О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 164

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Renat Akhtyamov:

ок

об этом и речь

повторял и буду неустанно повторять

треугольник - несущее зло!

по сути, если открыт треугольник и лоты разные, то из всех пар треугольника нужно вычесть самый минимальный лот этих пар и закрыть, т.к. эта часть портфеля уже не работает, это лок

Огонь, тоже зло, если сунуть в него палец. Но, когда ребёнок это делает, он узнаёт как устроен мир. " ... и опыт - сын ошибок трудных")

 
khorosh:

Огонь, тоже зло, если сунуть в него палец. Но, когда ребёнок это делает, он узнаёт как устроен мир. " ... и опыт - сын ошибок трудных")

типа нужно сначала потерять, чтобы найти?

да ладно, не надо злиться на весь мир ;)

ну было, было и чо счас?

крош, жизнь одна, пора делиться опытом...

тем более он зёма

 
Maxaxa:

Я так не могу сказать, лучше использовать мои параметры торговли (объемы и время входа/выхода)

Вы имеете ввиду этот треугольник? (второй по счету, с 7-ой сделки, да?)

247729629 2020.01.16 14:53:56 sell 0.36 eurusd 1.11525 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:38 1.11434 -3.60 0.00 0.00 32.76
247729652 2020.01.16 14:53:57 buy 0.14 eurgbp 0.85445 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:40 0.85403 -1.40 0.00 0.00 -7.67
247729670 2020.01.16 14:53:58 buy 0.11 gbpusd 1.30533 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:41 1.30474 -1.10 0.00 0.00 -6.49


и у Вас на скрине диапазон с марта по январь... это точно что-то не то ))) по моим расчетам, сделка должна жить не дольше суток.

"Вместо" - тут работать не будет )) я по-идее мог открыть конструкцию в другую сторону и все равно бы получил свою небольшую прибыль, идея именно в этом.

Вот этот треугольнник

Какого числа входил таким треугольником?

 
khorosh:

Вот этот треугольнник

Какого числа входил таким треугольником?

Мог бы войти сегодня в 18:40 по мск, но не входил, т.к. пока не вышел из предыдущего треугольника. В стейте все есть.

Эти 3 конструкции я запостил на это время (18:40 по мск), через некоторое время значения будут другими и я описал почему.

 
Renat Akhtyamov:

типа нужно сначала потерять, чтобы найти?

да ладно, не надо злиться на весь мир ;)

ну было, было и чо счас?

крош, жизнь одна, пора делиться опытом...

тем более он зёма

Мы все любим учиться на своих ошибках.)

 
Renat Akhtyamov:

вот у тебю что торганулось по сути


247729629 2020.01.16 14:53:56 sell 0.25 eurusd 1.11525 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:38 1.11434 -3.60 0.00 0.00 32.76
247729652 2020.01.16 14:53:57 buy 0.03 eurgbp 0.85445 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:40 0.85403 -1.40 0.00 0.00 -7.67
247729670 2020.01.16 14:53:58 buy 0.00 gbpusd 1.30533 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:41 1.30474 -1.10 0.00 0.00 -6.49


а это уже далеко не треугольник ;)

ну неет же... если и отнимать (и отнимать ли?) то значение лота должно быть рассчитано под одну единицу измерения. И потом если рассчитывать по моей схеме - EURGBP должен вообще стоять )) а он скорее всего двигался, и скорее всего не медленнее в 8-мь раз ))) хотя нужно посмотреть по истории... (я не спорю, просто рассуждаю)
 
Maxaxa:

Мог бы войти сегодня в 18:40 по мск,но не входил, т.к. пока не вышел из предыдущего треугольника. В стейте все есть.

Эти 3 конструкции я запостил на это время (18:40 по мск), через некоторое время значения будут другими и я описал почему.

и фиг бы смог выйти

;)

 
Maxaxa:
ну неет же... если и отнимать (и отнимать ли?) то значение лота должно быть рассчитано под одну единицу измерения. И потом если рассчитывать по моей схеме - EURGBP должен вообще стоять )) а он скорее всего двигался, и скорее всего не медленнее в 8-мь раз ))) хотя нужно посмотреть по истории... (я не спорю, просто рассуждаю)

да ладно

сделай в экселе два ползунка,  ими будешь изменять цену фунта и евры

а по формуле находи еврофунт

попробуй его останови, не так то это просто ;)

 
Renat Akhtyamov:

и фиг бы смог выйти

;)

Я бы смог, поверьте )) но за результат не ручаюсь ))) хотя можно посмотреть завтра на истории, я посмотрю обязательно.
 
Maxaxa:
Я бы смог, поверьте )) но за результат не ручаюсь ))) хотя можно посмотреть завтра на истории, я посмотрю обязательно.

а кто ручается за результат?

это тока выходцы из 6-ой палаты или отсюда:

https://www.mql5.com/ru/forum/133408

Клуб Телепатов
Клуб Телепатов
  • 2011.05.08
  • www.mql5.com
Клуб телепатов Вас послали сюда? Тогда давайте знакомиться! Как же такое могло случиться со мной...
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