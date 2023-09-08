Построим мини грааль!? - страница 16
:-)
Но зато можно получить массу адреналина !
начальный риск 1%,TP в трое дальше стопа; после стоп-лосс, риск утраиваем. 4 промаха подряд и депо обратится в 0, зато до этого чудесного момента ростём 3%/сделку. Выдержал 30-40 сделок не допустив провальной серии - депо удвоено
Вы принимаете наркотики?
С.Р.А.Ч.
Систематическое Разрушение Адекватного Чата)
так на всякий пожарный)
Послушай массон сраный. если хочешь что-то сказать конкретно. то давай по пунктам. или закрой свой рот и залезь обратно туда откуда вылез сученок.
Не обзывайтесь пожалуйста, масштаб мужчины определяет то что способно его вывести из себя, помните это, если хотите показать силу, делайте это с помощью оружия или взрывчатки.
Вы написали:
Можно удвоить депо за 2,3 сделки. Эти сделки произойдут(по системе), в пределах одного часа примерно(или быстрей). Система основана на закономерностях, которые срабатывают в 90% случаях. Только недавно понял как добиться 90%. Оставшиеся 10%, пока загадка. Да и фиг с ними. 90 нормально ))
Рынок прогнозируется очень слабенько, даже у лучших(я имею в виду хедж-фонды типа Ренесанса), при терабайтах инфы в сутки, 55-60% на ХФТ, поэтому ни о каких 90% речи не идёт это бред, а соответственно риск при котором можно удвоиться за 2,3 сделки тоже мягко говоря - полный идиотизм, будет слив за 5-10 таких чудо сделок. А значит вы или не понимаете о чем говорите или просто не воспитанный(начинающий) мошенник, стыдитесь.
БРДМ это кто?
Боевая Разведывательно Дозорная Машина, вроде так, это из старой шутки) и ответ на ваш вопрос.
Потому что даже в этом нет стабильности.
Там где ты будешь торговать на реале и будешь ожидать 2 сделки - вдруг появится 4.
Понимаешь о чем я?
Стабильность это в данном случае:
1- разные результаты из тестера выдают хорошие последовательности
2- это вне периода оптимизации
А вообще, естественно на реале так и будет, я знаю)
Проверил твою идею как её понял я.
Вне периода оптимизации как я и предполагал нет стабильности.
Закономерность не повторяется.
Т.е это тоже самое что создать прибыльную систему.
4 гепа по балансу это твоя идея на оптимизации.
Теперь смотрим вне оптимизации. Идейка не повторяется
Как я и предполагал - это бред
Мне кажется, что вы считаете, что если вы учтёте достаточное количество данных, как вытянутое из ТА, так и из ФА, то вы сможете очень качественно зарабатывать. Отчасти это так. Вы помните о растущей диагонали и пузе, это про вас? Или у вас депозит растёт?
Хотите забавную штуку спрошу?
Вспомните чемпионаты и конкурсы. Не знаю что там проводят сейчас, раньше проводили. По ручной торговле! Обязательно по ручной!
А помните, был конкурс, где нужно было слить депозит?
А помните результаты сливного конкурса? А помните КТО и с какими результатами выигрывал в массе конкурсы на ручной торговле.
Вы ведь умный и хорошо образованный человек. Озвучьте выводы, которые следуют из того, что я предложил вспомнить...
Ценой движет Информация. Информация делится грубо говоря на два типа, классический инсайд, когда например какой то политик или владелец крупного бизнеса вам лично сообщает что завтра сделает и технологический инсайд, когда вы извлекаете Информацию из максимально доступного количества публичной информации, применяя инновационные технологии по её извлечению и имплементации, второй способ в отличии от первого работает только с ХФТ, по причине очень быстрой диффузии информации, которая отражается в ценах, делая их эффективными буквально за минуты.
