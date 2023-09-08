Построим мини грааль!? - страница 9
вот примерно так должен выглядеть грааль.
вопрос конечно в том что я не знаю к сожалению как и на основе чего он работает.
он просто работает и все...
и за счет него я постоянно выезжаю из убытков если такие образуются.
у этой простой и в то же время эффективной системы очень мало ситуаций при которых она терпит убытки, а когда они все таки появляются это можно очень просто увидеть и на корню , не потеряв даже 10% от прибыли закрыть систему и начать по новой.
если бы я знал почему она работает, я бы поставил ее на постоянку)
увеличил риски в 15! раз для того чтобы посмотреть что происходит когда она все таки сливается..если это можно так назвать..график .. гм..прибыли за полтора месяца..
так что если вы в своих графиках увидите вот такую вот "нить накаливания" как я ее называю, смело хватайте удачу за хвост!И если будет желание расскажите поняли ли вы как на работает...
лично для меня все происходит так:
...вакханалия...вакханалия...ордера подстраиваются нужным местом под сильные движения рынка...профит...профит...профит...вакханалия...вакханалия...профит и т.д.XD
почему вакханалия.. потому что в системе нет никакой логики вообще... она просто умеет открывать ордера когда они закрыты со СЛ и ТП...
и все..а рынок делает сам всю остальную логику за робота...эта система по моему мнению ни за что не претендует на грааль. но на роль интересной прикольной игрушки очень даже катит)
Опишите как она работает, можно подумать откуда берется прибыль и прибвль ли это.
Я ж говорю я не знаю логику рынка...
Если я правильно понял, то у меня реализован подобный механизм по своей сути и он дает положительное матожидание. Суть в следующем: система торгует откаты от трендов, но если появляется длинный безоткатынй тренд, то внутри при возникновения определенных условий, начинают создаваться новые системы торгующие меньшие тренды и их откаты. Потом прибыль, полученная от внутренних серий идет на компенсацию убытка, который накопился на открытой позиции по длинному тренду. Этот механизм сам по себе выводит систему из отрицательного в положительное матожидание. Видимо у вас сделано аналогично, только при помощи локов. Откуда тут берется прибыль сказать по научному я не могу, поэтому скажу очень простыми словами. Рынок обладает избыточной трендовостью в целом и величина этой трендовости колеблется в небольших пределах, но если на каком-то масштабе тренд, то на мелких масштабах начинают появляться флеты, чтобы общая трендовость оставалась примерно стабильная. Как заработать на флете мы все знаем (не все конечно, но думаю многие), вот тут и появляется переключатель с трендовой на флетовую торговлю. Благодаря этим флетам и удается заработать больше, чем цена проходит по вертикали за время существования большого тренда. То есть по вертикали цена прошла 100 пунктов и имеем убыток 100 пунктов, но внутри она совершила колебаний на 110 пунктов. В итоге 100 идут на компенсацию убытка, 10 прибыль.
Сейчас у меня идет 80% всей прибыли на компенсацию убыточных позиций, но я работаю над существенным уменьшением этого процента
Но опять таки все эти критерии и так далее все это я притягиваю "за уши" то есть надумал чего-то в своей голове и типо истина в последней инстанции... не должно быть так...рынок сам должен переводить систему из флетовой в трендовую и наоборот...
вот так он и будет ее переводить из трендовой во флетовую. Если существует большой тренд, то внутри будут флеты.
дай догадаюсь - новые системы -> magic_order_buy++;magic_order_sell++; =)
я подобное уже делал правда не сейчас.
но все равно 20% прибыли практически гарантированной от убытков которые гарантированно перекроются это уже очень даже неплохо)
Если я правильно понял, то у меня реализован подобный механизм по своей сути и он дает положительное матожидание. Суть в следующем: система торгует откаты от трендов, но если появляется длинный безоткатный тренд, то внутри при возникновения определенных условий, начинают создаваться новые системы торгующие меньшие тренды и их откаты.
а если условий больше полугода практически нет и слово "внутри" просто неуместно?)