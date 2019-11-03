Когда добавят epayments
Fedor Arkhipov:
Подскажите, когда добавят epayments?
Здравствуйте!
11 дней назад обещали "на днях"...
не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани
MetaQuotes Software Corp., 2019.09.19 13:23
На днях. Практически все готово.
Тоже жду добавления epayments на вывод.
я вот тоже жду
присоединяюсь к ждунам. Хотелось бы услышать что-то конкретное по срокам.
Не с этим ли связана задержка?
Sergey Zhilinskiy:
Не с этим ли связана задержка?
Как это может быть связано?
Evgeniy Zhdan:
Как это может быть связано?
Точно конечно же не знаю, потому и вопрос-предположение. Ведь администрация молчит...
Раз eP может выводить на рублёвые карты, значит он "не фсё".
Точно конечно же не знаю, потому и вопрос-предположение. Ведь администрация молчит...
Fedor Arkhipov:
А вы давно получили столь грустное письмо?
Я тоже получил вчера