Открою секрет, имея Информацию, у вас сразу получается прибыльная стратегия, не нужно никакой оптимизации, никакой подгонки, оптимизация стратегии целиком с ММ - вообще хрень полная, всё совсем по другому делается, только новички ищут торговое преимущество в цифрах бэктестера, это из-за некомпетентности, нужно отдельно работать с прогнозированием, отдельно с исполнением, отдельно с рисками при данных цифрах первых двух. А вы мне про конкурсы ручной торговли...
Проверил твою идею как её понял я.
... и ...
4 гепа по балансу это твоя идея на оптимизации.
Егор. Так уж устроена моя жизнь, что мне обычно нужно то, о чём никто не думает. Ну например, понадобился мне прибор недавно. И решил я его сделать на заказ. Написал на форуме электронщиков ТЗ и мне сказали, что так не бывает и ближайшие лет 50 не будет. А я знаю, что кое кто такие штуки уже много десятков лет делает... Но эта задача лежала вне типовых решений и 99% электронщиков, сталкиваясь с ней, садится в лужу. В итоге я сам нашел решение, сейчас допиливаю нужный прибор, пишу для него программы, для микроконтроллера. Прототип уже работает. А мне толпа народа с высшим профильным техническим образованием доказывала, что так не бывает. Ну никак.
Так и вы. Нет Егор, вы ничего не поняли.
И в силу необычности моих мотивов и методов, я не жду, что кто-то тут поймёт по предоставленным мной данным (я их пофильтровал между прочим, чтобы даже намёка на правильную мыль не возникло...) мою задумку.
Но шанс на экономию времени ещё не упущен)) Так, что если кто-то решит не меня проссчитывать, или учить меня, а всего-то, вспомнить то, что мне интересно... То получит нахаляву необычную систему.
Ценой движет Информация. Информация делится грубо говоря на два типа, классический инсайд, когда например какой то политик или владелец крупного бизнеса вам лично сообщает что завтра сделает и технологический инсайд, когда вы извлекаете Информацию из максимально доступного количества публичной информации, применяя инновационные технологии по её извлечению и имплементации, второй способ в отличии от первого работает только с ХФТ, по причине очень быстрой диффузии информации, которая отражается в ценах, делая их эффективными буквально за минуты.
Открою секрет, имея Информацию, у вас сразу получается прибыльная стратегия, не нужно никакой оптимизации, никакой подгонки, оптимизация стратегии целиком с ММ - вообще хрень полная, всё совсем по другому делается, только новички ищут торговое преимущество в цифрах бэктестера, это из-за некомпетентности, нужно отдельно работать с прогнозированием, отдельно с исполнением, отдельно с рисками при данных цифрах первых двух. А вы мне про конкурсы ручной торговли...
Да, примерно такого ответа я и ожидал))
И именно про людей вроде вас, зная что вы мне напишите, и зная, что именно вы мне напишите, я специально, в стартовом сообщении написал про математиков и программеров. Вот гляньте))
Вы спрятались в свою математическую скорлупу от жизни. Только и всего. И нашли объяснение, почему не сможете нормально зарабатывать- нет инсайдерской инфы, а рынок эффективен...
С опережающей рынок инфой и дурак заработает. И даже можно и сам рынок подвинуть. Правда, это удел немногих... Не нас пока.
Но вы вот возьмите и ответьте на мои вопросы о конкурсах. Расширите кругозор и узнаете новое и неожиданное! То, чего вы избегали подспудно до сих пор...
Итак, прошло несколько дней. Сначала пришли самые подвижные люди и написали самые очевидные вещи))
Потом пришли умные и написали умные но ожидаемые вещи.
Но цель пока не достигнута.
И если кто-то знает эксперта, который стабильно не делает более 1-2, на худой конец 3 убыточных сделок подряд. А также в процессе работы использует стопы адекватных размеров, то расскажите мне!
А я себе и тому человеку, напишу необычную систему и передам с исходниками и пояснениями.