О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 167
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котир не знает, ты просто забыл первое о чем читал в самом начале своего знакомства с форексом, толпа двигает котир. и когда толпа на пределе подключается новенькие и они невольно становятся теми кто развернет.....Но всё это не даёт возможности понять где и когда это произойдёт...
Против толпы?....
Способов много, главное правильные задачи ставить и правильные вопросы задавать. Вот это правильный вопрос и на него есть ответ. Я делаю это графически.
"Толпа" с самого основания рынков сливалась, сливается и будет сливаться по одним и тем же паттернам( шаблонам). Так будет до их конца. Почему? Ответ - самоорганизация. Это войти в рынок можно, почесав леву пятку. С "выходом" все намного интересней :))) Не захочешь сам, добровольно уйти - вынесут :) Там самые вкусные плюшки.
...
это особенно для тех, кто тут пишет "а какие преимущества", "ты торгуешь кросс!", хотя сами при этом ленятся взять в руки калькулятор и реально посчитать что же на самом деле представляет из себя позиция торгуемая и чем отличается от кросса
Совершенно верно. У меня давний спор на эту тему с Vitaly Muzichenko
Если посмотреть на поведение спреда и еврофунта справа от вертикальной линии, то можно отметить, что оно совершенно разное. Спред сходил вниз и ушел вверх выше, чем уровень на вертикали. А у еврофунта тренд вниз. И как же после этого можно говорить, что парная торговля по мажорам эквивалентна торговле кросса этих мажоров. Ведь при некоторых соотношениях лотов этих мажоров разница в поведения спреда и кросса может быть очень велика - это совершенно разные инструменты.
Совершенно верно. У меня давний спор на эту тему с Vitaly Muzichenko
Если посмотреть на поведение спреда и еврофунта справа от вертикальной линии, то можно отметить, что оно совершенно разное. Спред сходил вниз и ушел вверх выше, чем уровень на вертикали. А у еврофунта тренд вниз. И как же после этого можно говорить, что парная торговля по мажорам эквивалентна торговле кросса этих мажоров. Ведь при некоторых соотношениях лотов этих мажоров разница в поведения спреда и кросса может быть очень велика - это совершенно разные инструменты.
надо все три рисовать, там будет понятнее
надо все три рисовать, там будет понятнее
Если тебе нужен еврофунт, так он уже есть в основном графике.
Если тебе нужен еврофунт, так он уже есть в основном графике.
а если нарисовать евродоллар минус фунтдоллар или плюс можно попробовать, но одинаковыми лотами?
а если нарисовать евродоллар минус фунтдоллар или плюс можно попробовать, но одинаковыми лотами?
а что мучаться, создаёшь демку, в неё покупаешь/продаёшь и на выходе эквити = искомое.
Мне это не надо, я уже по всякому рисовал, в том числе нейтральный треугольник. А тебе, если надо, установи индикатор и рисуй, что захочешь..
да мне то тоже не надо
просто вижу - фигней маешься
а чтобы ты понял как на самом деле надо, тогда попробуй
мне можешь не показывать результат, он для тебя, т.к. я его уже знаю.
да мне то тоже не надо
просто вижу - фигней маешься
а чтобы ты понял как на самом деле надо, тогда попробуй
мне можешь не показывать результат, он для тебя, т.к. я его уже знаю.
Не строй из себя гуру, не получится, что ты собой представляешь на самом деле все знают.