О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 26
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Когда, для человека форекс развлечение, то он не спешит, продлевает удовольствие, кайфует от этого, а это увеличивает продолжительность жизни. Известно, что все долгожители никогда не спешили, никогда не проявляли недовольства, всегда жили в согласии с собой и окружающими. А что думаешь помру и не успею заработать все деньги мира? Тебя это волнует? Ты болеешь за меня?)
Я не переживаю за тебя.
По тому как в моей жизни попадались как умные молодые люди , так и великовзрослые балбесы.
Я не переживаю за тебя.
По тому как в моей жизни попадались как умные молодые люди , так и великовзрослые балбесы.
Жаль мне тебя, не можешь возвыситься за счёт добрых и славных дел, пытаешься возвыситься за счёт унижения других.
Серьезно чтоли? Миллионер поди)
Достаточно почитать сторонние форумы , например альпов или лаб и -
станет ясно что сопли и вверх и вниз по 10000 пунктов летали молниеносно.
Вытряхнули там всех абсолютно.
В лучшем случаем те кто как то выжил но котировки признаны были не рыночными - могли рассчитывать на отмену сделок)))
Ну раз вы любите и обсуждаете здесь фунтика-
Свеженькое, 2019.12.12
Спасибо Вам! Держите нас в курсе. Только скриншоты делайте поаккуратней, не вырезайте данные по осям например ))) и период побольше берите, там больше страшных палочек ))
А насчет соплей - Вы видимо не с теми были в команде.
Спасибо Вам! Держите нас в курсе. Только скриншоты делайте поаккуратней, не вырезайте данные по осям например ))) и период побольше берите, там больше страшных палочек ))
А насчет соплей - Вы видимо не с теми были в команде.
Сейчас в дц нет никаких проблем с историей счёта.
Ты сначала стейт выложи как на франке "неплохо заработал" , а потом поговорим что и где я вырезал)))
Сейчас в дц нет никаких проблем с историей счёта.
Ты сначала стейт выложи как на франке "неплохо заработал" , а потом поговорим что и где я вырезал)))
Сейчас? в 2015-ом или в каком это было? Вы дядя что-то перепутали ))
И потом хорош ветку пачкать своим ядом )) Идите поспите лучше и пусть Вам приснится сон про сливочный Грааль.
С Вами я закончил. Удачи.
Сейчас? в 2015-ом или в каком это было? Вы дядя что-то перепутали ))
И потом хорош ветку пачкать своим ядом )) Идите поспите лучше и пусть Вам приснится сон про сливочный Грааль.
С Вами я закончил. Удачи.
Ага .
Бывай .
Зайду поржать в следующий раз и может быть в другую ветку.
И что самое интересное может быть не над тобой тётя.
)))
Лег спать около 7 часов мск, вернулся к рассмотрению рынка только сейчас.Что же мы видим (покажем не половину суток, а сутки):
Рассогласование не уменьшилось, а увеличилось. Ну этого никто не запрещал, конечно. Открываемся ещё раз в том же направлении: при соотношении лотов 8 к 3 соответственно, EURUSD - купить, GBPUSD - продать.И ждём прибыль.
P.S. Строго говоря, прибыль уже была - просто небольшая - так как рассогласование было небольшим при открытии сделок - и можно и нужно было закрываться, но я в это время спал. Этот момент (когда чёрные кривые сблизились с красными соответствует отсчёту i приблизительно = 180 на графиках выше).
чувак, ты нам тут мартингейл решил показать?
Лег спать около 7 часов мск, вернулся к рассмотрению рынка только сейчас.Что же мы видим (покажем не половину суток, а сутки):
Рассогласование не уменьшилось, а увеличилось. Ну этого никто не запрещал, конечно. Открываемся ещё раз в том же направлении: при соотношении лотов 8 к 3 соответственно, EURUSD - купить, GBPUSD - продать.И ждём прибыль.
P.S. Строго говоря, прибыль уже была - просто небольшая - так как рассогласование было небольшим при открытии сделок - и можно и нужно было закрываться, но я в это время спал. Этот момент (когда чёрные кривые сблизились с красными соответствует отсчёту i приблизительно = 180 на графиках выше).
