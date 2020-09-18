О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 174
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Ну как бы вот, опять в минуса ушел фокус.
Полагаю автор потерял интерес к теме.
Полагаю автор потерял интерес к теме.
Возможно запил с горя. Он предупреждал о пагубной зависимости.
Ибо Грааль надеждами Страждущих питается,
Таков путь! (с)
Так что ждем пятого пришествия)
Ну, ребята, вы философы
Молитвы должны помочь в пересиживании!
Браво, Бас! Ценю и уважаю тончайший юмор.
Полагаю автор потерял интерес к теме.
Да не, чсв никто не отменял.
А MrSerj, случайно не он? Тоже по парному трейдингу на форуме вещал. Убеждал, что это грааль - 80% прибыльных сделок.