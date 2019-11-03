Когда добавят epayments - страница 8
Да, работаю.
P.S. Создал заявку в сервисдеск,
может там мне ответят на интересующие вопросы касательно вывода средств.
Вот ссылка на одну интересную статью, это для Украины Фрилансер (предприниматель) и электронные деньги.
Если ссылка будет нарушением и ее удалят, выложу основную часть статьи, она небольшая. В конце указывается два варианта, по которым можно хоть как-то работать.
допустимым вариант, когда предприниматель заключит договор с банком о получении банком электронных средств от клиентов такого предпринимателя и перевод их на расчетный счет предпринимателя в виде безналичных средств
тут ключевой момент на расчетный счет предпринимателя
и ни каких карточек виза
Как раз ePayments и являлся таким посредником и можно было SWIFT-платежом переводить на счёт ФОП-а
а сейчас без вариантов
P.S. Я сейчас в отпуске, но после 11-го у меня уже 2 заказа наклёвывается, да ещё висит сумма с прошлого и вот чё теперь делать?
допустимым вариант, когда предприниматель заключит договор с банком о получении банком электронных средств от клиентов такого предпринимателя и перевод их на расчетный счет предпринимателя в виде безналичных средств
Не всякий банк на это пойдет. И банк не отвечает за бухгалтерию предпринимателя, все равно нужны будут документы подтверждающие происхождение денег. У него там отдельная статья есть про инвойсы, если это деньги из-за рубежа и подтверждающие документы, если внутри страны.
Я выбрал вариант с обналичиванием по ePayments. По этой карте я как бы иностранец, типа, приехал руссо-туристо. Можно ее оформить на родственника, чтобы с тобой как с предпринимателем не связали и тогда вообще спокойно можно будет снимать наличку и приходовать в книгу как свой доход. С февраля 2019 года НБУ отменил обязательное выписывание квитанций, товарных чеков. Просто делай своевременные записи в книгу доходов расходов
У него там отдельная статья есть про инвойсы, если это деньги из-за рубежа и подтверждающие документы
Нет,сейчас это не требуется, ни каких инвойсов, достаточно доказать что ты фрилансер, показать один раз договор с заказчиком или страничку профиля, всё можно сделать прям в приват-бизнес.
Я так ЗП сейчас получаю по удалёнке, при чём мой работадатель переводит деньги на мой валютный счёт ФОП-а именно через ePayments
Самое главное,что-бы деньги заходили именно на счёт ФОП-а, а не на счёт физлица или карту( дебильнейшее правило, но что тут поделаешь )
P.S. И ещё дам совет, с ePayments на счёт ФОП-а перевод должен быть в евро (для Приват-Банка), с долларами какие-то проблемы возникали.
Вывод на ePayments будет скорее всего на следующей неделе.
Решаем бухгалтерские вопросы.
Вывод на ePayments будет скорее всего на следующей неделе.
Решаем бухгалтерские вопросы.
Договор с заказчиком. Если я по фрилансу делаю советники или индикаторы и сегодня работаю с Владивостоком, завтра с заказчиком из Германии, послезавтра из Лондона и т.д. Как мне эти договора оформлять и подписывать? Если я получаю деньги за сигнал, я вообще не знаю, кто мне их платит, вся информация у MQL.
Да,можно переводить в евро, только откройте счёт в евро.
Евро тратить не дают, вы должны продать его на межбанке и потом с гривнами делаете что угодно, в том числе и пополняете свои карточки физ-лица.
Налог платите 5% (если вы ФОП 3-Й ГРУППЫ) от зашедшей суммы в гривнах по курсу Нацбанка на момент поступления средств, а не на момент продажи на межбанке.
Если вы продадите евро позже и курс выростет, то курсовая разница налогом не облагается,так что можно хранить и в евро.
Перевод будет указан от EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED
в разделе платильщик будет контрагент JP MORGAN CHASE BANK
назначение сами напишите.
Договор с заказчиком. Если я по фрилансу делаю советники или индикаторы и сегодня работаю с Владивостоком, завтра с заказчиком из Германии, послезавтра из Лондона и т.д. Как мне эти договора оформлять и подписывать? Если я получаю деньги за сигнал, я вообще не знаю, кто мне их платит, вся информация у MQL.
Так это и не нужно. Я же написал, доказать что вы фрилансер только один раз предоставив скан странички своего профиля или любой договор. Один раз!!!! Подойдите или позвоните в Приват и они вам раскажут,как можно подтвердить что вы фрилансер.