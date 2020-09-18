О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 7

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Нужно переходить к практике. Ветка "От теории к практике" как образец. 
 

Как скучно оказывается я встречал новый год)))

Так всегда с бессмысленными постами, они набирают кучу ответов с бешеной скоростью. )

 
Mikhael1983:

Вопрос: как такое возможно? Если считаем, что движения на некоторую величину вверх или вниз для EN равновероятны, имеем асимметрию в EP. Если считаем, что движения в паре EP на некоторую величину равновероятны, имеем асимметрию в EN.

Во первых как же приятно что есть такие люди как вы!)
Во вторых да, действительно распределение вероятностей в большинстве своем следующее:
На sell толстые хвосты длинее, на buy же в свою очередь тонкие хвосты больше.
Вероятности будут не ровно 50 на 50 а с погрешностью +-3%, не больше.
Эта погрешность даёт возможность преодолеть спред в 10 пунктов на пятизнаке при торговле от месячного тф.
это очень и очень долго.
В принципе все что можно выжать отсюда...к сожалению...
 

Всем привет, читаю вас тут читаю и понимаю, что половину слов(выражений)не понимаю.

У меня к вам простенькая задачка. Вы здесь такие умные вещи говорите, справитесь легко)))

Подъехал значит грузовик к туннелю и проехать не может по высоте. А груз ценный, 

надо бы его все таки доставить. Водитель значит позвонил своему руководству, 

те примчались, прихватили спецов всяких, стоят и думают, что делать?

Версии разные, кто говорит , что надо туннель расширять, кто говорит , что в объезд надо(а это очень далеко), 

были предложения по быстрому сделать отсыпку новой дороги и тому подобное. 

Так у меня к вам вопрос, как надо поступить в данной ситуации.?


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет, читаю вас тут читаю и понимаю, что половину слов(выражений)не понимаю.

У меня к вам простенькая задачка. Вы здесь такие умные вещи говорите, справитесь легко)))

Подъехал значит грузовик к туннелю и проехать не может по высоте. А груз ценный, 

надо бы его все таки доставить. Водитель значит позвонил своему руководству, 

те примчались, прихватили спецов всяких, стоят и думают, что делать?

Версии разные, кто говорит , что надо туннель расширять, кто говорит , что в объезд надо(а это очень далеко), 

были предложения по быстрому сделать отсыпку новой дороги и тому подобное. 

Так у меня к вам вопрос, как надо поступить в данной ситуации.?


Колеса приспустить)
 
Martin CHEguevara:
Колеса приспустить)

Правильно))) Знаете видимо эту задачку))

К чему я просто вспомнил эту задачку?. Просто рынок это как грузовик перед туннелем.

Торговля оказывается намного проще, чем кажется. А все эти заумные речи это....

Да хрен его знает. Надо проще относиться к торгам. Тогда будет все получаться)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Правильно))) Знаете видимо эту задачку))

К чему я просто вспомнил эту задачку?. Просто рынок это как грузовик перед туннелем.

Торговля оказывается намного проще, чем кажется. А все эти заумные речи это....

Да хрен его знает. Надо проще относиться к торгам. Тогда будет все получаться)))

Этот ответ я тоже знал. Но ответ неправильный.

Для правильного ответа надо знать высоту тоннеля и диаметр колес и еще много "незначительных" данных.

Вот например надо знать также грузоподъемность и длина тоннеля. Почему это надо, потому что ездить со спущенными колесами под воздействием тяжелого груза, колеса просто выйдут из строя.

А на счет форекса тоже неоднозначно. На эту простоту влияют очень много тонких факторов, каждый из которых может перевернуть всю вашу торговлю. 

 
Petros Shatakhtsyan:

Этот ответ я тоже знал. Но ответ неправильный.

Для правильного ответа надо знать высоту тоннеля и диаметр колес и еще много "незначительных" данных.

Вот например надо знать также грузоподъемность и длина тоннеля. Почему это надо, потому что ездить со спущенными колесами под воздействием тяжелого груза, колеса просто выйдут из строя.

А на счет форекса тоже неоднозначно. На эту простоту влияют очень много тонких факторов, каждый из которых может перевернуть всю вашу торговлю. 

Задача абстрактная, поэтому решение - верное :)

 

Давайте еще 1 момент обрисую. К примеру очень хороший и уважаемый человек, совершил очень чудовищное преступление.

Если разбирать конкретно это действие, то оно не поддается логике, все близкие и друзья будут недоумевать и говорить, 

что он просто не мог этого сделать. А взять к примеру 1 миллион человек и из них к примеру совершит данное (похожее)

чудовищное преступление 50 человек. В этом году получиться 50 человек, в том году было к примеру 48 человек, 

в позатом было 53 аналогичных преступлений. Все это приводит к статистике.

На рынке есть тоже статистика и она неизменна. Человека нельзя изменить. Есть страхи, есть жадность и определенные действия при торговле.

И это видно на графике. Надеюсь вы меня поняли. Что есть определенные паттерны движения цены.

 
Vitaly Muzichenko:

Задача абстрактная, поэтому решение - верное :)

Еще в советские времена с такими "Абстрактными задачами" многие защитили докторские диссертации.

Никакое абстрактное решение в форексе не проходит.

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