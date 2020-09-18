О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 20

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Igor Makanu:

думал дежавю, но тьфу тьфу, память пока в порядке....


ладно с этим все ясно, история давняя, на ноухау никак не потянет, осталось выяснить на кой и какой модератор защищает топикстартера?

Я так понял топикстартёр хотел сказать что тут все идиоты потому что не зашибают мильоны по его , цитирую "гарантирующей прибыль системе" )

 
Igor Makanu:

берите выше, тс сказал, что вся наша проблема в том, что он просто очень умный

модератор подтер, в принципе адекватное обсуждение, нападок не было на тс, но были конкретные вопросы, и ссылки на старые топики этого форума

эээм, тогда как бы это политкорректней выразиться - нид хи психотерапевт?))

 
Igor Makanu:

ладно с этим все ясно, история давняя, на ноухау никак не потянет ...

Да, я давно начинал думать на эту тему. В тех давних соображениях действительно нет никакого ноу-хау, совершенно верно.

Aleksey Mavrin:

Я так понял топикстартёр хотел сказать что тут все идиоты потому что не зашибают мильоны по его , цитирую "гарантирующей прибыль системе" )

Странные у Вас фантазии... ну не суть.

Igor Makanu:

берите выше, тс сказал, что вся наша проблема в том, что он просто очень умный

Следует заметить, что вы соврамши: я никогда не говорил ничего подобного. Однако, это тоже не суть. Состояние дел на 6 утра мск 9 января 2020 таково (V_ED = 2,714):

За ночь ничего не изменилось (естественно), продолжаем спокойно и уверенно ожидать прибыль.

 

Mikhael1983

А может сигнал опубликуешь?

Так и картинок и постов в этой ветке будет поменьше.

Да и интересно в какой момент раздвижка между первоначальным депозитом и нулём схлопнется.

Mikhael1983
Mikhael1983
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EgorKim:

Mikhael1983

А может сигнал опубликуешь?

Так и картинок и постов в этой ветке будет поменьше.

Их и так будет немного. Сейчас третий раз фокус исполнится, и всё, откланяюсь. Желающие смогут посчитать, что это было случайностью. Другие желающие смогут посчитать, что это не было случайностью, всё же неоднократно же показал (точнее, третий раз ещё пока в ожидании). 
 
Mikhael1983:
Их и так будет немного. Сейчас третий раз фокус исполнится, и всё, откланяюсь. Желающие смогут посчитать, что это было случайностью. Другие желающие смогут посчитать, что это не было случайностью, всё же неоднократно же показал (точнее, третий раз ещё пока в ожидании). 

 Я бы порекомендовал торговать пары  ( EURUSD,  EURGBP)  или  (GBPUSD,  EURGBP).  У них коинтеграция лучше.

 
khorosh:

 Я бы порекомендовал торговать пары  ( EURUSD,  EURGBP)  или  (GBPUSD,  EURGBP).  У них коинтеграция лучше.

Что-что у них лучше?

 
Mikhael1983:
Их и так будет немного. Сейчас третий раз фокус исполнится, и всё, откланяюсь. Желающие смогут посчитать, что это было случайностью. Другие желающие смогут посчитать, что это не было случайностью, всё же неоднократно же показал (точнее, третий раз ещё пока в ожидании). 

Так поторгуй полгода и покажи статистику системы в целом, три, пять, десять раз в принципе неинтересно. и детский лепет про "я ж показал не раз" вызывает устойчивое желание сказать что мы о вас думаем) а название темы вообще левое, при чём тут вероятность.

 
Дмитрий:

Что-что у них лучше?

Если по простонародному, то способность спреда регулярно возвращаться к нулю. Для парного трейдинга важно именно это, а не величина корреляции пар. Корреляцию нужно учитывать только в смысле какая она: прямая или обратная. Это нужно чтобы определить: в одном направлении входить или в разных.

 
По фунтдоллару довольно резкое движение. Более 70 пипс четвертого знака. Сделки вышли в заметный плюс. Ждём, готовимся фиксировать прибыль скоро. К сожалению, я не за компом, так что рисунки как это всё происходит будут вечером. 
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