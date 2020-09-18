О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 180

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Uladzimir Izerski:

Вы ставку делаете на валюту или на валютную пару? Тут скрывается разница.

Хороший вопрос. Сейчас я делаю ставку на существование взаимного движения пар друг относительно друга, в котором как минимум одна из пар находится в плюсе.

Движение пары - комплексное (если можно так сказать), валюты - примитивы, их движение, возможно, может опережать движение пар. Поэтому первична, разумеется, валюта.

 
Maxaxa:
Хороший вопрос. Сейчас я делаю ставку на существование взаимного движения пар друг относительно друга, в котором как минимум одна из пар находится в плюсе.

главно не попутать рост баланса с ростом эквити

кстати, в локе то же самое..., почти, т.к. 50% в плюсе а не 33%

 
Maxaxa:
Еще интереснее формировать треугольник асинхронно.

Имеется ввиду разное время входа для разных пар?

 

Куда пропал ТС ? 

"Проварьируем" - наверное в этом смысл, пока варьируешь в нужную сторону, то всё работает.

 
Evgeniy Chumakov:

Куда пропал ТС ? 

"Спокойно ждет прибыль" (с)

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secret:

"Спокойно ждет прибыль" (с)

Если не зафиксировал в своё время профит, который и хотел (что-то там до 500 енотов), а возможность таки была:


то таки да, спокойно ждёт профит.. только долго придётся ждать.. очень..


 

Самый неясный вопрос это всё-таки расчёт лотов. Обычно объясняют так: что мол у инструментов может быть разная волатильность, разная стоимость пункта, а поэтому с помощью соотношения лотов нужно устранить этот дисбаланс. Ну хорошо, устранили, пары стали иметь какое-то время одинаковую скорость изменения эвити. Но в таком случае спред этих сбалансированных пар будет топтаться около нуля. А нам это надо? Мы же торгуем спред.

Не ясно на каком интервале считать волатильность. Допустим посчитаем за месяц, за неделю, за сутки или 4 часа. Результаты будут различаться сильно.

Все эти неопределённости приводят к тому, что некоторые считают, что входить надо равными лотами и я их понимаю.

У кого какие мнения по этому вопросу?

[Удален]  
khorosh:

Самый неясный вопрос это всё-таки расчёт лотов. Обычно объясняют так: что мол у инструментов может быть разная волатильность, разная стоимость пункта, а поэтому с помощью соотношения лотов нужно устранить этот дисбаланс. Ну хорошо, устранили, пары стали иметь какое-то время одинаковую скорость изменения эвити. Но в таком случае спред этих сбалансированных пар будет топтаться около нуля. А нам это надо? Мы же торгуем спред.

Не ясно на каком интервале считать волатильность. Допустим посчитаем за месяц, за неделю, за сутки или 4 часа. Результаты будут различаться сильно.

Все эти неопределённости приводят к тому, что некоторые считают, что входить надо равными лотами и я их понимаю.

У кого какие мнения по этому вопросу?

Никакого, стратегия неработающая абсолютно и тратить на неё время не надо
[Удален]  
khorosh:

...

У кого какие мнения по этому вопросу?

Пока очевидно одно - профит можно как дождаться, так и не дождаться, с этим всё вполне себе однозначно.

И как гласит старая реклама стирального порошка: "А если нет никакой разницы, то зачем платить больше?" ))

 
khorosh:

Самый неясный вопрос это всё-таки расчёт лотов. Обычно объясняют так: что мол у инструментов может быть разная волатильность, разная стоимость пункта, а поэтому с помощью соотношения лотов нужно устранить этот дисбаланс. Ну хорошо, устранили, пары стали иметь какое-то время одинаковую скорость изменения эвити. Но в таком случае спред этих сбалансированных пар будет топтаться около нуля. А нам это надо? Мы же торгуем спред.

Не ясно на каком интервале считать волатильность. Допустим посчитаем за месяц, за неделю, за сутки или 4 часа. Результаты будут различаться сильно.

Все эти неопределённости приводят к тому, что некоторые считают, что входить надо равными лотами и я их понимаю.

У кого какие мнения по этому вопросу?

Чем Не устраивает классический подход парного трейдинга - расчёт долевых соотношений активов с помощью бета-коэффициента?

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