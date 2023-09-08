Построим мини грааль!? - страница 18

Алексей Тарабанов:

Мартин - гарантированный способ выхода в безубыток при неограниченном капитале и отсутствии комиссий.

вы фантастические условия не рассказывайте)

 
Evgeniy Chumakov:


Если я знаю, что советник стабильно не сделает более трёх убыточных сделок подряд , то просто буду входить на четвертой сделке и она будет в плюсе, ведь я знаю что стабильно только три убыточных сделки.

Может ситуация 3 убыточных сделки подряд случается один раз в год. Что год ждать будете, чтобы сделать одну прибыльную сделку?

 
Evgeniy Chumakov:


В реальности будет не так всё... Не будет этой последовательности.

 

Вот картинка смешная, как видите, люди прошли мимо и толком не заметили.

https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page5#comment_11355088

Я о том и говорю... Таких картинок по этому и другим сайтам должно быть много раскидано.

Так, как я сформулировал, кто-то решил, что это имеет ценность. Но это только потому, что я так это обозначил.

Для классической торговли это бесполезно...

[Удален]  
Кеша Рутов:

Не обзывайтесь пожалуйста, масштаб мужчины определяет то что способно его вывести из себя, помните это, если хотите показать силу, делайте это с помощью оружия или взрывчатки.

Вы написали:

Рынок прогнозируется очень слабенько, даже у лучших(я имею в виду хедж-фонды типа Ренесанса), при терабайтах инфы в сутки, 55-60% на ХФТ, поэтому ни о каких 90% речи не идёт это бред, а соответственно риск при котором можно удвоиться за 2,3 сделки тоже мягко говоря - полный идиотизм, будет слив за 5-10 таких чудо сделок. А значит вы или не понимаете о чем говорите или просто не воспитанный(начинающий) мошенник, стыдитесь.

Искусственный график построенный на реальных тиках, почти три года, никакие филтры не применялись, только закономерность. Считал вручную(применяя фильтры), 90% должны закрыться в прибыли. Такое делается почти на всех основных валютах(некоторые не работают, не знаю почему).

[Удален]  
Alexey Khripunov:

Короче погонял я тут одну стратегию, получается в минус стабильно,(даже с учетом комиссий) необходимо её развернуть, но я не знаю как, предлагаю погонять её на VPS или еще где-то с переворотом, чтобы увидеть получится ли положительная статистика.

Я знаю как переворачивать системы. постоянно это делаю и могу без всякого ВПС сказать перевернется она, или нет и что нужно. чтобы перевернуть(если можно). Просто тест покажите.

 

Тут разговаривали и картинку собрал. 

Последний вариант - график самый плохой, может может быть и много хуже.

Такая ТС никому не нужна, но количество подряд убыточных сделок отличное, это то, что нужно... Хотя профит вроде не прёт...


Файлы:
rp6et30i1.jpg  561 kb
[Удален]  
Михаил:


В первом посте Вы написали.

5- График в тестере у такой стратегии может даже идти вниз, или болтаться около ноля, но в тестере, в графе непрерывной серии убытков, должна быть минимальная цифра. Если график идёт вниз, но в графе: "максимальное количество"||"непрерывных проигрышей (убыток)" перед скобкой стоит цифра 1 или 2, на худой конец 3....(см картинку)  Обязательно напишите мне!

Это не правильно, когда система перевернется и будет работать в прибыль. то это будет не то же самое.
[Удален]  
Михаил:

Тут разговаривали и картинку собрал. 

Последний вариант - график самый плохой, может может быть и много хуже.

Такая ТС никому не нужна, но количество подряд убыточных сделок отличное, это то, что нужно... Хотя профит вроде не прёт...


Если Вы используете обычную систему, обычный график и стандартные ТФ, то эти тесты не будут иметь ничего общего с реальной торговлей.

Тренд\флет\дивер\бары\шмары - короче не прокатит.

[Удален]  
Хотя, может Вы по другому рассуждаете и есть к тому предпосылки - этого я не знаю и сказать тогда не могу.
