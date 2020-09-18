О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 18
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Это валюты вашего эксперимента - сверху GBP, снизу EUR ,да - eur в бай, gbp в селл, но вот почему в "нужных" пропорциях?
Желающие могут оставить пожелания посмотреть на фокус в реальном времени в третий раз. А то вдруг два раза повезло... )
Конечно повезло. Третий раз! Просим))
Теперь следите за руками.
Соображение 1. Если рассматривать график пары еврофунт EURGBP как независимую величину, не имеющую никакого понятия о том, что мы тут рассматриваем какие-то инструменты, из которых можно выразить этот самый EURGBP, то, как бы очевидно, что вероятность движения EURGBP "вверх" и "вниз" одинакова: 50 %.
Соображение 2. Ничто не мешает рассматривать в качестве независимой переменной график инструмента EN. Ровно на тех же основаниях, с тем же выводом: вероятности движения вверх и вниз одинаковы.
Соображение 3. Приведённые соображения 1 и 2 не согласуются друг с другом. Покажем это.
Счётчик i у меня тут меняется от 0 до n-1, где n = 289, значение 0 соответствует самому "левому" отсчёту, дальше всех в прошлом, значение 288 соответствует самому "правому" отсчёту, самому свежему из имеющихся в рассмотрении.
Итак. Самое "правое" значение EURGBP: 0,84341. Проварьируем EN на некоторую величину deltaEN = 0,3 (в плюс и в минус). Что увидим? Что величины deltaEP, соответствующие росту EN (то есть положительной deltaEN = 0,3) и снижению EN (то есть отрицательной deltaEN = -0,3) не равны друг другу:
Вопрос: как такое возможно? Если считаем, что движения на некоторую величину вверх или вниз для EN равновероятны, имеем асимметрию в EP. Если считаем, что движения в паре EP на некоторую величину равновероятны, имеем асимметрию в EN.
А если два ряда поменять местами , то вероятности меняются , а если два ряда сделать одинаковыми , то вероятности одинаковы.
Если можно на ты(смотрю ты ко всем уважительно)?
У меня куча вопросов(если можно))
В чем смысл твоей ветки?
То что ты нашел Грааль?
Если нашел , то уже своё заработал и бабки в гроб с собой не положишь?(хозяин барин конечно)
А если у тебя много денег и завёл эту ветку...при всём при этом не хочешь их хоронить с собой , то - почему не поделишься с общественностью как это делать ?
Мой ответ прост -
Ты демщик и попозжа впаришь какую нибудь лабуду -)))
Нет? Давай напишу твою мыслю на мт5 и докажу что это шляпа?
Ибо демщики даже не знают какие их ждут сюрпризы на реале )))
Помимо того что я писал раннее о проблемах реала (и вообще о заработке на форекс), я сейчас пытаюсь сделать прогноз - в каком месяце я сменю дц ибо это шляпа(техподдержка утверждает что это молниеносное исполнение)
EgorKim:
Ты демщик и попозжа впаришь какую нибудь лабуду -)))
Нет? Давай напишу твою мыслю на мт5 и докажу что это шляпа?
Ибо демщики даже не знают какие их ждут сюрпризы на реале )))
Благодарю за предложение. Не требуется. Всё, что мне нужно запрограммировать, я могу сделать сам. Да, криво, кособоко, но меня устраивает: https://www.mql5.com/ru/forum/325743
Ничего "попозжа впаривать" также не собираюсь, с чего у Вас такие мысли?
Благодарю за предложение. Не требуется. Всё, что мне нужно запрограммировать, я могу сделать сам. Да, криво, кособоко, но меня устраивает: https://www.mql5.com/ru/forum/325743
Ничего "попозжа впаривать" также не собираюсь, с чего у Вас такие мысли?
У меня не мысли . Ты паришь людям мозг .
Ничего не написав по сути )
Однако похвалив свой шибко умный мозг)
А по существу вопроса -
Скажите мне адрес конторки которой вам бабки платит за засирание форума умными ветками)
А по существу вопроса -
Скажите мне адрес конторки которой вам бабки платит за засирание форума умными ветками)
Ладно, покажу фокус в реальном времени в третий раз и буду закруглять эту ветку. Ситуация на сейчас в одном из возможных представлений (я могу проводить дополнительные кривые разными способами):
В виде "на одном графике и только цены":
Вывод: покупаем EURUSD объёмом 2,714, и продаём GBPUSD объёмом 1. Поехали.