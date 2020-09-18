О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 173
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Аристократ.)
если я бы не тусовался тут вчера, не сделал бы ошибку (очепятался в эксперте)
в результате ордера почти что в нулях закрылись...
если я бы не тусовался тут вчера, не сделал бы ошибку (очепятался в эксперте)
в результате ордера почти что в нулях закрылись...
И не только в экспёрте.
Если у топистартера не было конской загрузки счёта и позиции не схлопнулись по стопауту, то уже есть профит даже небольшой. А значит можно выдыхать и приступать к новому фокусу.
Если у топистартера не было конской загрузки счёта и позиции не схлопнулись по стопауту, то уже есть профит даже небольшой. А значит можно выдыхать и приступать к новому фокусу.
Здесь конечно при анализе истории всего в 2 суток была мягко говоря пересидка - почти 2 недели сделка .
Ну вроде 2x200$ есть. Если автор не бросил еще, можно наконец продолжить №9.
Здесь конечно при анализе истории всего в 2 суток была мягко говоря пересидка - почти 2 недели сделка .
Ну вроде 2x200$ есть. Если автор не бросил еще, можно наконец продолжить №9.
Бросить не мог, ведь собирался себя даже порадовать дорогим алкоголем с профита, значит не на демо торговал, как можно бросать?
Вроде бы как автор уже дождался озвученного уровня профита для ликвидации позиций.