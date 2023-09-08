Построим мини грааль!? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Система нем запрограммирована, но я ее торговал вручную, когда еще не понял. почему система то работает и почти все ордера закрываются по тейку, то все ломается. После того как понял почему. посчитал вручную за три года и получается, что 90 % сигналов закроются по ТП. Может после программирования это будет не 90%, может чуть больше, может чуть меньше, но меня устраивает.
Верю\не верю - дело хозяйское. Не верь Фома.
Ничего не понял . Но очень интересно)
Я тебя наверное удивлю что есть баблокосные системы с прибыльными сделками менее 50%.
И есть сливаторы с прибыльными сделками 100%.
Ничего не понял . Но очень интересно)
Я тебя наверное удивлю что есть баблокосные системы с прибыльными сделками менее 50%.
И есть сливаторы с прибыльными сделками 100%.
Нет, не удивишь.
А что именно не понятно ?
Может как искать закономерности ?
Нет, не удивишь.
А что именно не понятно ?
Может как искать закономерности ?
Да да.
А именно чего искать закономерности если их нет?
Да да.
А именно чего искать закономерности если их нет?
Да, да.
Как они могут быть, если их не искать.
Да нет, всё наоборот относительно того что вы говорите, у вас сама постановка задачи либо мошенническая, либо новичковская. Те кто в теме знают, что без статистически значимого прогноза, некоторых будущих показателей состояния рынка, можно только обмануть себя или доверчивых инвесторов, за что потом можно потерять здоровье и даже жизнь, есть уже тут такие прецеденты. Манипуляции с лотом, да и вообще любой манименеджмент, может только изменить динамику СЛИВА, растянуть его вплоть до бесконечности, но уж никак не превратить стратегию на рандомных входах в профитную, это как вечный двигатель, это не возможно в принципе, математически понимаете, МА-ТЕ-МА-ТИ-ЧЕС-КИ! Так что не занимайтесь ерундой в присутствии уважаемых дам и господ. Нагоняйте потерянные 10 лет изучайте матан, линагл, теорвер, статитику, МО и тд. и включайтесь в нормальную квант-аналитику, а не в сказки про переподгонку и разгоны депозита. А нет, тогда возвращайтесь к работе на папика, чо вы там делали, пицу развозили, или в кол-центре работали....
Мне кажется, что вы считаете, что если вы учтёте достаточное количество данных, как вытянутое из ТА, так и из ФА, то вы сможете очень качественно зарабатывать. Отчасти это так. Вы помните о растущей диагонали и пузе, это про вас? Или у вас депозит растёт?
Хотите забавную штуку спрошу?
Вспомните чемпионаты и конкурсы. Не знаю что там проводят сейчас, раньше проводили. По ручной торговле! Обязательно по ручной!
А помните, был конкурс, где нужно было слить депозит?
А помните результаты сливного конкурса? А помните КТО и с какими результатами выигрывал в массе конкурсы на ручной торговле.
Вы ведь умный и хорошо образованный человек. Озвучьте выводы, которые следуют из того, что я предложил вспомнить...
Ну и пропиццу. Да, доводилось и наёмным работником. Пиццу не развозил)) в коллцентре не работал. Вот поэтому (недостаточно хороший анализ) вы тут и пишите мне... Вы второй, кто просчитал меня и опять неправильно (кому мерещится лохотрон я не учитываю, я честен, мысли о лохотроне, это они о себе...). Можете больше не гадать.
Но вы ответьте на вопросы о конкурсах и выводах, там много интересного!
И по результатам этих выводов, можно оценить целесообразность ваших предложений и советов мне.
Хотя, баловство конечно всё это. Ясно, что вы свою точку зрения не измените, факты проигнорируете...
Да, да.
Как они могут быть, если их не искать.
Любая закономерность которая приносит прибыль обязана быть разрушена.
В противном случае все трейдеры жили бы припеваючи используя одно алго.
Ну так то да. Продолжайте вести наблюдение)
Любая закономерность которая приносит прибыль обязана быть разрушена.
Определитесь - или ее не бывает. или должна быть разрушена(то есть бывает)...))
Если закономерность найдена, то не может быть разрушена. ибо есть часть рынка .
------------
Определитесь - или ее не бывает. или должна быть разрушена(то есть бывает)...))
Если закономерность найдена, то не может быть разрушена. ибо есть часть рынка .
------------
Стейт давай знаток рынка)
Стейт давай знаток рынка)
Да мне кажется, что и вы сможете назвать закономерности рынка. Увидеть закономерность и заработать на ней, это разные вещи...
А закономерностей - куча.Но мне тоже слабо верится в написанное про неск сделок, применительно к ТА.
Стейт давай знаток рынка)
Нет у меня стейта, но я сейчас ищу одну приблуду(она была в свободном доступе), если найду - есть уже полуавтомат и смогу продемонстрировать на реале, как это работает. Если не найду, то буду заказывать полный автомат, но у разных прогеров. Но тогда не покажу. И я не увиливаю. Как есть говорю.