О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 21

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Некоторые псевдогуру в интернете вот так учат парному трейдингу. Хотя это никак нельзя назвать парным трейдингом, хеджированием здесь и не пахнет.


 
khorosh:

 Я бы порекомендовал торговать пары  ( EURUSD,  EURGBP)  или  (GBPUSD,  EURGBP).  У них коинтеграция лучше.

На сколько я понял, тут идея немного другая, не поиск коинтегрирующих в среднем на истории инструментов, а нахождение неких коэффициентов преобразования, таких  что пара активов, в данном случае  EURUSD и GBPUSD, показывали локальную коинтеграцию на относительно небольшом временном промежутке - порядка нескольких суток, т.е. чтобы успеть войти в сделку и выйти. А затем коэффициенты пересчитываются. На мой взгляд гораздо более разумный подход, чем поиск глобальной коинтеграции.
 
Закрыл сделки. Прибыль 137 долларов. Расхождение ещё не схлопнулась в ноль, так что я закрыл чуть раньше, чем можно было бы. Но как я говорил, я не за компом сейчас, и не хочу следить за сделкой. Потому закрыл уже. Вечером покажу картинки как это всё выглядело. 

Результат же таков: третий фокус благополучно удался, как и первые два раза. Случайность это или нет - решать каждому самостоятельно. 

 
Mikhael1983:
Закрыл сделки. Прибыль 137 долларов. Расхождение ещё не схлопнулась в ноль, так что я закрыл чуть раньше, чем можно было бы. Но как я говорил, я не за компом сейчас, и не хочу следить за сделкой. Потому закрыл уже. Вечером покажу картинки как это всё выглядело. 

Результат же таков: третий фокус благополучно удался, как и первые два раза. Случайность это или нет - решать каждому самостоятельно. 

3 трейда в профит это совсем не та стата,  чтобы говорить о каких то «вероятностях» из названия ветки. 
Знатоки комбинаторики могут показать серии и из 40-50 подряд в одну сторону. 
А вам как «фокуснику» для более толкового становления своей уверенности рекомендую сделать а-ля 28 валютных пар в одном испытании. Вот как вы с тремя (двумя)  парами  сделали три трейда,  сделайте на 28 парах такой же  фокус.  Это грубо будет 14 трейдов. Вот и посмотрим воочую все ли выйдут гарантированно в плюс. 
 
Вероятности в названии ветки вообще не о том. Фокусы я стал показывать как-то случайно, от скуки на выходных, по идее тема ветки изложена до начала фокусов. От изложенных соображениях о вероятностях в начале ветки до этих фокусов - целая пропасть, на самом деле, хотя второе и имеет прямое отношение к первому. 
 
khorosh:

Если по простонародному, то способность спреда регулярно возвращаться к нулю. Для парного трейдинга важно именно это, а не величина корреляции пар. Корреляцию нужно учитывать только в смысле какая она: прямая или обратная. Это нужно чтобы определить: в одном направлении входить или в разных.

Раз в 10 лет появляется человек, я имею в виду автора темы, в итоге все сводится к тому что пережевывать одно и тоже уже надоедает, но у некоторых надежда блещет сквозь щели безнадежности..

автору темы, состряпай сову и не парься. 

Евра


))))))))) Самый лучший ответ от старины Шерлока Холмса, одним предложением все сказал (:о)

 
Mikhael1983:
Вероятности в названии ветки вообще не о том. Фокусы я стал показывать как-то случайно, от скуки на выходных, по идее тема ветки изложена до начала фокусов. От изложенных соображениях о вероятностях в начале ветки до этих фокусов - целая пропасть, на самом деле, хотя второе и имеет прямое отношение к первому. 

Юсуфходжа был по интересней, не на него вы не тянете его формула это была бомба 10 лет назад)))

 
Martingeil:

Раз в 10 лет появляется человек, я имею в виду автора темы, в итоге все сводится к тому что пережевывать одно и тоже уже надоедает, но у некоторых надежда блещет сквозь щели безнадежности..

автору темы, состряпай сову и не парься. 


))))))))) Самый лучший ответ от старины Шерлока Холмса, одним предложением все сказал (:о)

автор топика немного прав, в том что для X/Y , Y/Z и Z/Y одновременно вероятности вверх-вниз равны только при одинаковых "массах" X=Y=Z и моментальной реакции. Но массы неизвестны и рынок образует буферы - то есть реакция будет отложена и может не произойти вовсе.

 
Maxim Kuznetsov:

автор топика немного прав, в том что для X/Y , Y/Z и Z/Y одновременно вероятности вверх-вниз равны только при одинаковых "массах" X=Y=Z и моментальной реакции. Но массы неизвестны и рынок образует буферы - то есть реакция будет отложена и может не произойти вовсе.

Пусть добавит Pi = 3,14  , range = (X+Y+Z)/3.14 далее поработает с золотым сечением  0,618 или 1,618 - это работает, а то что он там мудрит не знаю предпочитаю свои тараканы)))

 
Martingeil:

Пусть добавит Pi = 3,14  , range = (X+Y+Z)/3.14 далее поработает с золотым сечением  0,618 или 1,618 - это работает, а то что он там мудрит не знаю предпочитаю свои тараканы)))

"поработать с 0.618 1.618" в большинстве случаев это признать что это сумма множества случайных и независимых величин. И копать некуда, зато есть куда обмануть(или обмануться, от квалификации) :-)

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