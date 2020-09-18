О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 25

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Martingeil:

Раз в 10 лет появляется человек, я имею в виду автора темы, в итоге все сводится к тому что пережевывать одно и тоже уже надоедает, но у некоторых надежда блещет сквозь щели безнадежности..

автору темы, состряпай сову и не парься. 


))))))))) Самый лучший ответ от старины Шерлока Холмса, одним предложением все сказал (:о)

Повторение - мать учения.) А я благодарен автору, чтение этой ветки подтолкнуло меня к доработке моего индикатора для парного трейдинга. У него были изъяны, которые мешали прибыльно торговать. Теперь исправил и надеюсь, что он стал граальный.))) Буду тестировать его на центовом счёте. Если результаты будут положительными, сделаю советник.

 
Maxim Kuznetsov:

кстати интересная картинка - но ни разу у практиков не слышал принцип/правила использования.
Разметку вижу не в первый раз, но хочется услышать отклики-прогнозы по ней.

Сложная штука, объяснить не получится. Как оно работает скорее как уровни поддержки и сопротивления, не много похожа на каналы. По истории все красиво, но когда пустой график, линии приводят в ступор.

 
khorosh:

Если результаты будут положительными, сделаю советник.

Может советник сначала, че там пару строк закинуть в условие, аля стандарт в макд сампле....

 
Martingeil:

Может советник сначала, че там пару строк закинуть в условие, аля стандарт в макд сампле....

Не, я вначале поторгую с помощью скриптов (открытие, закрытие). Все нюансы выясню в процессе торговли. А эксперт не долго склепать, заготовки есть. Торопиться некуда, я на пенсии, материально обеспечен. А форекс , программирование и шахматы для меня  интеллектуальная развлекуха.)

 
khorosh:

Не, я вначале поторгую с помощью скриптов(открытие, закрытие). Все нюансы выясню в процессе торговли. А эксперт не долго склепать, заготовки есть. Торопиться некуда, я на пенсии

Конечно не надо торопиться, поговаривают что продолжительность жизни увеличивается. Вплоть до 200х сот лет ожидают. Поэтому и пенсионный возраст подняли.

Схлопывание первоначального депозита с нулем это - граальная вещь.

Ржу не могу)))

В принципе я и захожу в последнее время на форум, маркет и сигналы только за этим)

Развлекательные порталы курят в сторонке)

 
EgorKim:

Конечно не надо торопиться, поговаривают что продолжительность жизни увеличивается. Вплоть до 200х сот лет ожидают. Поэтому и пенсионный возраст подняли.

Схлопывание первоначального депозита с нулем это - граальная вещь.

Ржу не могу)))

В принципе я и захожу в последнее время на форум, маркет и сигналы только за этим)

Редкий случай описали Вы. Коснулась и меня Франка история та. Только в плюсе я оказался значительном.

Тоже ржу )))

 
EgorKim:

Конечно не надо торопиться, поговаривают что продолжительность жизни увеличивается. Вплоть до 200х сот лет ожидают. Поэтому и пенсионный возраст подняли.

Схлопывание первоначального депозита с нулем это - граальная вещь.

Ржу не могу)))

В принципе я и захожу в последнее время на форум, маркет и сигналы только за этим)

Что, показал похоронную свечу своего депозита? Не первый раз этот скрин показываешь, видимо надолго запомнилось это событие. И это: "Схлопывание первоначального депозита с нулем это - граальная вещь." не первый раз пишешь. Что-нить может новенькое сообщишь. В каком классе учишься? Литературу ещё не проходили? Хотя Маяковский и писал: " Деточка, все мы немножко лошади", но ты всё-таки  человек, поэтому ржать не стоит.)

 
Maxaxa:

Редкий случай описали Вы. Коснулась и меня Франка история та. Только в плюсе я оказался значительном.

Тоже ржу )))

Серьезно чтоли? Миллионер поди)

Достаточно почитать сторонние форумы , например альпов или лаб и -

станет ясно что сопли и вверх и вниз по 10000 пунктов летали молниеносно.

Вытряхнули там всех абсолютно.

В лучшем случаем те кто как то выжил но котировки признаны были не рыночными - могли рассчитывать на отмену сделок)))

Ну раз вы любите и обсуждаете здесь фунтика-

Свеженькое, 2019.12.12

 
khorosh:

Что, показал похоронную свечу своего депозита? Не первый раз этот скрин показываешь, видимо надолго запомнилось это событие. И это: "Схлопывание первоначального депозита с нулем это - граальная вещь." не первый раз пишешь. Что-нить может новенькое сообщишь. В каком классе учишься? Литературу ещё не проходили? Хотя Маяковский и писал: " Деточка, все мы немножко лошади", но ты всё-таки  человек, поэтому ржать не стоит.)

Ржать именно стоит что человек дожил до пенсии и пишет что сначала скриптами потестит так как спешить некуда)))

 
EgorKim:

Ржать именно стоит что человек дожил до пенсии и пишет что сначала скриптами потестит так как спешить некуда)))

Когда, для человека форекс развлечение, то он не спешит, продлевает удовольствие, кайфует от этого, а это увеличивает продолжительность жизни. Известно, что все долгожители никогда не спешили, никогда не проявляли недовольства, всегда жили в согласии с собой и окружающими. А что думаешь помру и не успею заработать все деньги мира? Тебя это волнует? Ты болеешь за меня?)

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