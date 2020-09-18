О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 111
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У меня показывает что ещё рано - расхождение маленькое и не окончилось. Сигнала нет, а вот если просто посмотреть на пару, то да, можно ждать разворот.
Но мы здесь торгуем не волны, то с другой оперы :)
Для победы все средства хороши. Победителей не судят.)
Для победы все средства хороши. Победителей не судят.)
Вот в этом согласен на все 100%
А реальная жизнь у тебя предсказуема? Наверное ты мог предсказать и как рубль обрушится в 2.5 раза в 2014 г? Выстрел франка в 2015г, от которого обанкротились многие брокеры и хедж-фонды тоже вписывается в твою концепцию упорядоченного мира? Или кризис 2008г? Или ....
Похоже что ты далек от финансовых рынков. Здесь складываешь копейку к копейке месяцами и годами, но рискуешь потерять все и сразу за минуту. Причем для потери достаточно одного события (черного лебедя), от которого даже стопы не спасут. Черный лебедь может сыграть в твою пользу и твоя позиция виртуально может принести колоссальную прибыль. Но обанкротится твой брокер и ты останешься не только без прибыли, но и без депозита. Так было с моим знакомым в ситуации с франком, потерял более 120 тыс долл хотя теоретически должен был заработать несколько лямов.
"Но обанкротится твой брокер и ты останешься не только без прибыли, но и без депозита" -- и это вне зависимости от того, сколько времени ты удерживаешь открытой позицию, - минуту или час, или день, или неделю, или месяц, либо даже если ты вообще не открываешь позиции. ;)))
Поэтому твоя логика ущербна. Хромает на обе ноги.
Рано, не развернулись
вроде нормально
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
AUDJPY, M5, 2020.01.24
Alpari International, MetaTrader 4, Real
По сути график синтетика ничем не отличается от обычного графика валютной пары,
но преимущество в том, что можно создать любой синтетик удовлетворяющий своим требованиям,
индикатор показывает синтетик топикстартера, фокус 8 ))):
Народ всё пишет и пишет без меня даже...
Сделки в минусе. Не исключено, что окончание фокуса 8 перенесётся на понедельник. Не хотелось бы, хотя и ничего страшного в этом нет.
Народ всё пишет и пишет без меня даже...
Сделки в минусе. Не исключено, что окончание фокуса 8 перенесётся на понедельник. Не хотелось бы, хотя и ничего страшного в этом нет.
Какой минус сейчас?
Это если евра с фунтом сильно вниз прогуляются.
Народ всё пишет и пишет без меня даже...
Сделки в минусе. Не исключено, что окончание фокуса 8 перенесётся на понедельник. Не хотелось бы, хотя и ничего страшного в этом нет.
Объясняю на пальцах так, что бы понял даже ты - ЛЮБОЙ ПАРНЫЙ ТРЕДИНГ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ ПАР, ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАФИК КРОССА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДВИЖЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ КАНАЛЕ.
Открой график EURGBP - там где был канал в январе, сделки были в +, как только произошел прорыв - убыток. И так будет всегда. Сумма убытка перекроет всю предыдущую прибыль