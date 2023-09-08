Построим мини грааль!? - страница 20
Искусственный график построенный на реальных тиках, почти три года, никакие филтры не применялись, только закономерность. Считал вручную(применяя фильтры), 90% должны закрыться в прибыли. Такое делается почти на всех основных валютах(некоторые не работают, не знаю почему).
начинай умничать массон долбаный
с 10k монет, 414 за три года ?? я на таких условиях готов взять у тебя кредит.---
3 года, 87 сделок и мизерный прирост..упомянутые всуе мартингейлы дают 15-20% годовых, правда до той поры пока им везёт :-)
и вообще число сделок не попадает в доверительный интервал. можно монеткой такое отчебучить
При чем здесь 10К ? там 87 сделок, просадка в деньгах 37$, лот 0,01 и вопрос не в этом, а в том сколько закрылись в профите, если добавить фильтр, то их станет в 10 раз. меньше(сделок) - и это хорошо.
Вы вложили 10K, через ТРИ(!!) года получили 414 сверху. Все прочие цифры - "от лукавого".
Я готов взять у вас 10K$, чтобы через 3 года вернуть их-же и ещё 500 сверху. 500 можно даже равномерными частями по периоду :-)
а 500 это больше чем 414, и риска меньше :-)
Я не знаю как Вы считаете, но для меня важно сколько раз в итоге он не промахнется. 0,01 лот
всё-же 500 больше чем 293 :-) тем паче тестерных...вы подумайте о предложении :-)
Меня устроит даже одна сделка в неделю и даже если предположить, что 50% будут закрываться в прибыли, а будет 90%, то заходя не с самого сигнала, а на откате, то все равно буду в прибыли.
тут недалече есть ветка форума, там ищут инвесторов. Вложите сверхприбыль туда :-)
а то "если бы, как бы, да прибыль попрёт".. возьмите прибыль и инвестируйте - всего делов то .
Поживем - увидим. Я вам просигнализирую )
Я кажется понял, как Вы хотите это все заставить работать )) но озвучивать не буду. Я напишу, почему в том виде в котором описали(а Вы ничего не написали), это не будет работать.
Не будет работать. потому, что диапазон даже в 500 пп. слишком большой для того что бы 3 раза гарантированно перевернуть ордера - правильно ? можно нарваться на флэт, или наоборот и за это время там будет много противоречивых сигналов, то есть не понятно куда пойдет цена. Вы формально говоря хотите просто мало убыточных ордеров подряд, а потом добавить условие при котором их станет еще меньше. Правильно мыслю в Вашей логике ? Или нет ?
Нет, ордера один за другим и выше я приводил подобные картинки из моих старых разработок.
Там примерно то, что я ищу...
https://www.mql5.com/ru/forum/324091/page18#comment_13537145
Тоесть так бывает. И я изучаю сейчас стабильность в таких условиях...
Но и другие варианты не помешают, предложение в силе))