Я не, были бы бабки, уже был бы там (в Батуми). Я не призываю, просто доношу полезную информацию людям, которым теоретически она может быть полезной (раз разговор про налоги зашел).
будет правильней, если сами сначала испробуете, а потом будете всех призывать.
Мне тоже говорили, что в Абхазии рай и цены дешевые. Говорили те, кто там никогда не был. И я с дуру поехал с женой и ребенком на отдых на неделю. Уже на второй день хотели бежать оттуда.
И теперь я никому не посоветую туда ездить на отдых. Потому что знаю, о чем говорю. А Вы просто свои мечты проецируете тут - типа "едьте, а потом мне расскажете, прав я был или нет"
Я же сказал, что не призываю, а довожу полезную информацию. Дополнительную информацию всегда можно погуглить. И про Абхазию ты сам виноват что не искал информацию, так как это известно по многочисленным историям и отзывам в интернете.
Его еще нет. Только с 16 декабря опубликуют.
Да вот нашёл его - с 15.12 написано вступит. Так и предполагал что вся проблема в неких юридических условиях.
Написано : действует до 15 декабря....
а нового нет.
А что не так там? Климат явно получше чем в Беларуси (в Беларуси он как раз не очень - сырой). Цены на жилье дешевые (такие же как в регионах РФ), Языкового барьера почти нет, рядом море.
Хотя для большинства согласен, что лучше никуда не ехать, дешевле обойдется. Я про то, что вдруг дела пойдут резко вверх, и доход будет измеряться в несколько млн долл в год, Я бы тогда не раздумывая поехал туда, открыл счет в европейском банке, и ни об какой оплате налогов даже и речи не могло быть!
Ну страна неплохая, но менталитет мне совсем не подходит.
Ну страна неплохая, но менталитет мне совсем не подходит.
Ой ну начинается. Ребята. Давайте строить свою страну. Или хотя бы улучшать уровень жизни и не думать о том , как спрятать налоги.
Давайте не будем про политику. А то забанят
главное не терять надежду...
У меня получилось вывести на виртуальную карту Visa сбербанк
выводил 50$, с комиссией 51.87$ пришло на карту 3158,5 руб
курс 63.17 за 1$
Курс мягко говоря плохой.