О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 7
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Как скучно оказывается я встречал новый год)))
Так всегда с бессмысленными постами, они набирают кучу ответов с бешеной скоростью. )
Вопрос: как такое возможно? Если считаем, что движения на некоторую величину вверх или вниз для EN равновероятны, имеем асимметрию в EP. Если считаем, что движения в паре EP на некоторую величину равновероятны, имеем асимметрию в EN.
Всем привет, читаю вас тут читаю и понимаю, что половину слов(выражений)не понимаю.
У меня к вам простенькая задачка. Вы здесь такие умные вещи говорите, справитесь легко)))
Подъехал значит грузовик к туннелю и проехать не может по высоте. А груз ценный,
надо бы его все таки доставить. Водитель значит позвонил своему руководству,
те примчались, прихватили спецов всяких, стоят и думают, что делать?
Версии разные, кто говорит , что надо туннель расширять, кто говорит , что в объезд надо(а это очень далеко),
были предложения по быстрому сделать отсыпку новой дороги и тому подобное.
Так у меня к вам вопрос, как надо поступить в данной ситуации.?
Всем привет, читаю вас тут читаю и понимаю, что половину слов(выражений)не понимаю.
У меня к вам простенькая задачка. Вы здесь такие умные вещи говорите, справитесь легко)))
Подъехал значит грузовик к туннелю и проехать не может по высоте. А груз ценный,
надо бы его все таки доставить. Водитель значит позвонил своему руководству,
те примчались, прихватили спецов всяких, стоят и думают, что делать?
Версии разные, кто говорит , что надо туннель расширять, кто говорит , что в объезд надо(а это очень далеко),
были предложения по быстрому сделать отсыпку новой дороги и тому подобное.
Так у меня к вам вопрос, как надо поступить в данной ситуации.?
Колеса приспустить)
Правильно))) Знаете видимо эту задачку))
К чему я просто вспомнил эту задачку?. Просто рынок это как грузовик перед туннелем.
Торговля оказывается намного проще, чем кажется. А все эти заумные речи это....
Да хрен его знает. Надо проще относиться к торгам. Тогда будет все получаться)))
Правильно))) Знаете видимо эту задачку))
К чему я просто вспомнил эту задачку?. Просто рынок это как грузовик перед туннелем.
Торговля оказывается намного проще, чем кажется. А все эти заумные речи это....
Да хрен его знает. Надо проще относиться к торгам. Тогда будет все получаться)))
Этот ответ я тоже знал. Но ответ неправильный.
Для правильного ответа надо знать высоту тоннеля и диаметр колес и еще много "незначительных" данных.
Вот например надо знать также грузоподъемность и длина тоннеля. Почему это надо, потому что ездить со спущенными колесами под воздействием тяжелого груза, колеса просто выйдут из строя.
А на счет форекса тоже неоднозначно. На эту простоту влияют очень много тонких факторов, каждый из которых может перевернуть всю вашу торговлю.
Этот ответ я тоже знал. Но ответ неправильный.
Для правильного ответа надо знать высоту тоннеля и диаметр колес и еще много "незначительных" данных.
Вот например надо знать также грузоподъемность и длина тоннеля. Почему это надо, потому что ездить со спущенными колесами под воздействием тяжелого груза, колеса просто выйдут из строя.
А на счет форекса тоже неоднозначно. На эту простоту влияют очень много тонких факторов, каждый из которых может перевернуть всю вашу торговлю.
Задача абстрактная, поэтому решение - верное :)
Давайте еще 1 момент обрисую. К примеру очень хороший и уважаемый человек, совершил очень чудовищное преступление.
Если разбирать конкретно это действие, то оно не поддается логике, все близкие и друзья будут недоумевать и говорить,
что он просто не мог этого сделать. А взять к примеру 1 миллион человек и из них к примеру совершит данное (похожее)
чудовищное преступление 50 человек. В этом году получиться 50 человек, в том году было к примеру 48 человек,
в позатом было 53 аналогичных преступлений. Все это приводит к статистике.
На рынке есть тоже статистика и она неизменна. Человека нельзя изменить. Есть страхи, есть жадность и определенные действия при торговле.
И это видно на графике. Надеюсь вы меня поняли. Что есть определенные паттерны движения цены.
Задача абстрактная, поэтому решение - верное :)
Еще в советские времена с такими "Абстрактными задачами" многие защитили докторские диссертации.
Никакое абстрактное решение в форексе не проходит.