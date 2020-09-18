О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 23
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...вот фунт пойдет если в обратку евра не сможет его перекрыть.
Может быть поэтому фунт открывался меньшим лотом
не обратил внимание, смотрим фокусы дальше.
Mikhael1983:
... откроемся так: EURUSD объёмом 2,786 sell, GBPUSD объёмом 1 buy.
Вот так. Обращаю внимание, что время в терминале на час меньше, 17 часов с минутами, в то время как на самом деле сейчас 18 часов мск с минутами.
Вот так. Обращаю внимание, что время в терминале на час меньше, 17 часов с минутами, в то время как на самом деле сейчас 18 часов мск с минутами.
Попробуйте, франк с евро открыть по вашей стратегии, я так полагаю что их вы будете открывать в одном направлении.
Я пока схожу за чипсами.
Вот так.
А почему линия баланса в сигнале до декабря 2019 не красивая, а потом начиная с фокусов норм? Гениальная идея пришла внезапно?
Тройного свопа хапанули со среды на четверг?
Попробуйте, франк с евро открыть по вашей стратегии, я так полагаю что их вы будете открывать в одном направлении.
Я пока схожу за чипсами.
А почему линия баланса в сигнале до декабря 2019 не красивая, а потом начиная с фокусов норм? Гениальная идея пришла внезапно?
Ну вот блин. Я по рассеянности открыл сделки неправильно. EURUSD купил, а GBPUSD продал. Сейчас закрою и переоткрою наоборот.
Вот так правильно:
И никто ведь не подсказал, что я написал одно, а сделал другое...