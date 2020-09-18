О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 167

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Anatolii Zainchkovskii:

котир не знает, ты просто забыл первое о чем читал в самом начале своего знакомства с форексом, толпа двигает котир. и когда толпа на пределе подключается новенькие и они невольно становятся теми кто развернет.....

Но всё это не даёт возможности понять где и когда это произойдёт...
это очень наивно
 
Anatolii Zainchkovskii:
Против толпы?.... 
Ок,  и как ты сможешь расчитать когда эта толпа сольется? 

Способов много,  главное правильные задачи ставить и правильные вопросы задавать.  Вот это правильный вопрос и на него есть ответ. Я делаю это графически.  

"Толпа"  с самого основания рынков сливалась, сливается и будет сливаться  по одним и тем же паттернам( шаблонам). Так будет до их конца.  Почему?    Ответ - самоорганизация.    Это войти в рынок можно, почесав леву пятку.  С "выходом" все намного интересней :)))    Не захочешь сам, добровольно уйти   - вынесут :)  Там самые вкусные плюшки.

 
Aleksandr Volotko:

...

это особенно для тех, кто тут пишет "а какие преимущества", "ты торгуешь кросс!", хотя сами при этом ленятся взять в руки калькулятор и реально посчитать что же на самом деле представляет из себя позиция торгуемая и чем отличается от кросса

Совершенно верно. У меня давний спор на эту тему с Vitaly Muzichenko



Если посмотреть на поведение спреда и еврофунта справа от вертикальной линии, то можно отметить, что оно совершенно разное. Спред сходил вниз и ушел вверх выше, чем уровень на вертикали. А у еврофунта тренд вниз. И как же после этого можно говорить, что парная торговля по мажорам эквивалентна торговле кросса этих мажоров. Ведь при некоторых соотношениях лотов этих мажоров разница в поведения спреда и кросса может быть очень велика - это совершенно разные инструменты.

Vitaly Muzichenko
Vitaly Muzichenko
  • www.mql5.com
Опубликовал пост Забудьте о халяве! Забудьте о халяве! Вы так ничего не добьетесь. Прекратите делать на коленке сайты бесплатно, и размещать их на доменах третьего уровня. Заказывайте их у профессионалов и платите деньги... Выставил продукт Установка скрытых TakeProfit, StopLoss и отложенных ордеров по линиям, расположенным на графике...
 
khorosh:

Совершенно верно. У меня давний спор на эту тему с Vitaly Muzichenko



Если посмотреть на поведение спреда и еврофунта справа от вертикальной линии, то можно отметить, что оно совершенно разное. Спред сходил вниз и ушел вверх выше, чем уровень на вертикали. А у еврофунта тренд вниз. И как же после этого можно говорить, что парная торговля по мажорам эквивалентна торговле кросса этих мажоров. Ведь при некоторых соотношениях лотов этих мажоров разница в поведения спреда и кросса может быть очень велика - это совершенно разные инструменты.

надо все три рисовать, там будет понятнее

 
Renat Akhtyamov:

надо все три рисовать, там будет понятнее

Если тебе нужен еврофунт, так он уже есть в основном графике.

 
khorosh:

Если тебе нужен еврофунт, так он уже есть в основном графике.

а если нарисовать евродоллар минус фунтдоллар или плюс можно попробовать, но одинаковыми лотами?

 
Renat Akhtyamov:

а если нарисовать евродоллар минус фунтдоллар или плюс можно попробовать, но одинаковыми лотами?

а что мучаться, создаёшь демку, в неё покупаешь/продаёшь и на выходе эквити = искомое.

 
 Мне это не надо, я уже по всякому рисовал, в том числе нейтральный треугольник. А тебе, если надо, установи индикатор и рисуй, что захочешь..
 
khorosh:
 Мне это не надо, я уже по всякому рисовал, в том числе нейтральный треугольник. А тебе, если надо, установи индикатор и рисуй, что захочешь..

да мне то тоже не надо

просто вижу - фигней маешься

а чтобы ты понял как на самом деле надо, тогда попробуй

мне можешь не показывать результат, он для тебя, т.к. я его уже знаю.

 
Renat Akhtyamov:

да мне то тоже не надо

просто вижу - фигней маешься

а чтобы ты понял как на самом деле надо, тогда попробуй

мне можешь не показывать результат, он для тебя, т.к. я его уже знаю.

Не строй из себя гуру, не получится, что ты собой представляешь на самом деле все знают.

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