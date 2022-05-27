могли бы помочь написать советник по стрелочному индикатору?
добрый день, могли бы помочь написать советник по стрелочному индикатору?
1. вход в сделку как видно на картинке - как тока меняется значение индикатора
2. Возможности в настройках указать размер лота
3. Возможность в настройках советника выставить тейк профит и стоп лосс (после того как достигается тейк профит или стоп лосс, следующий ордер открывается при новом сигнале, даже если сигнал в ту же сторону и предыдущий сигнал еще не закрылся, может быть несколько однонаправленных ордеров, Все закрывать если поступит обратный сигнал)
заранее огромное спасибо тому кто поможет
это почти всё просто - главное что бы Ваш индикатор, был правильно написан. Я всегда думал что Индикатор в этих местах всегда даёт сигнал - оказалось не так.
по этому я сейчас проверю - на самом деле он в этих точках даёт сигнал, для тестера ( я проверю его в тестере)
я понял свою ошибку -
У Вас должен быть ещё такой Индикатор "88_filter"
- он у Вас есть?
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если есть, прикрепите его пожалуйста! - может тогда всё заработает
да есть, сейчас прикреплю
этот стрелочный индикатор бывает не сразу загружается, надо прокрутить историю назад побольше, когда появляется сигналы перепечатаем таймфрейм туда обратно и запускается нормально
Сейчас поищу (как я собираю методом тыканья) - он у меня, уже есть готовый - там только имя Индикатора впишите, и он должен работать .
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блин, ели нашёл https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page52#comment_16075012
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вот проверил Ваш Индикатор в этом Эксперте - всё работает.
- 2020.04.25
- www.mql5.com
Сейчас поищу (как я собираю методом тыканья) - он у меня, уже есть готовый - там только имя Индикатора впишите, и он должен работать .
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блин, ели нашёл https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page52#comment_16075012
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вот проверил Ваш Индикатор в этом Эксперте - всё работает.
Только нужно - Настраивать Ваш Индикатор, заранее в редакторе
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нужно вписать ваши настройки и скомпилировать, индикатор
так будет по интересней, чуть больше настроек
input string t="------------- Balans Parameters -----"; // input double TargetProfit = 999999.99; // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу) input double TargetLoss = 0; // Баланс - Убыток(отнять от баланса) input string t2="------------ Exchange TP SL --------"; // input double InpTProfit = 1000; // Exchange TP input double InpStopLoss = 1000000; // Exchange SL input string t0="------------ Lots Parameters -------"; // input double InpLots = 0.01; // Lots input double InpLots1 = 0.02; // : Lots 1 input int InpLots_01 = 200; // Exchange Lots input double InpLots2 = 0.04; // : Lots 2 input int InpLots_02 = 400; // Exchange Lots input double InpLots3 = 0.08; // : Lots 3 input int InpLots_03 = 800; // Exchange Lots input double InpLots4 = 0.16; // : Lots 4 input string _Orders_="------ Parameters Order ------"; // input double TakeProfit = 500; // Take Profit input double TrailingStop = 300; // Фиксированный размер трала input double TrailingStep = 50; // Шаг трала input string short_name = "FilterSignal";// Name Indicators input bool InpOnlyOne = false; // Close opposite input bool ObjRevers = false; // Revers //-------
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Вот так скромненько, он может у Вас зарабатывать.
так будет по интересней, чуть больше настроек
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Вот так скромненько, он может у Вас зарабатывать.
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1. вход в сделку как видно на картинке - как тока меняется значение индикатора
2. Возможности в настройках указать размер лота
3. Возможность в настройках советника выставить тейк профит и стоп лосс (после того как достигается тейк профит или стоп лосс, следующий ордер открывается при новом сигнале, даже если сигнал в ту же сторону и предыдущий сигнал еще не закрылся, может быть несколько однонаправленных ордеров, Все закрывать если поступит обратный сигнал)
заранее огромное спасибо тому кто поможет