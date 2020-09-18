О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 111

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Vitaly Muzichenko:

У меня показывает что ещё рано - расхождение маленькое и не окончилось. Сигнала нет, а вот если просто посмотреть на пару, то да, можно ждать разворот.


Но мы здесь торгуем не волны, то с другой оперы :)

Для победы все средства хороши. Победителей не судят.)

 
khorosh:

Для победы все средства хороши. Победителей не судят.)

Вот в этом согласен на все 100%

[Удален]  
Grigori.S.B:

А реальная жизнь у тебя предсказуема? Наверное ты мог предсказать и как рубль обрушится в 2.5 раза в 2014 г? Выстрел франка в 2015г, от которого обанкротились многие брокеры и хедж-фонды тоже вписывается в твою концепцию упорядоченного мира? Или кризис 2008г? Или ....

Похоже что ты далек от финансовых рынков. Здесь складываешь копейку к копейке месяцами и годами, но рискуешь потерять все и сразу за минуту. Причем для потери достаточно одного события (черного лебедя), от которого даже стопы не спасут. Черный лебедь может сыграть в твою пользу и твоя позиция виртуально может принести колоссальную прибыль. Но обанкротится твой брокер и ты останешься не только без прибыли, но и без депозита. Так было с моим знакомым в ситуации с франком, потерял более 120 тыс долл хотя теоретически должен был заработать несколько лямов.

"Но обанкротится твой брокер и ты останешься не только без прибыли, но и без депозита" -- и это вне зависимости от того, сколько времени ты удерживаешь открытой позицию, - минуту или час, или день, или неделю, или месяц, либо даже если ты вообще не открываешь позиции.  ;)))

Поэтому твоя логика ущербна. Хромает на обе ноги.  

 
Ivan Butko:

Рано, не развернулись

вроде нормально

 

По сути график синтетика ничем не отличается от обычного графика валютной пары, 

но преимущество в том, что можно создать любой синтетик удовлетворяющий своим требованиям,

индикатор показывает синтетик топикстартера, фокус 8 ))):

ts1

 

Народ всё пишет и пишет без меня даже...

Сделки в минусе. Не исключено, что окончание фокуса 8 перенесётся на понедельник. Не хотелось бы, хотя и ничего страшного в этом нет.

 
Mikhael1983:

Народ всё пишет и пишет без меня даже...

Сделки в минусе. Не исключено, что окончание фокуса 8 перенесётся на понедельник. Не хотелось бы, хотя и ничего страшного в этом нет.


Какой минус сейчас?

 
Вот как раз по теме спрошу фокуса №8. Перекос лотов в пользу евры (большой) может дать, получается, схождение с отрицательной прибылью?
Это если евра с фунтом сильно вниз прогуляются.
 
Mikhael1983:

Народ всё пишет и пишет без меня даже...

Сделки в минусе. Не исключено, что окончание фокуса 8 перенесётся на понедельник. Не хотелось бы, хотя и ничего страшного в этом нет.

Объясняю на пальцах так, что бы понял даже ты - ЛЮБОЙ ПАРНЫЙ ТРЕДИНГ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ ПАР, ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАФИК КРОССА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДВИЖЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ КАНАЛЕ.

Открой график EURGBP - там где был канал в январе, сделки были в +, как только произошел прорыв - убыток. И так будет всегда. Сумма убытка перекроет всю предыдущую прибыль

 
Да не кросс автор торгует. Перекосы по лотам веcьма серьезные.
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