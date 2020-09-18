О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 22
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"поработать с 0.618 1.618" в большинстве случаев это признать что это сумма множества случайных и независимых величин. И копать некуда, зато есть куда обмануть(или обмануться, от квалификации) :-)
Золотое сечение работает везде, если вы замкнете цикл окружности. Даже человек строго следует золотому сечению вы никогда не сядете на пустую скамейку по середине вы сядете на 0,618 длинны скамейки. Зря вы так о золотом сечении..
Золотое сечение работает везде
ага, стакан на 0.618 пуст
Ну все разработчики стратегий подтянулись, автору тяжело придется теперь.
Хотя многие проходят мимо посмеиваясь..
ага, стакан на 0.618 пуст
Пришло время увидеть как развивались события по третьему фокусу. Это было так:
Примерно в момент, соответствующий последним (правым) отсчётам на этих графиках третий фокус был закрыт, прибыль зафиксирована:
с этого момента прошло примерно 2,5 часа уже.
Пришло время увидеть как развивались события по третьему фокусу. Это было так:...
Выглядит круто
Пришло время увидеть как развивались события по третьему фокусу. Это было так:
У вас все время EURUSD в buy , а GBPUSD в sell ? Или бывает и наоборот?
Пришло время увидеть как развивались события по третьему фокусу. Это было так:
Примерно в момент, соответствующий последним (правым) отсчётам на этих графиках третий фокус был закрыт, прибыль зафиксирована:
с этого момента прошло примерно 2,5 часа уже.
По этим парам можно открываться и без сигнала, они ходят в одном направлении.
Хотите подсказку здесь есть Раббит индюк привяжите его к вашим парам, к Хаю дневной свечи если курс вниз, и к Лоу если курс идет верх, потом как достигнет уровень открывайтесь в обратные стороны также как и сейчас Эффект Копперфильда вам будет обеспечен.. Лет 10 назад Джон Катанна вывел формулу...
У вас все время EURUSD в buy , а GBPUSD в sell ? Или бывает и наоборот?
Конечно, бывает и наоборот, просто моменты такие... вообще говоря, евро более склонен падать, а фунт - расти, чем наоборот, но имеем что имеем.
Попробуем повторить фокус в 4 раз подряд, также как и ранее в режиме реального времени. На 17:55 мск 09.01.2019 расклад может быть оценен таковым набором кривых:
Или, на одном рисунке:
Модуль расхождения между чёрной и синей кривыми составляет 36 попугаев. Немного. Возможно, будет увеличиваться (а сделки уходить в минус). В таком случае - дольёмся. Но пока в предположении, что расхождение всё же устремится к нулю, откроемся так:
EURUSD объёмом 2,786 sell, GBPUSD объёмом 1 buy.
У вас все время EURUSD в buy , а GBPUSD в sell ? Или бывает и наоборот?
Этот фокус называется что фунт более волатильный, поэтому так выходит вот фунт пойдет если в обратку евра не сможет его перекрыть.