/рубль. доллар стоил 3 рубля, теперь стоит 60 рублей. вырос в 20 раз.
Дважды два четыре, дважды два четыре
Это всем известно в целом мире....)))
Дважды два четыре, дважды два четыре
Это всем известно в целом мире....)))
вы что-то сказать хотели?
при чем тут прибыли?
вы что-то сказать хотели?
Нет, только пошутил.)
С телефона нет желания писать много.
на маршрутке на завод едете?
С телефона нет желания писать много. Отвечу коротко: только они и важны. Я всё объяснил достаточно подробно, хотите - перечитаете, нет - будете пребывать в мире фантазий. Особенно рассуждения про то, что отношения валют равны отношениям экономик (типа чтоб изменился курс евро в 1000 раз надо чтоб уменьшилась экономика в 1000 раз) - это к психиатру, ибо реальность к этим фантазиям не имеет никакого отношения, совсем )))
ну так это же вы считаете, что вероятность роста евродоллара на 9999 пунктов такая же, как вероятность его падения на 9999 пунктов.
другими словами, вероятность роста евродоллара в 2 раза такая же, как и вероятность падения евродоллара в 10000 раз.
типа чтоб изменился курс евро в 1000 раз надо чтоб уменьшилась экономика в 1000 раз
великий экономист?
изменение курса валюты зависит от изменения экспорта/импорта страны, а изменение экспорта/импорта страны зависит от роста/падения экономики.
а вообще это не главное в том посте. вы зацепились за второстепенную фразу.
С телефона нет желания писать много. Отвечу коротко: только они и важны. Я всё объяснил достаточно подробно, хотите - перечитаете, нет - будете пребывать в мире фантазий. Особенно рассуждения про то, что отношения валют равны отношениям экономик (типа чтоб изменился курс евро в 1000 раз надо чтоб уменьшилась экономика в 1000 раз) - это к психиатру, ибо реальность к этим фантазиям не имеет никакого отношения, совсем )))
если вы не способны понять того, что я там написал, то это вам скорее к доктору.
чувак, ты нам тут мартингейл решил показать?
Взял и раскрыл маленькие секретики этой чудной торговли)
изменение курса валюты зависит от изменения экспорта/импорта страны, а изменение экспорта/импорта страны зависит от роста/падения экономики.
а вообще это не главное в том посте. вы зацепились за второстепенную фразу.
Нет конечно. Усе спекулятивно, не было бы выбросов если зависело от"экспорта/импорта".
Начал тестировать свой доработанный индикатор. Первая небольшая прибыль.
Начал тестировать свой доработанный индикатор. Первая небольшая прибыль.