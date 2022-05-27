могли бы помочь написать советник по стрелочному индикатору?

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добрый день, могли бы помочь написать советник по стрелочному индикатору?

1. вход в сделку как видно на картинке - как тока меняется значение индикатора
2. Возможности в настройках указать размер лота
3. Возможность в  настройках советника  выставить тейк профит и стоп лосс (после того как достигается тейк профит или стоп лосс, следующий ордер открывается при новом сигнале, даже если сигнал в ту же сторону  и  предыдущий сигнал еще не закрылся,  может быть несколько однонаправленных ордеров, Все закрывать если поступит обратный сигнал)

заранее огромное спасибо тому кто поможет
Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Среди программ для автоматического трейдинга можно выделить две большие категории: торговые роботы и индикаторы. Первые предназначены для совершения торговых операций на рынках, а вторые — для анализа котировок и выявления закономерностей в их изменении. При этом индикаторы могут использоваться непосредственно в роботах, образуя полноценную...
Файлы:
88_Signal_v2.mq4  16 kb
Untitled.jpg  51 kb
[Удален]  
Denis S:
добрый день, могли бы помочь написать советник по стрелочному индикатору?

1. вход в сделку как видно на картинке - как тока меняется значение индикатора
2. Возможности в настройках указать размер лота
3. Возможность в  настройках советника  выставить тейк профит и стоп лосс (после того как достигается тейк профит или стоп лосс, следующий ордер открывается при новом сигнале, даже если сигнал в ту же сторону  и  предыдущий сигнал еще не закрылся,  может быть несколько однонаправленных ордеров, Все закрывать если поступит обратный сигнал)

заранее огромное спасибо тому кто поможет

это почти всё просто - главное что бы Ваш индикатор, был правильно написан.  Я всегда думал что Индикатор в этих местах всегда даёт сигнал - оказалось не так.

по этому я сейчас проверю - на самом деле он в этих точках даёт сигнал, для тестера  ( я проверю его в тестере) 

[Удален]  

я понял свою ошибку -

У Вас должен быть ещё такой Индикатор  "88_filter" 

- он у Вас есть? 

-------------------

если есть, прикрепите его пожалуйста! - может тогда всё заработает 

 

да есть, сейчас прикреплю

этот стрелочный индикатор бывает не сразу загружается, надо прокрутить историю назад побольше, когда появляется сигналы перепечатаем таймфрейм туда обратно и запускается нормально

 
получится что нибудь помочь с cоветником? :)
[Удален]  
Denis S:
получится что нибудь помочь с cоветником? :)

думаю должно что то получится, вроде появились стрелочки 

Снимок.PNG

----------------------------------

и вроде сигналы подаёт правильно - значит советника, можно слепить 

Снимок2 

Снимок3

[Удален]  

Сейчас поищу (как я собираю методом тыканья) - он у меня, уже есть готовый - там только имя Индикатора впишите, и он должен работать .

----------------------------

блин, ели нашёл https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page52#comment_16075012 

----------------------

вот проверил Ваш Индикатор в этом Эксперте - всё работает.

Снимок4

Как я собираю себе советника методом тыка
Как я собираю себе советника методом тыка
  • 2020.04.25
  • www.mql5.com
Из этих Советников весь материал Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov. Stop loss Take profit.mq5TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition...
[Удален]  
Alexsandr San:

Сейчас поищу (как я собираю методом тыканья) - он у меня, уже есть готовый - там только имя Индикатора впишите, и он должен работать .

----------------------------

блин, ели нашёл https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page52#comment_16075012 

----------------------

вот проверил Ваш Индикатор в этом Эксперте - всё работает.


Только нужно - Настраивать Ваш Индикатор, заранее в редакторе 

Снимок5 

------

нужно вписать ваши настройки и скомпилировать, индикатор 

[Удален]  

так будет по интересней, чуть больше настроек 

input string   t="------------- Balans Parameters -----"; //
input double   TargetProfit     = 999999.99;     // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double   TargetLoss       = 0;             // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
input string   t2="------------ Exchange TP SL --------"; //
input double   InpTProfit       = 1000;          // Exchange TP
input double   InpStopLoss      = 1000000;       // Exchange SL
input string   t0="------------ Lots Parameters -------"; //
input double   InpLots          = 0.01;          // Lots
input double   InpLots1         = 0.02;          // : Lots 1
input int      InpLots_01       = 200;           // Exchange Lots
input double   InpLots2         = 0.04;          // : Lots 2
input int      InpLots_02       = 400;           // Exchange Lots
input double   InpLots3         = 0.08;          // : Lots 3
input int      InpLots_03       = 800;           // Exchange Lots
input double   InpLots4         = 0.16;          // : Lots 4
input string   _Orders_="------ Parameters Order ------"; //
input double   TakeProfit       = 500;           // Take Profit
input double   TrailingStop     = 300;           // Фиксированный размер трала
input double   TrailingStep     = 50;            // Шаг трала
input string   short_name       = "FilterSignal";// Name Indicators
input bool     InpOnlyOne       = false;         // Close opposite
input bool     ObjRevers        = false;         // Revers
//-------

------------------------

Вот так скромненько, он может у Вас зарабатывать.

Снимок2 

Файлы:
Exp_FilterSignal.mq4  32 kb
[Удален]  
Alexsandr San:

так будет по интересней, чуть больше настроек 

------------------------

Вот так скромненько, он может у Вас зарабатывать.

 

Очень тяжёлый Индикатор 

за 2 месяца - тест длился очень очень долго 

Снимок 

Снимок1

Снимок2

Файлы:
1.set  2 kb
 
Alexsandr San:

так будет по интересней, чуть больше настроек 

------------------------

Вот так скромненько, он может у Вас зарабатывать.

 

Когда делаешь сетку с Мартином по индикатору, стоит закрывать "все кроме наилучшего ордера" по их безубытку. А наилучший закрывать частично, опцонально защищать стопом. Тогда резких провалов баланса не будет. Всё или ничего, пока Мартин в 0 не загонит. 

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