Когда добавят epayments - страница 13
блин, круто, я не знал.
Я по привычке, сначала себе, а потом рассылаю всем на карты на карманные расходы.
Спасибо. Буду пробовать.
Если рассылать мелкие суммы, то процент комиссии будет очень большой.
Карты рублевые? Помимо 1 EUR и 1,5% еще взяли что-то за конвертацию? Или по какому курсу пришло?
Карты рублёвые. Сколько берут за конвертацию - это нужно считать. А жена не любит это делать - пришли - и хорошо.
Недавно дочери переводил 40 долларов на детский стульчик - пришло ей 2681. Считайте.
Ну комиссия 1.5% и 1 евро - это с меня тут снялось свыше отправляемой суммы. Т.е., отправлено было на рублёвую карту ровно 40 долларов, пришло 2681 рубль.
Я тоже раньше выводил сначала на WM, потом от-туда на свой QIWI, а уже с него всем кому не лень. На комиссиях терялось много.
Но зато - раз в сутки вывел отсюда, а дальше хоть сто раз отправляй уже.
Сейчас - только раз в сутки на одну карту.
А то, что в комментарии к платежа написано с Кипра не страшно ?
Я не видел комментариев к платежу. Где они?
Отправляю на Visa, Альфа-банк (Украина). Пишет
Пробовал имя и фамилию менять местами, думал, вдруг в банке поля перепутали. Уже три попытки на эти сутки истратил.
В общем, жду ответ из СД.