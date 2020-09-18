О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 23

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Тройного свопа хапанули со среды на четверг?
 
Martingeil:

...вот фунт пойдет если в обратку евра не сможет его перекрыть.

Может быть поэтому фунт открывался меньшим лотом
 
Ivan Butko:
Может быть поэтому фунт открывался меньшим лотом

не обратил внимание, смотрим фокусы дальше.

 

Mikhael1983:

... откроемся так: EURUSD объёмом 2,786 sell, GBPUSD объёмом 1 buy.

Вот так. Обращаю внимание, что время в терминале на час меньше, 17 часов с минутами, в то время как на самом деле сейчас 18 часов мск с минутами.

 
Mikhael1983:

Вот так. Обращаю внимание, что время в терминале на час меньше, 17 часов с минутами, в то время как на самом деле сейчас 18 часов мск с минутами.

Попробуйте, франк с евро открыть по вашей стратегии, я так полагаю что их вы будете открывать в одном направлении.

Я пока схожу за чипсами.

 
Mikhael1983:

Вот так.


А почему линия баланса в сигнале до декабря 2019 не красивая, а потом начиная с фокусов норм? Гениальная идея пришла внезапно?

 
Maksim Shishov:
Тройного свопа хапанули со среды на четверг?
Да, бывает. Это не было важным, хотя по закону Мерфи как обычно направление сделок было таким, что своп оказался в минус.
 
Martingeil:

Попробуйте, франк с евро открыть по вашей стратегии, я так полагаю что их вы будете открывать в одном направлении.

Я пока схожу за чипсами.

Поподробнее, какие пары Вы имеете в виду? EURUSD и USDCHF, или что? Тут надо дополнительные действия совершать, представлять сделку по CHFUSD через сделку по USDCHF, до подстановки в тот же самый алгоритм, а я ленивый.
 
Evgeniy Chumakov:


А почему линия баланса в сигнале до декабря 2019 не красивая, а потом начиная с фокусов норм? Гениальная идея пришла внезапно?

Странно называть сигналом несколько дней торговли роботом в плюс-минус несколько процентов, а по сути в ноль. Запустил одну из многих идей попробоваться, ожидаемо не прокатило. И что, другие катят. Полагаю, Вы хотели сделать какие-то комментарии уничижительного характера, мол сигнал паршивый, и сразу сели в лужу, ибо я никаких сигналов не распространяю, а попробовать чисто для себя как оно вообще выглядит - моё право. 
 

Ну вот блин. Я по рассеянности открыл сделки неправильно. EURUSD купил, а GBPUSD продал. Сейчас закрою и переоткрою наоборот.

Вот так правильно:

И никто ведь не подсказал, что я написал одно, а сделал другое...

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