Построим мини грааль!? - страница 9

Новый комментарий
 

вот примерно так должен выглядеть грааль.

вопрос конечно в том что я не знаю к сожалению как и на основе чего он работает.

он просто работает и все...

и за счет него я постоянно выезжаю из убытков если такие образуются.

у этой простой и в то же время эффективной системы очень мало ситуаций при которых она терпит убытки, а когда они все таки появляются это можно очень просто увидеть и на корню , не потеряв даже 10% от прибыли закрыть систему и начать по новой. 

если бы я знал почему она работает, я бы поставил ее на постоянку)

увеличил риски в 15! раз для того чтобы посмотреть что происходит когда она все таки сливается..если это можно так назвать..график .. гм..прибыли за полтора месяца..

так что если вы в своих графиках увидите вот такую вот "нить накаливания" как я ее называю, смело хватайте удачу за хвост!И если будет желание расскажите поняли ли вы как на работает...

лично для меня все происходит так:

...вакханалия...вакханалия...ордера подстраиваются нужным местом под сильные движения рынка...профит...профит...профит...вакханалия...вакханалия...профит и т.д.XD

 почему вакханалия.. потому что в системе нет никакой логики вообще... она просто умеет открывать ордера когда они закрыты со СЛ и ТП...

и все..а рынок делает сам всю остальную логику за робота...

эта система по моему мнению ни за что не претендует на грааль. но на роль интересной прикольной игрушки очень даже катит)
 
Martin Cheguevara:

вот примерно так должен выглядеть грааль.

вопрос конечно в том что я не знаю к сожалению как и на основе чего он работает.

он просто работает и все...

и за счет него я постоянно выезжаю из убытков если такие образуются.

у этой простой и в то же время эффективной системы очень мало ситуаций при которых она терпит убытки, а когда они все таки появляются это можно очень просто увидеть и на корню , не потеряв даже 10% от прибыли закрыть систему и начать по новой. 

если бы я знал почему она работает, я бы поставил ее на постоянку)

увеличил риски в 15! раз для того чтобы посмотреть что происходит когда она все таки сливается..если это можно так назвать..график .. гм..прибыли за полтора месяца..

так что если вы в своих графиках увидите вот такую вот "нить накаливания" как я ее называю, смело хватайте удачу за хвост!И если будет желание расскажите поняли ли вы как на работает...

лично для меня все происходит так:

...вакханалия...вакханалия...ордера подстраиваются нужным местом под сильные движения рынка...профит...профит...профит...вакханалия...вакханалия...профит и т.д.XD

Опишите как она работает, можно подумать откуда берется прибыль и прибвль ли это.
 
Maxim Romanov:
Опишите как она работает, можно подумать откуда берется прибыль и прибвль ли это.
Я ж говорю я не знаю логику рынка...
Я могу только сказать как я к этому пришел...
Я разделяю все движения рынка на три категории:
Тренд, флэт, флет-тренд.
Каждая категория имеет вероятность 33%...то больше то меньше.
Я подумал взять кванты прибыли по двум из трёх категорий: тренд, флет-тренд. Кванты то есть частичную прибыль на трендах, грубо говоря Лок части прибыли по торговой сессии система переокрываясь локирует часть прибыли при этом одновременно торгуя по тренду.
Третья категория флет- это по сути те же тренды только не направленные в края "воображаемого коридора цены" а направленные в центр.
То есть тут уже идёт торговля по тренду от края коридора на откат. 
Но это получается парадокс торговать Отт края коридора и в край две взаимопротивоположные ордерные системы...вместе дающие абсолютный Лок...

 
В том то и проблема...нельзя соединить несоединимое...хотя возможно конечно все...
Почти все..
Можно конечно попробовать..если получится то тогда это будет реально грааль который зарабатывает абсолютно на всем.


А на счёт ордерных систем...тут разница от торговли по индикаторам несоизмеримая так как когда индикатор даже очень хороший обнаруживает что-то ордерная система уже это торгует и зарабатывает на этом.
 
Нужен какой-то критерий неопределенности и если внести его в ордерные системы по флэту а также по тренду и тренд-флету...
Тогда они не будут взаимоисключать друг друга...
Но тут опять проблема: критерий число число не относительное, а все что на рынке не относительно - приводит к сливу...
Нужно чтобы даже критерий неопределенности определял сам рынок:₽ вообще какая-то баламуть получаетсяXD
 
Но опять таки все эти критерии и так далее все это я притягиваю "за уши" то есть надумал чего-то в своей голове и типо истина в последней инстанции... не должно быть так...рынок сам должен переводить систему из флетовой в трендовую и наоборот...
Потому что по распределению вероятностей(см кучу моих комментариев по поводу этого лептокуртозисы всякие...) ) практически не существует интервала времени между переходом рынка от флета к тренду.
Либо  доооолгий флет либо очень быстрый и очень сильный тренд либо выбросом что на фунте было недавно либо постоянным нещадным пробитием минимумов или максимумов вот и  все.
 
