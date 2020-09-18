О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 25
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Раз в 10 лет появляется человек, я имею в виду автора темы, в итоге все сводится к тому что пережевывать одно и тоже уже надоедает, но у некоторых надежда блещет сквозь щели безнадежности..
автору темы, состряпай сову и не парься.
))))))))) Самый лучший ответ от старины Шерлока Холмса, одним предложением все сказал (:о)
Повторение - мать учения.) А я благодарен автору, чтение этой ветки подтолкнуло меня к доработке моего индикатора для парного трейдинга. У него были изъяны, которые мешали прибыльно торговать. Теперь исправил и надеюсь, что он стал граальный.))) Буду тестировать его на центовом счёте. Если результаты будут положительными, сделаю советник.
кстати интересная картинка - но ни разу у практиков не слышал принцип/правила использования.
Разметку вижу не в первый раз, но хочется услышать отклики-прогнозы по ней.
Сложная штука, объяснить не получится. Как оно работает скорее как уровни поддержки и сопротивления, не много похожа на каналы. По истории все красиво, но когда пустой график, линии приводят в ступор.
Если результаты будут положительными, сделаю советник.
Может советник сначала, че там пару строк закинуть в условие, аля стандарт в макд сампле....
Может советник сначала, че там пару строк закинуть в условие, аля стандарт в макд сампле....
Не, я вначале поторгую с помощью скриптов (открытие, закрытие). Все нюансы выясню в процессе торговли. А эксперт не долго склепать, заготовки есть. Торопиться некуда, я на пенсии, материально обеспечен. А форекс , программирование и шахматы для меня интеллектуальная развлекуха.)
Не, я вначале поторгую с помощью скриптов(открытие, закрытие). Все нюансы выясню в процессе торговли. А эксперт не долго склепать, заготовки есть. Торопиться некуда, я на пенсии
Конечно не надо торопиться, поговаривают что продолжительность жизни увеличивается. Вплоть до 200х сот лет ожидают. Поэтому и пенсионный возраст подняли.
Схлопывание первоначального депозита с нулем это - граальная вещь.
Ржу не могу)))
В принципе я и захожу в последнее время на форум, маркет и сигналы только за этим)
Развлекательные порталы курят в сторонке)
Конечно не надо торопиться, поговаривают что продолжительность жизни увеличивается. Вплоть до 200х сот лет ожидают. Поэтому и пенсионный возраст подняли.
Схлопывание первоначального депозита с нулем это - граальная вещь.
Ржу не могу)))
В принципе я и захожу в последнее время на форум, маркет и сигналы только за этим)
Редкий случай описали Вы. Коснулась и меня Франка история та. Только в плюсе я оказался значительном.
Тоже ржу )))
Конечно не надо торопиться, поговаривают что продолжительность жизни увеличивается. Вплоть до 200х сот лет ожидают. Поэтому и пенсионный возраст подняли.
Схлопывание первоначального депозита с нулем это - граальная вещь.
Ржу не могу)))
В принципе я и захожу в последнее время на форум, маркет и сигналы только за этим)
Что, показал похоронную свечу своего депозита? Не первый раз этот скрин показываешь, видимо надолго запомнилось это событие. И это: "Схлопывание первоначального депозита с нулем это - граальная вещь." не первый раз пишешь. Что-нить может новенькое сообщишь. В каком классе учишься? Литературу ещё не проходили? Хотя Маяковский и писал: " Деточка, все мы немножко лошади", но ты всё-таки человек, поэтому ржать не стоит.)
Редкий случай описали Вы. Коснулась и меня Франка история та. Только в плюсе я оказался значительном.
Тоже ржу )))
Серьезно чтоли? Миллионер поди)
Достаточно почитать сторонние форумы , например альпов или лаб и -
станет ясно что сопли и вверх и вниз по 10000 пунктов летали молниеносно.
Вытряхнули там всех абсолютно.
В лучшем случаем те кто как то выжил но котировки признаны были не рыночными - могли рассчитывать на отмену сделок)))
Ну раз вы любите и обсуждаете здесь фунтика-
Свеженькое, 2019.12.12
Что, показал похоронную свечу своего депозита? Не первый раз этот скрин показываешь, видимо надолго запомнилось это событие. И это: "Схлопывание первоначального депозита с нулем это - граальная вещь." не первый раз пишешь. Что-нить может новенькое сообщишь. В каком классе учишься? Литературу ещё не проходили? Хотя Маяковский и писал: " Деточка, все мы немножко лошади", но ты всё-таки человек, поэтому ржать не стоит.)
Ржать именно стоит что человек дожил до пенсии и пишет что сначала скриптами потестит так как спешить некуда)))
Ржать именно стоит что человек дожил до пенсии и пишет что сначала скриптами потестит так как спешить некуда)))
Когда, для человека форекс развлечение, то он не спешит, продлевает удовольствие, кайфует от этого, а это увеличивает продолжительность жизни. Известно, что все долгожители никогда не спешили, никогда не проявляли недовольства, всегда жили в согласии с собой и окружающими. А что думаешь помру и не успею заработать все деньги мира? Тебя это волнует? Ты болеешь за меня?)