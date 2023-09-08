Построим мини грааль!? - страница 30
Олег avtomat, 2019.10.16 13:39
Открой демку, замониторь её, делай 9/10 в +, -- и будет тест-драйв в прямом эфире.
На ручной торговле вообще без проблем. Вот Вам 10 из 10 в +.
Самое сложное - это заставить робота так торговать.
С уважением, Владимир.
Совершенно верно про сложности с роботом.Но уточню: "10 из 10 в +" -- это подразумевается не только "10 сделанных сделок и все в плюс" и на этом остановиться, а безубыточную систему, в которой все сделки в плюс. Сколько бы их ни было: 10 или 100 или 1000 или 10000 ...
Это невозможно, по причине того что вас брокер остановит и забанит, никто не будет иметь дело с постоянно выигрывающими клиентами.
Осмелюсь предположить, робот должен иметь черты характера своего владельца, а не просто алгоритм. Ведь только благодаря им, мы можем удерживать себя от необдуманных поступков, и признавая свои ошибки делать выводы.
Открой демку, замониторь её, делай 9/10 в +, -- и будет тест-драйв в прямом эфире.
Вы будете спонсировать данный эфир?
спонсировать??? тебе демку открыть?
ты себе говоришь, что это невозможно, поэтому для тебя это невозможно.
спонсировать??? тебе демку открыть?
Нет, время моего эфира оплатить
ты себе говоришь, что это невозможно, поэтому для тебя это невозможно.
Владимир, спасибо за ваш скрин!
Здорово, это, без сомнения - украшение ветки!
Но на счёт проблем с автоматизацией... Вот ряд примеров, когда автоматизация невозможна:
1- Вы набросали индикаторов на экран, посмотрели на них, оценили, и... настроившись таким способом, почувствствовали рынок и открылись согласно ощущению... и немного индикаторам...
2- Вы набросали индикаторов, и наблюдая за их работой, на основе чуйки фильтровали их сигналы, открывая сделки по небольшой их части...
3- Вы направили свой взор в будущее и увидели куда пойдёт рынок))
Насколько я понимаю, это ведь не ваши варианты... У вас одна сделка открыта. Сделки есть и короткие и длинные. Это некая стратегия - переворачивалка. Которая пеерворачивает, но не непрерывно, а ну допустим с фильтрами. А может просто сигналы, хоть и частые, но есть не всегда. В общем это признаки аналитической а не интуитивной системы.
Тогда что может помешать... Некий сложный графический анализ... Который тяжело пишется...
Насколько я понимаю, всё остальное достаточно просто переложить на язык программирования...
Нет, время моего эфира оплатить
Так докажи мне что это возможно?
1) это ты должен доплачивать за просмотр твоего эфира
2) доказывать тебе никто ничего не должен
И чем быстрее ты это поймёшь, тем быстрее сделаешь ещё один маленький шажок к прозрению.
Это контекст, всё остальное сливы