Martin Cheguevara:
Я ж говорю я не знаю логику рынка...
Я могу только сказать как я к этому пришел...
Я разделяю все движения рынка на три категории:
Тренд, флэт, флет-тренд.
Каждая категория имеет вероятность 33%...то больше то меньше.
Я подумал взять кванты прибыли по двум из трёх категорий: тренд, флет-тренд. Кванты то есть частичную прибыль на трендах, грубо говоря Лок части прибыли по торговой сессии система переокрываясь локирует часть прибыли при этом одновременно торгуя по тренду.
Третья категория флет- это по сути те же тренды только не направленные в края "воображаемого коридора цены" а направленные в центр.
То есть тут уже идёт торговля по тренду от края коридора на откат. 
Но это получается парадокс торговать Отт края коридора и в край две взаимопротивоположные ордерные системы...вместе дающие абсолютный Лок...

Если я правильно понял, то у меня реализован подобный механизм по своей сути и он дает положительное матожидание. Суть в следующем: система торгует откаты от трендов, но если появляется длинный безоткатынй тренд, то внутри при возникновения определенных условий, начинают создаваться новые системы торгующие меньшие тренды и их откаты. Потом прибыль, полученная от внутренних серий идет на компенсацию убытка, который накопился на открытой позиции по длинному тренду. Этот механизм сам по себе выводит систему из отрицательного в положительное матожидание. Видимо у вас сделано аналогично, только при помощи локов. Откуда тут берется прибыль сказать по научному я не могу, поэтому скажу очень простыми словами. Рынок обладает избыточной трендовостью в целом и величина этой трендовости колеблется в небольших пределах, но если на каком-то масштабе тренд, то на мелких масштабах начинают появляться флеты, чтобы общая трендовость оставалась примерно стабильная. Как заработать на флете мы все знаем (не все конечно, но думаю многие), вот тут и появляется переключатель с трендовой на флетовую торговлю. Благодаря этим флетам и удается заработать больше, чем цена проходит по вертикали за время существования большого тренда. То есть по вертикали цена прошла 100 пунктов и имеем убыток 100 пунктов, но внутри она совершила колебаний на 110 пунктов. В итоге 100 идут на компенсацию убытка, 10 прибыль.

Сейчас у меня идет 80% всей прибыли на компенсацию убыточных позиций, но я работаю над существенным уменьшением этого процента

 
Martin Cheguevara:
Но опять таки все эти критерии и так далее все это я притягиваю "за уши" то есть надумал чего-то в своей голове и типо истина в последней инстанции... не должно быть так...рынок сам должен переводить систему из флетовой в трендовую и наоборот...
Потому что по распределению вероятностей(см кучу моих комментариев по поводу этого лептокуртозисы всякие...) ) практически не существует интервала времени между переходом рынка от флета к тренду.
Либо  доооолгий флет либо очень быстрый и очень сильный тренд либо выбросом что на фунте было недавно либо постоянным нещадным пробитием минимумов или максимумов вот и  все.

вот так он и будет ее переводить из трендовой во флетовую. Если существует большой тренд, то внутри будут флеты. 

 
Maxim Romanov:

Если я правильно понял, то у меня реализован подобный механизм по своей сути и он дает положительное матожидание. Суть в следующем: система торгует откаты от трендов, но если появляется длинный безоткатынй тренд, то внутри при возникновения определенных условий, начинают создаваться новые системы торгующие меньшие тренды и их откаты. Потом прибыль, полученная от внутренних серий идет на компенсацию убытка, который накопился на открытой позиции по длинному тренду. Этот механизм сам по себе выводит систему из отрицательного в положительное матожидание. Видимо у вас сделано аналогично, только при помощи локов. Откуда тут берется прибыль сказать по научному я не могу, поэтому скажу очень простыми словами. Рынок обладает избыточной трендовостью в целом и величина этой трендовости колеблется в небольших пределах, но если на каком-то масштабе тренд, то на мелких масштабах начинают появляться флеты, чтобы общая трендовость оставалась примерно стабильная. Как заработать на флете мы все знаем (не все конечно, но думаю многие), вот тут и появляется переключатель с трендовой на флетовую торговлю. Благодаря этим флетам и удается заработать больше, чем цена проходит по вертикали за время существования большого тренда. То есть по вертикали цена прошла 100 пунктов и имеем убыток 100 пунктов, но внутри она совершила колебаний на 110 пунктов. В итоге 100 идут на компенсацию убытка, 10 прибыль.

Сейчас у меня идет 80% всей прибыли на компенсацию убыточных позиций, но я работаю над существенным уменьшением этого процента

дай догадаюсь -  новые системы -> magic_order_buy++;magic_order_sell++; =)

я подобное уже делал правда не сейчас.

но все равно 20% прибыли практически гарантированной от убытков которые гарантированно перекроются это уже очень даже неплохо)

 
Maxim Romanov:

Если я правильно понял, то у меня реализован подобный механизм по своей сути и он дает положительное матожидание. Суть в следующем: система торгует откаты от трендов, но если появляется длинный безоткатный тренд, то внутри при возникновения определенных условий, начинают создаваться новые системы торгующие меньшие тренды и их откаты. 

а если условий больше полугода практически нет и слово "внутри" просто неуместно?)

12345678910111213141516...36
Новый комментарий