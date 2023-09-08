Построим мини грааль!? - страница 12

Ibragim Dzhanaev:

Система нем запрограммирована, но я ее торговал вручную, когда еще не понял. почему система то работает и почти все ордера закрываются по тейку, то все ломается. После того как понял почему. посчитал вручную за три года и получается, что 90 % сигналов закроются по ТП.  Может после программирования это будет не 90%, может чуть  больше, может чуть меньше, но меня устраивает.

Верю\не верю - дело хозяйское. Не верь Фома.

Ничего не понял . Но очень интересно)

[Удален]  
EgorKim:

Ничего не понял . Но очень интересно)

Нет, не удивишь. 

А что именно не понятно ?

Может как искать закономерности ?

 
Ibragim Dzhanaev:

Да да.

А именно чего искать закономерности если их нет?

[Удален]  
EgorKim:

Да, да. 

Как они могут быть, если их не искать.

 
Кеша Рутов:

Да нет, всё наоборот относительно того что вы говорите, у вас сама постановка задачи либо мошенническая, либо новичковская. Те кто в теме знают, что без статистически значимого прогноза, некоторых будущих показателей состояния рынка, можно только обмануть себя или доверчивых инвесторов, за что потом можно потерять здоровье и даже жизнь, есть уже тут такие прецеденты. Манипуляции с лотом, да и вообще любой манименеджмент, может только изменить динамику СЛИВА, растянуть его вплоть до бесконечности, но уж никак не превратить стратегию на рандомных входах в профитную, это как вечный двигатель, это не возможно в принципе, математически понимаете, МА-ТЕ-МА-ТИ-ЧЕС-КИ!  Так что не занимайтесь ерундой в присутствии уважаемых дам и господ. Нагоняйте потерянные 10 лет изучайте матан, линагл, теорвер, статитику, МО и тд. и включайтесь в нормальную квант-аналитику, а не в сказки про переподгонку и разгоны депозита. А нет, тогда возвращайтесь к работе на папика, чо вы там делали, пицу развозили, или в кол-центре работали....

Мне кажется, что вы считаете, что если вы учтёте достаточное количество данных, как вытянутое из ТА, так и из ФА, то вы сможете очень качественно зарабатывать. Отчасти это так. Вы помните о растущей диагонали и пузе, это про вас? Или у вас депозит растёт?

Хотите забавную штуку спрошу?

Вспомните чемпионаты и конкурсы. Не знаю что там проводят сейчас, раньше проводили. По ручной торговле! Обязательно по ручной!

А помните, был конкурс, где нужно было слить депозит?

А помните результаты сливного конкурса? А помните КТО и с какими результатами выигрывал в массе конкурсы на ручной торговле.

Вы ведь умный и хорошо образованный человек. Озвучьте выводы, которые следуют из того, что я предложил вспомнить...


Ну и пропиццу. Да, доводилось и наёмным работником. Пиццу не развозил)) в коллцентре не работал. Вот поэтому (недостаточно хороший анализ) вы тут и пишите мне... Вы второй, кто просчитал меня и опять неправильно (кому мерещится лохотрон я не учитываю, я честен, мысли о лохотроне, это они о себе...). Можете больше не гадать. 

Но вы ответьте на вопросы о конкурсах и выводах, там много интересного! 

И по результатам этих выводов, можно оценить целесообразность ваших предложений и советов мне.

Хотя, баловство конечно всё это. Ясно, что вы свою точку зрения не измените, факты проигнорируете... 

 
Ibragim Dzhanaev:

Любая закономерность которая приносит прибыль обязана быть разрушена.

В противном случае все трейдеры жили бы припеваючи используя одно алго.

Ну так то да. Продолжайте вести наблюдение)


[Удален]  
EgorKim:

Любая закономерность которая приносит прибыль обязана быть разрушена.


Определитесь - или ее не бывает. или должна быть разрушена(то есть бывает)...))

Если закономерность найдена, то не может быть разрушена. ибо есть часть рынка .

------------

 
Ibragim Dzhanaev:

Стейт давай знаток рынка)

 
Да мне кажется, что и вы сможете назвать закономерности рынка. Увидеть закономерность и заработать на ней, это разные вещи...

А закономерностей - куча.

Но мне тоже слабо верится в написанное про неск сделок, применительно к ТА.
[Удален]  
Нет у меня стейта, но я сейчас ищу одну приблуду(она была в свободном доступе), если найду - есть уже полуавтомат и смогу продемонстрировать на реале, как это работает. Если не найду, то буду заказывать полный автомат, но у разных прогеров. Но тогда не покажу. И я не увиливаю. Как есть говорю.

