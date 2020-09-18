О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 158

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Renat Akhtyamov:

нет, в серьез мы ничего не воспринимали

Кто-то воспринял, народ вон просит новых фокусов и жаждет гадать новые картинки. О том, как да никак они будут торговать неторгуемые константы в бессмысленных уравнениях, почему-то не задумываются, а ТС не рассказывает, ну просто потому что в этом его троллинг собственно и заключается. 

 
vladavd:

Кто-то воспринял, народ вон просит новых фокусов и жаждет гадать новые картинки. О том, как да никак они будут торговать неторгуемые константы в бессмысленных уравнениях, почему-то не задумываются, а ТС не рассказывает, ну просто потому что в этом его троллинг собственно и заключается. 

Я был из тех, кто интереса проявил)

Мне просто интересно было по расчетам лотов посмотреть, как это будет делаться, на основании чего - для возможного применения принципов. 

А ТС да... Покрасовался))

 

Я думаю, что это еще не конец.
Евра от 1,10 вполне себе отскочила и -150$ может вылиться в некоторый плюс.

А насчет ТС - поиск "абсолютных курсов", "правильных индексов", точек опоры лучше машек наверно можно продолжать бесконечно..

 
Vladimir:

Похоже, мы всерьёз восприняли дичь, которую несет Mikhael1983 "о природе рынка":  "Это особенно полезно тем, что на форуме очень мало каких-либо физически содержательных идей". Нет здесь никакой природы, эквилибристика с корреляцией и все. Смотрите:

Берем
1. курс любой пары валют друг к другу X. Можно относительные значения (деленные на значение в какой-то момент). Можно температуру на градуснике за окном, по Цельсию или по Фаренгейту. Главное, обозначаем ее X;
2. еще один курс с той же валютой котировки или атмосферное давление (атм, Паскали, ГПа, мм ртутного или водяного столбов), обозначаем Y.
   Рассматриваем два ряда Xi и Yi. Считаем Ni = Xi - Yi и Mi = Xi + Yi. Ni и Mi сразу, по построению, будут такими, что Xi/Ni - Yi/Ni = 1 и Xi/Mi + Yi/Mi = 1 при всех i. То есть X/N от Y/N отличается лишь сдвигом, и для M так же плюс знак. Естественно, и коэффициенты корреляции X/N с Y/N равны 1, а коэффициенты корреляции X/M с Y/M равны -1. Все.


   В прилагаемой таблице это проверено для 2048 значений GBPUSD и EURUSD (5 минутки) слева. Справа для таблицы 29 значений температуры и осадков в Москве за январь 2020. Затем в этих же столбцах 31 строка со значениями относительной влажности и давления в январе 2019 в той же Москве. Коээфициенты корреляции подсчитаны сразу для данных во всех 60 строках совершенно разного смысла, но равны именно 1 и -1. Природы форекс здесь точно нет.

О боже, зачем?! 

Чем теперь жить народу, не в серьезные темы же идти, где думать надо...)

 

У меня пока так )

[Удален]  
Aleksey Mavrin:
И доля экспоненциально растёт от количества шуток)

Совсем не обязательно 


 

.

 
Vladimir:

... То есть X/N от Y/N отличается лишь сдвигом, и для M так же плюс знак. Естественно, и коэффициенты корреляции X/N с Y/N равны 1, а коэффициенты корреляции X/M с Y/M равны -1. Все...

Коээфициенты корреляции подсчитаны сразу для данных во всех 60 строках совершенно разного смысла, но равны именно 1 и -1. Природы форекс здесь точно нет.

    Да, ТС много уделил корреляции, но ни слова о коинтеграции. А ведь именно она при парном трейдинге  самое важное свойство торгуемых инструментов, которое может обеспечить прибыльность в торговле. Вот два графика. Слева показано изменение во времени 2-х инструментов  X и Y. Видно, что у них хорошая корреляция. Справа показан спред этих инструментов. Видим тренд спреда, коинтеграцией здесь и не пахнет. А стало быть прибыль при парном трейдинге в этом случае получить не возможно, хотя корреляция высокая.


 
khorosh:

    Да, ТС много уделил корреляции, но ни слова о коинтеграции. А ведь именно она при парном трейдинге  самое важное свойство торгуемых инструментов, которое может обеспечить прибыльность в торговле. Вот два графика. Слева показано изменение во времени 2-х инструментов  X и Y. Видно, что у них хорошая корреляция. Справа показан спред этих инструментов. Видим тренд спреда, коинтеграцией здесь и не пахнет. А стало быть прибыль при парном трейдинге в этом случае получить не возможно, хотя корреляция высокая.


Нет коинтеграции с вектором (1, -1), но может быть (а может и не быть) коинтеграция с другим вектором коинтеграции.

 
Вроде 2X-Y должно быть неплохо. Хотя к-ты со временем меняются конечно.
 
Aleksey Nikolayev:

Нет коинтеграции с вектором (1, -1), но может быть (а может и не быть) коинтеграция с другим вектором коинтеграции.

И называется это - подгонка.

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