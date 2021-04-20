Найдите уязвимость в алгоритме работы упрощённого Аффинажа на истории
Подсказка: депозита не хватит для обслуживания, придет Margin Call. Если же уменьшать объем, то прибыль уменьшится до такой, что выгоднее эти средства будет положить на банковский депозит.
Ну и спред не забывайте. В сеточных стратегиях им обычно пренебрегают, но из-за большого количества сделок он в итоге оказывает существенное влияние на результат.
Подсказка: депозита не хватит для обслуживания, придет Margin Call. Если же уменьшать объем, то прибыль уменьшится до такой, что выгоднее эти средства будет положить на банковский депозит.
Ну и спред не забывайте. В сеточных стратегиях им обычно пренебрегают, но из-за большого количества сделок он в итоге оказывает существенное влияние на результат.
При дэпе в 10000 едениц 1 слой выдерживает безоткатную дист дистанцию более 900 пп, без добавления слоёв начиная с 3-4 выборки.
1.3987 +20пп 1 лот селл выбран - 1 бай закроется на цене 1.4007 , если цена опустица к отметке 1.3947 ещё 1 селл ордер закроется - 2 бай ордера придётся закрыть по цене 1.3987 +40пп,
далее 1.3827 -2 селл закрытие 4х бай ордеров по цене 1,3947( возможность открытия второго слоя ) и тд.
При дэпе в 10000 едениц 1 слой выдерживает безоткатную дист дистанцию более 900 пп,
Слезы... Что будете делать, когда движение пойдет в 2 000 пп? Рано или поздно такие будут. В этот момент потеряете все, что было заработано за год.
без добавления слоёв начиная с 3-4 выборки.
1.3987 +20пп 1 лот селл выбран - 1 бай закроется на цене 1.4007 , если цена опустица к отметке 1.3947 ещё 1 селл ордер закроется - 2 бай ордера придётся закрыть по цене 1.3987 +40пп,
далее 1.3827 -2 селл закрытие 4х бай ордеров по цене 1,3947( возможность открытия второго слоя ) и тд.
А Вы возьмите и проверьте все это. Сеток в жизни пришлось увидеть огромное количество. Да, они завораживают частотой получения прибыли. Но итог всегда один - нехватка средств для ее поддержки, когда рынок резко ушел в одном направлении, а средств для достройки соответствующей сетки нет.
Есть еще один сюрприз для сеточников - ограничение количества ордеров. А оно не так уж и велико.
Слезы... Что будете делать, когда движение пойдет в 2 000 пп? Рано или поздно такие будут. В этот момент потеряете все, что было заработано за год.
А Вы возьмите и проверьте все это. Сеток в жизни пришлось увидеть огромное количество. Да, они завораживают частотой получения прибыли. Но итог всегда один - нехватка средств для ее поддержки, когда рынок резко ушел в одном направлении, а средств для достройки соответствующей сетки нет.
Есть еще один сюрприз для сеточников - ограничение количества ордеров. А оно не так уж и велико.
Согласен с дистанцией, но для этого используется опорные точки или 90% закономерность в ходе цены по дистанции с обязательным откатом.
Что касается нехватки средств то это прогнозируется зарание на определённой дистанции.
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64бай/64селл или 32/32 ордеров устанавливаем на одну цену опорной точки,где опорная точка определяется на ваше усмотрение.
Далее выборка идёт по увеличению шага от цены + мартин.
Пример цена 1.4007 - слой первый начало выборки 1,3987. Примечание: Проход выше 1.4027 построение обратного слоя.
Второй слой от цены 1,3940 или 1,3880, если выше то обратная расстановка.
Начало построения сети слоёв от 1,3980, где все последующие слои сроятся от первого или .... ./
Простоя мат задача.
Подсказка: При оптимальной торговле с откатами на истории выдаёт 20%(2000пп-2500пп) в месяц к депо - один слой,
макс количество слоёв при наличии 500 ордеров =7/15.
Жизнь данного алгоритма при разных вариантах?
При каком к-ве истраченных ордеров стоит приостановить работу слоя?