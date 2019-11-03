Когда добавят epayments - страница 8

Stanislav Dray:

Да, работаю.

P.S. Создал заявку в сервисдеск,

может там мне ответят на интересующие вопросы касательно вывода средств.

Вот ссылка на одну интересную статью, это для Украины Фрилансер (предприниматель) и электронные деньги.

Если ссылка будет нарушением и ее удалят, выложу основную часть статьи, она небольшая. В конце указывается два варианта, по которым можно хоть как-то работать.

 
Vasiliy Pushkaryov:

допустимым вариант, когда предприниматель заключит договор с банком о получении банком электронных средств от клиентов такого предпринимателя и перевод их на расчетный счет предпринимателя в виде безналичных средств

тут ключевой момент  на расчетный счет предпринимателя

и ни каких карточек виза

Как раз ePayments и являлся таким посредником и можно было SWIFT-платежом переводить на счёт ФОП-а

а сейчас без вариантов

P.S. Я сейчас в отпуске, но после 11-го у меня уже 2 заказа наклёвывается, да ещё висит сумма с прошлого и вот чё теперь делать?

 
Stanislav Dray:

Не всякий банк на это пойдет. И банк не отвечает за бухгалтерию предпринимателя, все равно нужны будут документы подтверждающие происхождение денег. У него там отдельная статья есть про инвойсы, если это деньги из-за рубежа и подтверждающие документы, если внутри страны.

Я выбрал вариант с обналичиванием по ePayments. По этой карте я как бы иностранец, типа, приехал руссо-туристо. Можно ее оформить на родственника, чтобы с тобой как с предпринимателем не связали и тогда вообще спокойно можно будет снимать наличку и приходовать в книгу как свой доход. С февраля 2019 года НБУ отменил обязательное выписывание квитанций, товарных чеков. Просто делай своевременные записи в книгу доходов расходов


 
Vasiliy Pushkaryov:

У него там отдельная статья есть про инвойсы, если это деньги из-за рубежа и подтверждающие документы

Нет,сейчас это не требуется, ни каких инвойсов, достаточно доказать что ты фрилансер, показать один раз договор с заказчиком или страничку профиля, всё можно сделать прям в приват-бизнес.

Я так ЗП сейчас получаю по удалёнке, при чём мой работадатель переводит деньги на мой валютный счёт ФОП-а именно через ePayments

Самое главное,что-бы деньги заходили именно на счёт ФОП-а, а не на счёт физлица или карту( дебильнейшее правило, но что тут поделаешь )

P.S. И ещё дам совет, с ePayments на счёт ФОП-а перевод должен быть в евро (для Приват-Банка), с долларами какие-то проблемы возникали.

 

Вывод на ePayments будет скорее всего на следующей неделе.

Решаем бухгалтерские вопросы.

 
Renat Fatkhullin:

Спасибо за информацию!

 
Renat Fatkhullin:

Спасибо

 
Stanislav Dray:

Нет,сейчас это не требуется, ни каких инвойсов, достаточно доказать что ты фрилансер, показать один раз договор с заказчиком или страничку профиля, всё можно сделать прям в приват-бизнес.

Я так ЗП сейчас получаю по удалёнке, при чём мой работадатель переводит деньги на мой валютный счёт ФОП-а именно через ePayments

Самое главное,что-бы деньги заходили именно на счёт ФОП-а, а не на счёт физлица или карту( дебильнейшее правило, но что тут поделаешь )

P.S. И ещё дам совет, с ePayments на счёт ФОП-а перевод должен быть в евро (для Приват-Банка), с долларами какие-то проблемы возникали.


Поподробнее плиз. 
С epayments выводить на свет фоп? 
Там же указан твое ФИО 

А можно ли на счет фоп переводить евро?
А потом с фоп на личную карту ?
 
Stanislav Dray:

Нет,сейчас это не требуется, ни каких инвойсов, достаточно доказать что ты фрилансер, показать один раз договор с заказчиком или страничку профиля, всё можно сделать прям в приват-бизнес.

Я так ЗП сейчас получаю по удалёнке, при чём мой работадатель переводит деньги на мой валютный счёт ФОП-а именно через ePayments

Самое главное,что-бы деньги заходили именно на счёт ФОП-а, а не на счёт физлица или карту( дебильнейшее правило, но что тут поделаешь )

P.S. И ещё дам совет, с ePayments на счёт ФОП-а перевод должен быть в евро (для Приват-Банка), с долларами какие-то проблемы возникали.

Договор с заказчиком. Если я по фрилансу делаю советники или индикаторы и сегодня работаю с Владивостоком, завтра с заказчиком из Германии, послезавтра из Лондона и т.д. Как мне эти договора оформлять и подписывать? Если я получаю деньги за сигнал, я вообще не знаю, кто мне их платит, вся информация у MQL.

 
Vladislav Andruschenko:

Поподробнее плиз. 
С epayments выводить на свет фоп? 
Там же указан твое ФИО 

А можно ли на счет фоп переводить евро?
А потом с фоп на личную карту ?

Да,можно переводить в евро, только откройте счёт в евро.

Евро тратить не дают, вы должны продать его на межбанке и потом с гривнами делаете что угодно, в том числе и пополняете свои карточки физ-лица.

Налог платите 5% (если вы ФОП 3-Й ГРУППЫ) от зашедшей суммы в гривнах по курсу Нацбанка на момент поступления средств, а не на момент продажи на  межбанке.

Если вы продадите евро позже и курс выростет, то курсовая разница налогом не облагается,так что можно хранить и в евро.

Перевод будет указан от EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED 

в разделе платильщик будет контрагент JP MORGAN CHASE BANK

назначение сами напишите.

Vasiliy Pushkaryov:

Договор с заказчиком. Если я по фрилансу делаю советники или индикаторы и сегодня работаю с Владивостоком, завтра с заказчиком из Германии, послезавтра из Лондона и т.д. Как мне эти договора оформлять и подписывать? Если я получаю деньги за сигнал, я вообще не знаю, кто мне их платит, вся информация у MQL.

Так это и не нужно. Я же написал, доказать что вы фрилансер только один раз предоставив скан странички своего профиля или любой договор. Один раз!!!! Подойдите или позвоните в Приват и они вам раскажут,как можно подтвердить что вы фрилансер.

