Построим мини грааль!? - страница 22
И еще: можно сделать не 3, а 2 только убыточных - это легко, просто Вы сказали максимум 3 - я три и сделал.
--------------------------
на всякий случай еще раз напишу - это искусственный график, на обычном такое не прокатит даже близко
--------------------------
Серьезно?
есофкос
Короче с тесторм еще на вы.
2 минуть в тестере и вуаля. Хоть 2 - убыточных, хоть не одной.
прошло 2 минуты
Если ты не умеешь пользоваться тестером, я должен напрягаться?
даа
Чисто на одной машке.
Обожаю таких чуваков... "Дайте мне систему, на которой можно заработать, и я вам покажу как на ней заработать")))
Ни в коем случае! Заявленные мной параметры не позволяют гарантированно заработать даже в тестере, не говоря о реале. Гляньте на мой последний график...
Но вы этого не понимаете, значит у вас, с большой вероятностью, нет полезного.
Алексей, эту идею каждый попробовал - инвертировать сделки сливающего советника. Это не помогает)) Вот поглядите на посты, все, кто сам пишет, почти все такое пробовали... Поэтому и никто не откликается на ваше предложение...
Ну, а чем всё закончилось - там интересно, но надо это самому вникнуть, если я разжую, оно у вас не усвоится...