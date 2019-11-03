Когда добавят epayments - страница 21

Новый комментарий
 
Stanislav Aksenov:

Я не, были бы бабки, уже был бы там (в Батуми). Я не призываю, просто доношу полезную информацию людям, которым теоретически она может быть полезной (раз разговор про налоги зашел).

будет правильней, если сами сначала испробуете, а потом будете всех призывать.

Мне тоже говорили, что в Абхазии рай и цены дешевые. Говорили те, кто там никогда не был. И я с дуру поехал с женой и ребенком на отдых на неделю. Уже на второй день хотели  бежать оттуда.

И теперь я никому не посоветую туда ездить на отдых. Потому что знаю, о чем говорю. А Вы просто свои мечты проецируете тут - типа "едьте, а потом мне расскажете, прав я был или нет"

 
Evgeniy Zhdan:

будет правильней, если сами сначала испробуете, а потом будете всех призывать.

Мне тоже говорили, что в Абхазии рай и цены дешевые. Говорили те, кто там никогда не был. И я с дуру поехал с женой и ребенком на отдых на неделю. Уже на второй день хотели  бежать оттуда.

И теперь я никому не посоветую туда ездить на отдых. Потому что знаю, о чем говорю. А Вы просто свои мечты проецируете тут - типа "едьте, а потом мне расскажете, прав я был или нет"

Я же сказал, что не призываю, а довожу полезную информацию. Дополнительную информацию всегда можно погуглить. И про Абхазию ты сам виноват что не искал информацию, так как это известно по многочисленным историям и отзывам в интернете.

 
Vladislav Andruschenko:
Его еще нет. Только с 16 декабря опубликуют. 
Да вот нашёл его - с 15.12 написано вступит. Так и предполагал что вся проблема в неких юридических условиях. 
Скорее всего до данной даты платежку в доступных не увидим((
 
Sergey Kutsko:
Да вот нашёл его - с 15.12 написано вступит. Так и предполагал что вся проблема в неких юридических условиях. 
Скорее всего до данной даты платежку в доступных не увидим((


Написано : действует до 15 декабря.... 

а нового нет. 

 
Stanislav Aksenov:

А что не так там? Климат явно получше чем в Беларуси (в Беларуси он как раз не очень - сырой). Цены на жилье дешевые (такие же как в регионах РФ), Языкового барьера почти нет, рядом море.

Хотя для большинства согласен, что лучше никуда не ехать, дешевле обойдется. Я про то, что вдруг дела пойдут резко вверх, и доход будет измеряться в несколько млн долл в год, Я бы тогда не раздумывая поехал туда, открыл счет в европейском банке, и ни об какой оплате налогов даже и речи не могло быть!

Ну страна неплохая, но менталитет мне совсем не подходит. 

 
Denis Glaz:

Ну страна неплохая, но менталитет мне совсем не подходит. 

Лучше уж если ехать то в развитые страны: США, Францию, Германию, Финляндию, Канаду и т.п. Там и медицина и уровень жизни лучше.
 
Vladislav Andruschenko:
Ой ну начинается. Ребята. Давайте строить свою страну. Или хотя бы улучшать уровень жизни и не думать о том , как спрятать налоги. 
Давайте не будем про политику. А то забанят
 
Fedor Arkhipov:
Давайте не будем про политику. А то забанят
Именно. 

 

главное не терять надежду...

 

У меня получилось вывести на виртуальную карту Visa сбербанк

выводил 50$, с комиссией 51.87$ пришло на карту 3158,5 руб

курс 63.17 за 1$

Курс мягко говоря плохой.

1...141516171819202122232425262728...32
Новый комментарий