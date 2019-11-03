Когда добавят epayments - страница 13

Vladislav Andruschenko:


блин, круто, я не знал. 

Я по привычке, сначала себе, а потом рассылаю всем на карты на карманные расходы. 

Спасибо. Буду пробовать. 

Если рассылать мелкие суммы, то процент комиссии будет очень большой.

 
Vasiliy Pushkaryov:
Карты рублевые? Помимо 1 EUR и 1,5% еще взяли что-то за конвертацию? Или по какому курсу пришло?

Карты рублёвые. Сколько берут за конвертацию - это нужно считать. А жена не любит это делать - пришли - и хорошо.

Недавно дочери переводил 40 долларов на детский стульчик - пришло ей 2681. Считайте.

Ну комиссия 1.5% и 1 евро - это с меня тут снялось свыше отправляемой суммы. Т.е., отправлено было на рублёвую карту ровно 40 долларов, пришло 2681 рубль.

 
Понятно, спасибо
 
Vladimir Karputov:

Если рассылать мелкие суммы, то процент комиссии будет очень большой.


Ай, у всех мастеркард.... нужны визы.. 
Но вариант интересный. По 200 долл можно рассылать. 
 
Vladislav Andruschenko:


блин, круто, я не знал. 

Я по привычке, сначала себе, а потом рассылаю всем на карты на карманные расходы. 

Спасибо. Буду пробовать. 

Я тоже раньше выводил сначала на WM, потом от-туда на свой QIWI, а уже с него всем кому не лень. На комиссиях терялось много.

Но зато - раз в сутки вывел отсюда, а дальше хоть сто раз отправляй уже.

Сейчас - только раз в сутки на одну карту.

 
Это единственное препятствие. Но не проблема в общем. Идея очень интересная. 
 
тоже попробую
 
А то, что в комментарии к платежа написано с Кипра не страшно ?
 
Vladislav Andruschenko:
А то, что в комментарии к платежа написано с Кипра не страшно ?

Я не видел комментариев к платежу. Где они?

 

Отправляю на Visa, Альфа-банк (Украина). Пишет

Пробовал имя и фамилию менять местами, думал, вдруг в банке поля перепутали. Уже три попытки на эти сутки истратил.

В общем, жду ответ из СД.

