О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 168

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khorosh:

Не строй из себя гуру, что ты собой представляешь все знают.

началось ...

еще один розовые очки напялил

 
А что с последним фокусом?

Схлопнулся?
[Удален]  
Ivan Butko:
А что с последним фокусом?

Схлопнулся?

А это неизвестно по причине отсутствия различной вводной информации. Например размер первоначального депо. В остальном же графики выше выкладывал, правда это лишь первоначальная позиция, а была ещё и доливка (вроде бы, не уверен). Лень заморачиваться.

[Удален]  
Ivan Butko:
А что с последним фокусом?

Схлопнулся?
Да, кризис идей на форуме
 
Ivan Butko:
А что с последним фокусом?

Схлопнулся?
Полагаю, "спокойно ждет прибыль" (с)
 

Вроде ветка подходит

Есть такая идея. Открываем треугольник пар (полный, одинаковыми лотами). Сразу тейки и стопы не выставляем  - цель каждой пары(валюты) допустим 200 п , и стоплосс 200. Восможно 8 исходов: ТТТ, ...  ССС. Будут такие точки (время) в которых Тейк одной пары будет достигнут (относительно произвольной точки). Незакрытые пары относительно этой же произвольной точки должный закрыться в ноль (в среднем). Ну вроде идея вся . можно ли это протестировать на mql4?(могу на нем писать но медленно). Если понаблюдаете и посоветуете - напишу советник.
 
Younga:

Вроде ветка подходит

Есть такая идея. Открываем треугольник пар (полный, одинаковыми лотами). Сразу тейки и стопы не выставляем  - цель каждой пары(валюты) допустим 200 п , и стоплосс 200. Восможно 8 исходов: ТТТ, ...  ССС. Будут такие точки (время) в которых Тейк одной пары будет достигнут (относительно произвольной точки). Незакрытые пары относительно этой же произвольной точки должный закрыться в ноль (в среднем). Ну вроде идея вся . можно ли это протестировать на mql4?(могу на нем писать но медленно). Если понаблюдаете и посоветуете - напишу советник.

Как вы это определили? В тестере МТ4 нельзя.

 

Незакрытые пары относительно этой же произвольной точки должный закрыться в ноль (в среднем).

пусть 1 тейк , 0 стоплосс,    тогда (1 разряд тройки закрытая в плюс пара)

111

110

101

100

11+10+01+00 - в среднем ноль


ниже комбинации отбрасываем

011

010

001

000

 
Younga:

Незакрытые пары относительно этой же произвольной точки должный закрыться в ноль (в среднем).

пусть 1 тейк , 0 стоплосс,    тогда (1 разряд тройки закрытая в плюс пара)

111

110

101

100

11+10+01+00 - в среднем ноль


ниже комбинации отбрасываем

011

010

001

000

 Исходите из предположения, что вероятности достижения стопа и тейка будут одинаковы? А почему 4 комбинации отбрасываете?

 
khorosh:

 Исходите из предположения, что вероятности достижения стопа и тейка будут одинаковы? А почему 4 комбинации отбрасываете?

отбрасывание - попробую рисунком, например позиция (одна из 3 ног )открыта в бай

точка А -произвольная точка. При достижении тейкпрофита этой парой, остальные пары в сумме дают "минус"(в этот момент нужно выставить и ТП и СЛ относительно точки А). Произвольная точка на то и произвольная что мы ее сами выбираем.

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