О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 164
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ок
об этом и речь
повторял и буду неустанно повторять
треугольник - несущее зло!по сути, если открыт треугольник и лоты разные, то из всех пар треугольника нужно вычесть самый минимальный лот этих пар и закрыть, т.к. эта часть портфеля уже не работает, это лок
Огонь, тоже зло, если сунуть в него палец. Но, когда ребёнок это делает, он узнаёт как устроен мир. " ... и опыт - сын ошибок трудных")
Огонь, тоже зло, если сунуть в него палец. Но, когда ребёнок это делает, он узнаёт как устроен мир. " ... и опыт - сын ошибок трудных")
типа нужно сначала потерять, чтобы найти?
да ладно, не надо злиться на весь мир ;)
ну было, было и чо счас?
крош, жизнь одна, пора делиться опытом...
тем более он зёма
Я так не могу сказать, лучше использовать мои параметры торговли (объемы и время входа/выхода)
Вы имеете ввиду этот треугольник? (второй по счету, с 7-ой сделки, да?)
и у Вас на скрине диапазон с марта по январь... это точно что-то не то ))) по моим расчетам, сделка должна жить не дольше суток.
"Вместо" - тут работать не будет )) я по-идее мог открыть конструкцию в другую сторону и все равно бы получил свою небольшую прибыль, идея именно в этом.
Вот этот треугольнник
Какого числа входил таким треугольником?
Вот этот треугольнник
Какого числа входил таким треугольником?
Мог бы войти сегодня в 18:40 по мск, но не входил, т.к. пока не вышел из предыдущего треугольника. В стейте все есть.
Эти 3 конструкции я запостил на это время (18:40 по мск), через некоторое время значения будут другими и я описал почему.
типа нужно сначала потерять, чтобы найти?
да ладно, не надо злиться на весь мир ;)
ну было, было и чо счас?
крош, жизнь одна, пора делиться опытом...
тем более он зёма
Мы все любим учиться на своих ошибках.)
вот у тебю что торганулось по сути
а это уже далеко не треугольник ;)
Мог бы войти сегодня в 18:40 по мск,но не входил, т.к. пока не вышел из предыдущего треугольника. В стейте все есть.
Эти 3 конструкции я запостил на это время (18:40 по мск), через некоторое время значения будут другими и я описал почему.
и фиг бы смог выйти
;)
ну неет же... если и отнимать (и отнимать ли?) то значение лота должно быть рассчитано под одну единицу измерения. И потом если рассчитывать по моей схеме - EURGBP должен вообще стоять )) а он скорее всего двигался, и скорее всего не медленнее в 8-мь раз ))) хотя нужно посмотреть по истории... (я не спорю, просто рассуждаю)
да ладно
сделай в экселе два ползунка, ими будешь изменять цену фунта и евры
а по формуле находи еврофунт
попробуй его останови, не так то это просто ;)
и фиг бы смог выйти
;)
Я бы смог, поверьте )) но за результат не ручаюсь ))) хотя можно посмотреть завтра на истории, я посмотрю обязательно.
а кто ручается за результат?
это тока выходцы из 6-ой палаты или отсюда:
https://www.mql5.com/ru/forum/133408