О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 173

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khorosh:

Аристократ.)

если я бы не тусовался тут вчера, не сделал бы ошибку (очепятался в эксперте)

в результате ордера  почти что в нулях закрылись...

 
Renat Akhtyamov:

если я бы не тусовался тут вчера, не сделал бы ошибку (очепятался в эксперте)

в результате ордера  почти что в нулях закрылись...


И не только в экспёрте.

[Удален]  

Если у топистартера не было конской загрузки счёта и позиции не схлопнулись по стопауту, то уже есть профит даже небольшой. А значит можно выдыхать и приступать к новому фокусу.


 
2x100$ уже сегодня было в плюс (с учетом свопа -2x80). На 2x150 наверно закроет.
 
Aleksandr Volotko:

Если у топистартера не было конской загрузки счёта и позиции не схлопнулись по стопауту, то уже есть профит даже небольшой. А значит можно выдыхать и приступать к новому фокусу.

хорошо пошла
 
Ну вроде 2x200$ есть. Если автор не бросил еще, можно наконец продолжить №9.
Здесь конечно при анализе истории всего в 2 суток была мягко говоря пересидка  - почти 2 недели сделка .
 
b2v:
Ну вроде 2x200$ есть. Если автор не бросил еще, можно наконец продолжить №9.
Здесь конечно при анализе истории всего в 2 суток была мягко говоря пересидка  - почти 2 недели сделка .
автор переключился на коверкание графика, насколько я помню
[Удален]  
b2v:
Ну вроде 2x200$ есть. Если автор не бросил еще, можно наконец продолжить №9.

Бросить не мог, ведь собирался себя даже порадовать дорогим алкоголем с профита, значит не на демо торговал, как можно бросать?

[Удален]  

Вроде бы как автор уже дождался озвученного уровня профита для ликвидации позиций.


 
На чистом EURGBP вышли бы в прибыль раньше)
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