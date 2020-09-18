О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 16

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"Вес" валют разный, поэтому и ассиметрия будет всегда
 
Younga:
При расчете коэф требуется глубина.... Сколько она  у вас?
Я не выбираю глубину, я задаю тождественность приращений. Так что корреляция единица на интервале времени, на котором это задано. На каком интервале задаю? На длительности сделки плюс немного левее. При длительности сделки в пределах пары суток больше трёх суток не потребуется. Если интересно, могу повторить для публики фокус в реальном времени. 
 
На длительности сделки плюс немного левее... в момент открытия как рассчитывается ? а повторить опыт - с удовольствием понаблюдаю...
 
Younga:
На длительности сделки плюс немного левее... в момент открытия как рассчитывается ? а повторить опыт - с удовольствием понаблюдаю...
Не хотел сегодня вечером начинать, так как завтра с утра в отъезде по делам. Не будет возможности быть за компьютером. Завтра ближе к вечеру начну повторный фокус.
 
Mikhael1983:
Завтра ближе к вечеру начну повторный фокус.


Лучше расскажите как построить опорные линии q . 

 

Задержался. Приношу извинения. Однако, начнём.

Текущая ситуация на рынке (показаны 2 суток в тф М5):


 

На одном графике это выглядит так:

Итого, покупаем объёмом 8 EURUSD, продаём объёмом 3 GBPUSD:


 
Не .. ну так не интересно... корреляция с какого момента пересчитать, почему 3 и 8 сохранилось соотношение.. Так даже на ошибки не указать (может они есть...)
 
Younga:
Не .. ну так не интересно... корреляция с какого момента пересчитать, почему 3 и 8 сохранилось соотношение.. Так даже на ошибки не указать (может они есть...)
Я мог бы предложить другое соотношение, но подумав, решил для однообразия продолжить при том же соотношении волатильностей EDq и PDq, ибо пока что это возможно. Корреляция рассчитывается (наконец понял вопрос) на том интервале времени, на котором показаны графики (в данном случае 288*2=576 отсчётов в ТФ М5). Впрочем, это неважно, коэффициент корреляции будет 1 и на любом меньшем по длине интервале времени. Почему же неинтересно, если Вы можете повторить сделку и получить гарантированную мной прибыль? )
 
Mikhael1983:
Я мог бы предложить другое соотношение, но подумав, решил для однообразия продолжить при том же соотношении, ибо пока что это возможно. Корреляция рассчитывается (наконец понял вопрос) на том интервале времени, на котором показаны графики (в данном случае 288*2=576 отсчётов в ТФ М5). Впрочем, это неважно, коэффициент корреляции будет 1 и на любом меньшем по длине интервале времени. Почему же неинтересно, если Вы можете повторить сделку и получить гарантированную мной прибыль? )

Мне интересно вам оппонировать имея описание системы  -вы описали вроде все, для наблюдения... буду смотреть далее. А пока - а почему корреляция сохраниться (=1)на будущем участке?

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