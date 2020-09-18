О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Некоторые псевдогуру в интернете вот так учат парному трейдингу. Хотя это никак нельзя назвать парным трейдингом, хеджированием здесь и не пахнет.
Я бы порекомендовал торговать пары ( EURUSD, EURGBP) или (GBPUSD, EURGBP). У них коинтеграция лучше.
Закрыл сделки. Прибыль 137 долларов. Расхождение ещё не схлопнулась в ноль, так что я закрыл чуть раньше, чем можно было бы. Но как я говорил, я не за компом сейчас, и не хочу следить за сделкой. Потому закрыл уже. Вечером покажу картинки как это всё выглядело.
Если по простонародному, то способность спреда регулярно возвращаться к нулю. Для парного трейдинга важно именно это, а не величина корреляции пар. Корреляцию нужно учитывать только в смысле какая она: прямая или обратная. Это нужно чтобы определить: в одном направлении входить или в разных.
Раз в 10 лет появляется человек, я имею в виду автора темы, в итоге все сводится к тому что пережевывать одно и тоже уже надоедает, но у некоторых надежда блещет сквозь щели безнадежности..
автору темы, состряпай сову и не парься.
))))))))) Самый лучший ответ от старины Шерлока Холмса, одним предложением все сказал (:о)
Вероятности в названии ветки вообще не о том. Фокусы я стал показывать как-то случайно, от скуки на выходных, по идее тема ветки изложена до начала фокусов. От изложенных соображениях о вероятностях в начале ветки до этих фокусов - целая пропасть, на самом деле, хотя второе и имеет прямое отношение к первому.
Юсуфходжа был по интересней, не на него вы не тянете его формула это была бомба 10 лет назад)))
Раз в 10 лет появляется человек, я имею в виду автора темы, в итоге все сводится к тому что пережевывать одно и тоже уже надоедает, но у некоторых надежда блещет сквозь щели безнадежности..
автору темы, состряпай сову и не парься.
))))))))) Самый лучший ответ от старины Шерлока Холмса, одним предложением все сказал (:о)
автор топика немного прав, в том что для X/Y , Y/Z и Z/Y одновременно вероятности вверх-вниз равны только при одинаковых "массах" X=Y=Z и моментальной реакции. Но массы неизвестны и рынок образует буферы - то есть реакция будет отложена и может не произойти вовсе.
автор топика немного прав, в том что для X/Y , Y/Z и Z/Y одновременно вероятности вверх-вниз равны только при одинаковых "массах" X=Y=Z и моментальной реакции. Но массы неизвестны и рынок образует буферы - то есть реакция будет отложена и может не произойти вовсе.
Пусть добавит Pi = 3,14 , range = (X+Y+Z)/3.14 далее поработает с золотым сечением 0,618 или 1,618 - это работает, а то что он там мудрит не знаю предпочитаю свои тараканы)))
Пусть добавит Pi = 3,14 , range = (X+Y+Z)/3.14 далее поработает с золотым сечением 0,618 или 1,618 - это работает, а то что он там мудрит не знаю предпочитаю свои тараканы)))
"поработать с 0.618 1.618" в большинстве случаев это признать что это сумма множества случайных и независимых величин. И копать некуда, зато есть куда обмануть(или обмануться, от квалификации) :-)