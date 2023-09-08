Построим мини грааль!? - страница 22

И еще: можно сделать не 3, а 2 только убыточных - это легко, просто Вы сказали максимум 3 - я три и сделал.

на всякий случай еще раз напишу - это искусственный график, на обычном такое не прокатит даже близко

 
Ibragim Dzhanaev:

 на обычном такое не прокатит даже близко

Серьезно?

Evgeny Belyaev:

Серьезно?

есофкос

 
Ibragim Dzhanaev:


Короче с тесторм еще на вы.

 2 минуть в тестере и вуаля. Хоть 2 - убыточных, хоть не одной.

Evgeny Belyaev:

Короче с тесторм еще на вы.

 2 минуть в тестере и вуаля. Хоть 2 - убыточных, хоть не одной.

прошло 2 минуты

 
Ibragim Dzhanaev:

прошло 2 минуты

Если ты не умеешь пользоваться тестером, я должен напрягаться?

Evgeny Belyaev:

Если ты не умеешь пользоваться тестером, я должен напрягаться?

даа

 

Чисто на одной машке.


 
Макс:
Обожаю таких чуваков... "Дайте мне систему, на которой можно заработать, и я вам покажу как на ней заработать")))
Прям восторг от того, до какой степени наивные бывают люди в этой сфере)))

Ни в коем случае! Заявленные мной параметры не позволяют гарантированно заработать даже в тестере, не говоря о реале. Гляньте на мой последний график...

Но вы этого не понимаете, значит у вас, с большой вероятностью,  нет полезного.

 
Михаил:

Алексей, эту идею каждый попробовал - инвертировать сделки сливающего советника. Это не помогает)) Вот поглядите на посты, все, кто сам пишет, почти все такое пробовали... Поэтому и никто не откликается на ваше предложение...

Ну, а чем всё закончилось - там интересно, но надо это самому вникнуть, если я разжую, оно у вас не усвоится...

Так почему по вашему переворот сделок не помогает?
