Построим мини грааль!? - страница 21

Обычно, если топик содержит в названии слово "Грааль", то

он тянется (приблизительно) на 100 страниц.

На сколько этот потянет?

 
Этот не потянет 100))

Тут условия жесткие... никакого полёта фантазии. Разве кто будет ругаться долго))

Если СЛ в два раза больше ТП - пойдет ?

 
Ibragim Dzhanaev:

Если СЛ в два раза больше ТП - пойдет ?

Тут какая штука. До получения результата (прохождения теста реальной торговлей) я не раскрываю свою идею. И потом её знает только тот, кто участвует.

То есть, в принципе (сл>тп) может и подойти, я прикручу к нему свои соображалки и его погоняю, прикину финальную прибыльность, если она окажется менее 10% в месяц, это с моими системами защиты от слива (они сильно уменьшают прибыльность из тестера), то далее я с ней работать не буду. И вам я только расскажу, своё понимание того, что мешает этому эксперту стать граалем. Тоесть базовой идеи вы не узнаете, если эксперт не подойдёт.

Поэтому я поднял планку требований к уровню имеющихся моих старых наработок. 

Если ваши параметры хуже, то выше вероятность, что я не возьму его. Если ваш эксперт вам ценен и секретен (нераспространение обещаю и сотру его если не подошел), то не присылайте его.

Если вы выжали из него всё, что можно и он вас не радует, то можно и попробовать))

Я просто уточнил. Еще вопрос: 1 год 10 месяцев истории пойдет и график искусственный на реальных тиках построен и советник на индикаторе -у меня таких много ?

Инструмент имеет значение ?

Золото например.

 
Обожаю таких чуваков... "Дайте мне систему, на которой можно заработать, и я вам покажу как на ней заработать")))
Прям восторг от того, до какой степени наивные бывают люди в этой сфере)))
 
Немного иначе: дайте систему, на которой заработать не смогли,- заработаем на ней вместе. Покажу, как. 

По крайней мере, пока все так. Мониторю дальше. 

 
Что то такое ищите? test
Так пойдет ?

ТП=300, СЛ=300   В принципе можно поставить любые одинаковые значения СЛ и ТП - принципиально ничего не поменяется(не проверял. но думаю не ошибаюсь). Количество ордеров можно сделать больше, тоже принципиально ничего не поменяется, надо лезть в код - я не полезу. Здесь золото и самые быстрые инструменты сейчас. Думаю на большинстве инструментов можно сделать что бы было не больше 3 подряд убыточных, я даже уверен. Везде 1 год 10 месяцев.

Единственное что смущает, думаю это не 100% совпадение с реалом, скажем 97% - я точно не знаю. не сравнивал, но если Вы прогер, то это легко поправить.


Не было цели, что бы система зарабатывала, это долго, я просто икал, чтобы было не больше 3 подряд убытков и все.
