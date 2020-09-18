О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 176
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В прошлый раз (поиск абсолютных курсов валют) автор сам выяснил в итоге и признал, что задача имеет бесконечное множество решений. Идея кстати была нестандартная.
Совсем тему бросать как-то неправильно без финальных комментариев.
Граалей тут никто и не ждет - все люди разумные.
Посмотрим - возможно еще напишет...
Если рассматривать две пары {A/C; B/C} с целью выделить их компоненты {A; B; C}, то действительно, задача имеет бесконечное множество решений.
Если же рассматривать три взаимосвязанные пары {A/C; B/C; A/B} с целью выделить их компоненты {A; B; C}, то задача имеет единственное решение (если не брать во внимание мелкие погрешности численных методов).
2020.01.28 04:05 #1427
логотип подгоню :
тренога
Честно скажу, отслеживаю почти все ветки, но судьба распорядилась не смотреть начало этой ветки. И как известно пропустил самое интересное.
Где там самое важное??
много где, по всей ветке растаяло
и в спорах в том числе
тренога
Да, тренога (tripod).
эх, нету у тебя полёта мысли... так... пустая болтовня...
много где, по всей ветке растаяло
и в спорах в том числе
и в твоём флуде в том числе
тренога
тогда так:
хотя прежний вариант на мой взгляд удачнее
Если же рассматривать три взаимосвязанные пары {A/C; B/C; A/B} с целью выделить их компоненты {A; B; C}, то задача имеет единственное решение (если не брать во внимание мелкие погрешности численных методов)
A/B это частное двух предыдущих, оно не несет новой информации. Поэтому, все равно множество решений.
Подумай хорошенько, прежде чем чушь городить.
Подумай хорошенько, прежде чем чушь городить.
Сами не пробовали воспользоваться этим правилом?
Подумай хорошенько, прежде чем чушь городить.
Меня интересует, что делать с компонентами как правильно к ним подступиться?