О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При расчете коэф требуется глубина.... Сколько она у вас?
На длительности сделки плюс немного левее... в момент открытия как рассчитывается ? а повторить опыт - с удовольствием понаблюдаю...
Завтра ближе к вечеру начну повторный фокус.
Лучше расскажите как построить опорные линии q .
Задержался. Приношу извинения. Однако, начнём.
Текущая ситуация на рынке (показаны 2 суток в тф М5):
На одном графике это выглядит так:
Итого, покупаем объёмом 8 EURUSD, продаём объёмом 3 GBPUSD:
Не .. ну так не интересно... корреляция с какого момента пересчитать, почему 3 и 8 сохранилось соотношение.. Так даже на ошибки не указать (может они есть...)
Я мог бы предложить другое соотношение, но подумав, решил для однообразия продолжить при том же соотношении, ибо пока что это возможно. Корреляция рассчитывается (наконец понял вопрос) на том интервале времени, на котором показаны графики (в данном случае 288*2=576 отсчётов в ТФ М5). Впрочем, это неважно, коэффициент корреляции будет 1 и на любом меньшем по длине интервале времени. Почему же неинтересно, если Вы можете повторить сделку и получить гарантированную мной прибыль? )
Мне интересно вам оппонировать имея описание системы -вы описали вроде все, для наблюдения... буду смотреть далее. А пока - а почему корреляция сохраниться (=1)на будущем участке?