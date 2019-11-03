Когда добавят epayments

Здравствуйте!

Подскажите, когда добавят epayments?

 
Тоже жду добавления epayments на вывод.
 
я вот тоже жду
 
присоединяюсь к ждунам. Хотелось бы услышать что-то конкретное по срокам.
 

Не с этим ли связана задержка?


 
Sergey Zhilinskiy:

Не с этим ли связана задержка?


Как это может быть связано?

 
Evgeniy Zhdan:

Как это может быть связано?

Точно конечно же не знаю, потому и вопрос-предположение. Ведь администрация молчит...

 
Раз eP может выводить на рублёвые карты, значит он "не фсё".
 
Sergey Zhilinskiy:

Точно конечно же не знаю, потому и вопрос-предположение. Ведь администрация молчит...

А вы давно получили столь грустное письмо?
 
Fedor Arkhipov:
А вы давно получили столь грустное письмо?

Я тоже получил вчера

