О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 176

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b2v:

В прошлый раз (поиск абсолютных курсов валют) автор сам выяснил в итоге и признал, что задача имеет бесконечное множество решений. Идея кстати была нестандартная.
Совсем тему бросать как-то неправильно без финальных комментариев.
Граалей тут никто и не ждет - все люди разумные. 
Посмотрим - возможно еще напишет...

Если рассматривать две пары  {A/C; B/C}  с целью выделить их компоненты  {A; B; C}, то действительно, задача имеет бесконечное множество решений.

Если же рассматривать три взаимосвязанные пары  {A/C; B/C; A/B}  с целью выделить их компоненты  {A; B; C}, то задача имеет единственное решение (если не брать во внимание мелкие погрешности численных методов).

2020.01.28 04:05  

 
Maxim Kuznetsov:

логотип подгоню :

тренога

 
Uladzimir Izerski:

Честно скажу, отслеживаю почти все ветки, но судьба распорядилась не смотреть начало этой ветки. И как известно пропустил самое интересное.

Где там самое важное??

много где, по всей ветке растаяло

и в спорах в том числе

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Renat Akhtyamov:

тренога

Датренога (tripod).

эх, нету у тебя полёта мысли... так... пустая болтовня...

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Renat Akhtyamov:

много где, по всей ветке растаяло

и в спорах в том числе

и в твоём флуде в том числе

 
Renat Akhtyamov:

тренога

тогда так:

tripod

хотя прежний вариант на мой взгляд удачнее

 
Олег avtomat:

Если же рассматривать три взаимосвязанные пары  {A/C; B/C; A/B}  с целью выделить их компоненты  {A; B; C}, то задача имеет единственное решение (если не брать во внимание мелкие погрешности численных методов)

A/B это частное двух предыдущих, оно не несет новой информации. Поэтому, все равно множество решений.
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secret:
A/B это частное двух предыдущих, оно не несет новой информации. Поэтому, все равно множество решений.

Подумай хорошенько, прежде чем чушь городить.

 
Олег avtomat:

Подумай хорошенько, прежде чем чушь городить.

Сами не пробовали воспользоваться этим правилом?

 
Олег avtomat:

Подумай хорошенько, прежде чем чушь городить.


Меня интересует, что делать с компонентами как правильно  к ним подступиться?

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