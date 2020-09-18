О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 19
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Ладно, покажу фокус в реальном времени в третий раз и буду закруглять эту ветку.
Ага.
Бывай. По осторожней там, я слышал сейчас с демо счетов плохо деньги выводят
Ага.
Бывай. По осторожней там, я слышал сейчас с демо счетов плохо деньги выводят
Ага.
Бывай. По осторожней там, я слышал сейчас с демо счетов плохо деньги выводят
Ахаха, находятся же еще люди с такой позицией...
Вы можете повторить сделку, какую я представил в прошлом посте (пару сделок) на реальном счёте, и у Вас, очевидно, не возникнет проблем с выводом. Это же гениально, согласитесь?
Человек.
Если я тебе тебе сейчас покажу стейт с реала где Овер 600 сделок и есть прибыль - ты наверное будешь кипятком писать)
Но я это не делаю , и тем более показывал ранее. А так же говорил о совсем других проблемах не демо счетов.
Ладно, не забывай что 9 января - рабочий день)
Человек.
Если я тебе тебе сейчас покажу стейт с реала где Овер 600 сделок и есть прибыль - ты наверное будешь кипятком писать)
Я не совсем понял Вашу мысль, от чего именно нужно писать кипятком, если кто-то сделал 600 сделок и есть прибыль? Вы точно ничего не употребляете?
Я не совсем понял Вашу мысль, от чего именно нужно писать кипятком, если кто-то сделал 600 сделок и есть прибыль? Вы точно ничего не употребляете?
Нужно всего лишь задуматься над этой картинкой.
А дальше либо прихлопнуть свою тухлую ветку.
Либо поделиться с форумчанами.
П.с.
Был тут кстати Грааленосец Александер любитель раздвижек, но - что то давно не появляется.
Толи на вахте газопровод варит , толи в месте со вторым грааленосцем АК - космос на своем личном космическом корабле осваяют)
Забавно, но на завтра вероятный итог EURUSD=1.1140, GBPUSD=1.3010.
Нужно всего лишь задуматься над этой картинкой.
Двух минут не прошло и в проскальзывание уложились. Крутые парни )
Время близится к полуночи. Текущая ситуация такова:
Спокойно, уверенно, ждём прибыль.
думал дежавю, но тьфу тьфу, память пока в порядке....
04.01.2012 05:22
Трейдер
А давайте сделаем такое нехитрое построение. Положим мерой исчисления стоимости евро и фунта их СУММУ. И будем считать курсом евро отношение евро к сумме евро и фунта (через любую третью валюту), а курсом фунта - отношение фунта к сумме евро и фунта (через любую третью валюту). Например, возьмем EURUSD и GBPUSD, которые у меня на картинке ниже названы ED и PD соответственно. Вот, показана картинка, длиной в 288 баров М5, то есть сутки... i - номер бара, меняется от - до 287...
Так вот. как видно, евро и фунт, определённые через сумму себя, оказываются коррелированы строго отрицательно. Их отношение, естественно, имеет ту же форму. Видите. Если считать что графики, коррелирующие с коэффициентом -1 - одна форма, то я свёл треугольник валют к ОДНОЙ ФОРМЕ, банальным действием. Если считать, что графики, коррелирующие с коэффициентом -1 все же две формы, то я свёл всё к ДВУМ формам. Как и должно быть из рассуждения в моём посте выше. Кто может прокомментировать это построение? Фундаментальная важность состоит в том, что на входе может быть что угодно, например EURJPY и GBPJPY. Влияние третьей валюты, которое должно быть уничтожено, уничтожается автоматически. См. картинку. Вот теперь можно уже и анализировать начать...
Я собираюсь показать вначале качественный анализ, основанный на идеях рассмотрения стоимостей валют через сумму других, образующих с рассматриваемой треугольник. Затем можно перейти к количественным алгоритмам.
ладно с этим все ясно, история давняя, на ноухау никак не потянет, осталось выяснить на кой и какой модератор защищает топикстартера?