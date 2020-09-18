О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
думал дежавю, но тьфу тьфу, память пока в порядке....
ладно с этим все ясно, история давняя, на ноухау никак не потянет, осталось выяснить на кой и какой модератор защищает топикстартера?
Я так понял топикстартёр хотел сказать что тут все идиоты потому что не зашибают мильоны по его , цитирую "гарантирующей прибыль системе" )
берите выше, тс сказал, что вся наша проблема в том, что он просто очень умный
модератор подтер, в принципе адекватное обсуждение, нападок не было на тс, но были конкретные вопросы, и ссылки на старые топики этого форума
эээм, тогда как бы это политкорректней выразиться - нид хи психотерапевт?))
ладно с этим все ясно, история давняя, на ноухау никак не потянет ...
Да, я давно начинал думать на эту тему. В тех давних соображениях действительно нет никакого ноу-хау, совершенно верно.
Я так понял топикстартёр хотел сказать что тут все идиоты потому что не зашибают мильоны по его , цитирую "гарантирующей прибыль системе" )
Странные у Вас фантазии... ну не суть.
берите выше, тс сказал, что вся наша проблема в том, что он просто очень умный
Следует заметить, что вы соврамши: я никогда не говорил ничего подобного. Однако, это тоже не суть. Состояние дел на 6 утра мск 9 января 2020 таково (V_ED = 2,714):
За ночь ничего не изменилось (естественно), продолжаем спокойно и уверенно ожидать прибыль.
Mikhael1983
А может сигнал опубликуешь?
Так и картинок и постов в этой ветке будет поменьше.
Да и интересно в какой момент раздвижка между первоначальным депозитом и нулём схлопнется.
Mikhael1983
А может сигнал опубликуешь?
Так и картинок и постов в этой ветке будет поменьше.
Их и так будет немного. Сейчас третий раз фокус исполнится, и всё, откланяюсь. Желающие смогут посчитать, что это было случайностью. Другие желающие смогут посчитать, что это не было случайностью, всё же неоднократно же показал (точнее, третий раз ещё пока в ожидании).
Я бы порекомендовал торговать пары ( EURUSD, EURGBP) или (GBPUSD, EURGBP). У них коинтеграция лучше.
Я бы порекомендовал торговать пары ( EURUSD, EURGBP) или (GBPUSD, EURGBP). У них коинтеграция лучше.
Что-что у них лучше?
Их и так будет немного. Сейчас третий раз фокус исполнится, и всё, откланяюсь. Желающие смогут посчитать, что это было случайностью. Другие желающие смогут посчитать, что это не было случайностью, всё же неоднократно же показал (точнее, третий раз ещё пока в ожидании).
Так поторгуй полгода и покажи статистику системы в целом, три, пять, десять раз в принципе неинтересно. и детский лепет про "я ж показал не раз" вызывает устойчивое желание сказать что мы о вас думаем) а название темы вообще левое, при чём тут вероятность.
Что-что у них лучше?
Если по простонародному, то способность спреда регулярно возвращаться к нулю. Для парного трейдинга важно именно это, а не величина корреляции пар. Корреляцию нужно учитывать только в смысле какая она: прямая или обратная. Это нужно чтобы определить: в одном направлении входить или в разных.