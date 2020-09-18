О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 168
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Не строй из себя гуру, что ты собой представляешь все знают.
началось ...
еще один розовые очки напялил
Схлопнулся?
А что с последним фокусом?
Схлопнулся?
А это неизвестно по причине отсутствия различной вводной информации. Например размер первоначального депо. В остальном же графики выше выкладывал, правда это лишь первоначальная позиция, а была ещё и доливка (вроде бы, не уверен). Лень заморачиваться.
А что с последним фокусом?
Схлопнулся?
А что с последним фокусом?
Схлопнулся?
Вроде ветка подходитЕсть такая идея. Открываем треугольник пар (полный, одинаковыми лотами). Сразу тейки и стопы не выставляем - цель каждой пары(валюты) допустим 200 п , и стоплосс 200. Восможно 8 исходов: ТТТ, ... ССС. Будут такие точки (время) в которых Тейк одной пары будет достигнут (относительно произвольной точки). Незакрытые пары относительно этой же произвольной точки должный закрыться в ноль (в среднем). Ну вроде идея вся . можно ли это протестировать на mql4?(могу на нем писать но медленно). Если понаблюдаете и посоветуете - напишу советник.
Вроде ветка подходитЕсть такая идея. Открываем треугольник пар (полный, одинаковыми лотами). Сразу тейки и стопы не выставляем - цель каждой пары(валюты) допустим 200 п , и стоплосс 200. Восможно 8 исходов: ТТТ, ... ССС. Будут такие точки (время) в которых Тейк одной пары будет достигнут (относительно произвольной точки). Незакрытые пары относительно этой же произвольной точки должный закрыться в ноль (в среднем). Ну вроде идея вся . можно ли это протестировать на mql4?(могу на нем писать но медленно). Если понаблюдаете и посоветуете - напишу советник.
Как вы это определили? В тестере МТ4 нельзя.
Незакрытые пары относительно этой же произвольной точки должный закрыться в ноль (в среднем).
пусть 1 тейк , 0 стоплосс, тогда (1 разряд тройки закрытая в плюс пара)
111
110
101
100
11+10+01+00 - в среднем ноль
ниже комбинации отбрасываем
011
010
001
000
Незакрытые пары относительно этой же произвольной точки должный закрыться в ноль (в среднем).
пусть 1 тейк , 0 стоплосс, тогда (1 разряд тройки закрытая в плюс пара)
111
110
101
100
11+10+01+00 - в среднем ноль
ниже комбинации отбрасываем
011
010
001
000
Исходите из предположения, что вероятности достижения стопа и тейка будут одинаковы? А почему 4 комбинации отбрасываете?
Исходите из предположения, что вероятности достижения стопа и тейка будут одинаковы? А почему 4 комбинации отбрасываете?
отбрасывание - попробую рисунком, например позиция (одна из 3 ног )открыта в бай
точка А -произвольная точка. При достижении тейкпрофита этой парой, остальные пары в сумме дают "минус"(в этот момент нужно выставить и ТП и СЛ относительно точки А). Произвольная точка на то и произвольная что мы ее сами выбираем.