конечно прибыль была. так как график движется колебательно, он то выше линии открытия сделки, то ниже линии открытия сделки. и ты никогда не угадаешь когда нужно закрываться.
Доброго времени суток.
В преддверии нового года решил сделать достоянием общественности один из очевидных выводов о природе рынка. Это особенно полезно тем, что на форуме очень мало каких-либо физически содержательных идей.
Сегодня я намереваюсь простыми соображениями опровергнуть одно из общих заблуждений, о том что график произвольно взятой валютной пары имеет равные вероятности (по 50%) хода вверх и вниз в случае рассмотрения на достаточно продолжительном интервале времени.
Рассмотрим 289 отсчётов в таймфрейме М5 (то есть, 1 сутки) графиков цен EURUSD и GBPUSD:
конечно вероятность не равная.
например евродоллар стоит 1,0000.
какая вероятность, что он вырастет на 10000 пунктов?
а какая вероятность что он упадет на 10000 пунктов (то есть начнет стоить ноль), такая же?
нужно смотреть не на сколько пунктов вырос, а во сколько раз.
вероятность, что евродоллар вырастет на 10000 пунктов такая же и как вероятность, что он упадет на 5000 пунктов.
в первом случае он вырастет в 2 раза, а во втором случае он уменьшится в 2 раза.
конечно вероятность не равная.
например евродоллар стоит 1,0000.
какая вероятность, что он вырастет на 10000 пунктов?
а какая вероятность что он упадет на 10000 пунктов (то есть начнет стоить ноль), такая же?
нужно смотреть не на сколько пунктов вырос, а во сколько раз.
вероятность, что евродоллар вырастет на 10000 пунктов такая же и как вероятность, что он упадет на 5000 пунктов.
в первом случае он вырастет в 2 раза, а во втором случае он уменьшится в 2 раза.
Уважаемый @danminin , Вы заблуждаетесь. Я же привёл в начале ветки правильные соотношения, и пояснил их физический смысл. Равны - прибыли и убытки, от движений вверх и вниз, именно так, и не иначе. В Вашей модели при движении с начального уровня EURUSD = 1 "вверх" на 1, то есть на 10000 пипс величиной 0,0001, будет иметься прибыль в 10000 "пипсов доллара", в моих терминах (в том смысле, что валюта котировки - доллар). При движении же с начального уровня 1 "вниз" на 5000 пипс величиной 0,0001 будет иметься убыток величиной 5000 "пипсов доллара". Дальше очень важно понимать, что же изменилось, что послужило причиной изменения курса. Рассмотрим гипотетическую ситуацию, в которой евро (числитель этой пары EUR/USD) вообще не изменялся, а всё изменение обусловлено только лишь изменением знаменателя (USD). В таком сценарии доллар при конечном курсе EURUSD = 2 (то есть USDEUR = 0,5) и доллар при конечном курсе EURUSD = 0,5 (то есть USDEUR = 2) различаются по стоимости в 4 (!) раза (в первом случае 10000 прибыли, во втором случае 5000 пипс убытка, только вот стоимость пипса в первом случае в 4 (!) раза меньше). Фактически, в этом сценарии постоянства EUR в первом случае прибыль 10000*0,25 = 2500 попугаев, а во втором случае убыток 5000*1 = 5000 попугаев, поскольку 5000 и 2500 попугаев не равны, то и вероятности их ни разу не равны (таким образом, я "на пальцах" показал для частного случая ошибочность Вашего рассуждения, следовательно оно в общем неверно). Рассморите самостоятельно другие сценарии, например другой предельный случай, когда изменение EURUSD обусловлено только EUR. Перечитайте начало ветки ещё раз, там приведены общие соотношения.
Ночь прошла спокойно... нет сколько-нибудь значимого рассогласования (между чёрной кривой - ED с коэффициентом 2,786, и синей кривой - PD, с коэффициентом 1 и сдвигом на 1,786) ... в рынок не входим...