О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 18

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Это валюты вашего эксперимента - сверху GBP, снизу EUR ,да - eur в бай, gbp в селл, но вот почему в "нужных" пропорциях?

 
Mikhael1983:
Желающие могут оставить пожелания посмотреть на фокус в реальном времени в третий раз. А то вдруг два раза повезло... )

Конечно повезло. Третий раз! Просим))

 
а я количество угадываний не считаю критерием качества системы , я например использовал такой показатель, прибыль в сделке / отнесенная к просадке
 
Почему в точке старта разница (ED - EDq) и (PD - PDq) разная? Чем она задаётся? 
 
Mikhael1983:

Теперь следите за руками.

Соображение 1. Если рассматривать график пары еврофунт EURGBP как независимую величину, не имеющую никакого понятия о том, что мы тут рассматриваем какие-то инструменты, из которых можно выразить этот самый EURGBP, то, как бы очевидно, что вероятность движения EURGBP "вверх" и "вниз" одинакова: 50 %.

Соображение 2. Ничто не мешает рассматривать в качестве независимой переменной график инструмента EN. Ровно на тех же основаниях, с тем же выводом: вероятности движения вверх и вниз одинаковы.

Соображение 3. Приведённые соображения 1 и 2 не согласуются друг с другом. Покажем это.

Счётчик i у меня тут меняется от 0 до n-1, где n = 289, значение 0 соответствует самому "левому" отсчёту, дальше всех в прошлом, значение 288 соответствует самому "правому" отсчёту, самому свежему из имеющихся в рассмотрении.



Итак. Самое "правое" значение EURGBP: 0,84341. Проварьируем EN на некоторую величину deltaEN = 0,3 (в плюс и в минус). Что увидим? Что величины deltaEP, соответствующие росту EN (то есть положительной deltaEN = 0,3) и снижению EN (то есть отрицательной deltaEN = -0,3) не равны друг другу:

Вопрос: как такое возможно? Если считаем, что движения на некоторую величину вверх или вниз для EN равновероятны, имеем асимметрию в EP. Если считаем, что движения в паре EP на некоторую величину равновероятны, имеем асимметрию в EN.


А если два ряда поменять местами , то вероятности меняются , а если два ряда сделать одинаковыми , то вероятности одинаковы.

 
Mikhael1983
 

Если можно на ты(смотрю ты ко всем уважительно)?

У меня куча вопросов(если можно))

В чем смысл твоей ветки?

То что ты нашел Грааль?

Если нашел , то уже своё заработал и бабки в гроб с собой не положишь?(хозяин барин конечно)

А если у тебя много денег и завёл эту ветку...при всём при этом не хочешь их хоронить с собой , то - почему не поделишься с общественностью как это делать ?

Мой ответ прост -

Ты демщик и попозжа впаришь какую нибудь лабуду -)))

Нет? Давай напишу твою мыслю на мт5 и докажу что это шляпа?

Ибо демщики даже не знают какие их ждут сюрпризы на реале )))

Помимо того что я писал раннее о проблемах реала (и вообще о заработке на форекс), я сейчас пытаюсь сделать прогноз - в каком месяце я сменю дц ибо это шляпа(техподдержка утверждает что это молниеносное исполнение)


[Удален]  
Пусть пишет человек. Кому он впарит сигнал, если он не продавец. 
 

EgorKim:

Ты демщик и попозжа впаришь какую нибудь лабуду -)))

Нет? Давай напишу твою мыслю на мт5 и докажу что это шляпа?

Ибо демщики даже не знают какие их ждут сюрпризы на реале )))

Благодарю за предложение. Не требуется. Всё, что мне нужно запрограммировать, я могу сделать сам. Да, криво, кособоко, но меня устраивает: https://www.mql5.com/ru/forum/325743

Ничего "попозжа впаривать" также не собираюсь, с чего у Вас такие мысли?

Алготрейдинг на языке Pascal (точнее, PascalABC.NET)
Алготрейдинг на языке Pascal (точнее, PascalABC.NET)
  • 2019.11.04
  • www.mql5.com
Привет всем. Подозреваю, что многие люди не знают языка mql5, но имеют желание автоматизировать свою торговлю...
 
Mikhael1983:

Благодарю за предложение. Не требуется. Всё, что мне нужно запрограммировать, я могу сделать сам. Да, криво, кособоко, но меня устраивает: https://www.mql5.com/ru/forum/325743

Ничего "попозжа впаривать" также не собираюсь, с чего у Вас такие мысли?

У меня не мысли . Ты паришь людям мозг .

Ничего не написав по сути )

Однако похвалив свой шибко умный мозг)

А по существу вопроса -

Скажите мне адрес конторки которой вам бабки платит за засирание форума умными ветками)

 
EgorKim:

А по существу вопроса -

Скажите мне адрес конторки которой вам бабки платит за засирание форума умными ветками)

Ладно, покажу фокус в реальном времени в третий раз и буду закруглять эту ветку. Ситуация на сейчас в одном из возможных представлений (я могу проводить дополнительные кривые разными способами):



В виде "на одном графике и только цены": 

Вывод: покупаем EURUSD объёмом 2,714, и продаём GBPUSD объёмом 1. Поехали.


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