О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 174

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Ну как бы вот, опять в минуса ушел фокус.


 
Молитвы должны помочь в пересиживании!
Ибо Грааль надеждами Страждущих питается, как говорит здесь один персонаж)
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Полагаю автор потерял интерес к теме.
 
Aleksandr Volotko:
Полагаю автор потерял интерес к теме.
Ну, он уже под четвертым ником на форум заходит и каждый раз "теряет интерес". Так что ждем пятого пришествия)
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Таков путь! (с)
 
Aleksandr Volotko:
Полагаю автор потерял интерес к теме.

Возможно запил с горя. Он предупреждал о пагубной зависимости.

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secret:

Ибо Грааль надеждами Страждущих питается,   

Aleksandr Volotko:
Таков путь! (с)
secret:
Так что ждем пятого пришествия)


Ну, ребята, вы философы

 
secret:
Молитвы должны помочь в пересиживании!
Ибо Грааль надеждами Страждущих питается, как говорит здесь один персонаж)

Браво, Бас! Ценю и уважаю тончайший юмор.

 
Aleksandr Volotko:
Полагаю автор потерял интерес к теме.
Да не, чсв никто не отменял. 

Кроме того, данная тема поднималась несколько раз за несколько лет. Т.е., имеет цикличность. 
 
Ivan Butko:
Да не, чсв никто не отменял. 

Кроме того, данная тема поднималась несколько раз за несколько лет. Т.е., имеет цикличность. 

 А MrSerj, случайно не он? Тоже по парному трейдингу на форуме вещал. Убеждал, что это грааль - 80% прибыльных сделок.

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