Когда добавят epayments - страница 9

Новый комментарий
 
Stanislav Dray:

Так это и не нужно. Я же написал, доказать что вы фрилансер только один раз предоставив скан странички своего профиля или любой договор. Один раз!!!! Подойдите или позвоните в Приват и они вам раскажут,как можно подтвердить что вы фрилансер.


Вот вычитал: "в ноябре 2016 года в статью 6 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” было внесено изменение согласно которому «В случае экспорта услуг (кроме транспортных) внешнеэкономический договор (контракт) может заключаться путем принятия публичного предложения о договоре (оферты) или путем обмена электронными сообщениями, или другим способом, в частности — путем выставления счета (инвойса), в том числе — в электронном виде, за предоставленные услуги»."

Может банки руководствуясь выделенным стали упрощать подтверждения.
 
Stanislav Dray:

Да,можно переводить в евро, только откройте счёт в евро.

Евро тратить не дают, вы должны продать его на межбанке и потом с гривнами делаете что угодно, в том числе и пополняете свои карточки физ-лица.

Налог платите 5% (если вы ФОП 3-Й ГРУППЫ) от зашедшей суммы в гривнах по курсу Нацбанка на момент поступления средств, а не на момент продажи на  межбанке.

Если вы продадите евро позже и курс выростет, то курсовая разница налогом не облагается,так что можно хранить и в евро.

Перевод будет указан от EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED 

в разделе платильщик будет контрагент JP MORGAN CHASE BANK

назначение сами напишите.

Т.е. когда от ePayments со своей карты переводишь Ваша фамилия нигде не светится ?

И Вы так давно работаете?
 

Vladislav Andruschenko:

А потом с фоп на личную карту ?

С ФОП на личную карту выводить можно. Могу дать ссылку, зимой вебинар смотрел, там объяснялись нюансы по картам. Он, правда, около 3 часов, но там идут заставки презентационные, можно увидеть, что промотать, если объясняемая тема не интересна.

 
Vasiliy Pushkaryov:

С ФОП на личную карту выводить можно. Могу дать ссылку, зимой вебинар смотрел, там объяснялись нюансы по картам. Он, правда, около 3 часов, но там идут заставки презентационные, можно увидеть, что промотать, если объясняемая тема не интересна.

можно в ЛС

 
Vladislav Andruschenko:

можно в ЛС

Отправил
 
Renat Fatkhullin:

Вывод на ePayments будет скорее всего на следующей неделе.

Решаем бухгалтерские вопросы.

Вот и неделя заканчивается, а ePayments так и не добавили, известно что нибудь по срокам?
 

Кто-то такой вариант пробовал? Если да, поделитесь опытом.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Кто-то такой вариант пробовал? Если да, поделитесь опытом.

Вы пробовали привязать карту eP к акку Paypal? Если биллинг-адрес не совпадает со страной выпуска карты, для пупела это достаточное основание послать вас вдаль

 

PayPal включили , epayments выключили.....
А скоро новый год. 
 
Alexander Puzanov:

Вы пробовали привязать карту eP к акку Paypal? Если биллинг-адрес не совпадает со страной выпуска карты, для пупела это достаточное основание послать вас вдаль

Наверняка. Если это нарушает местные законы. Российские - нарушает.

Т.е., в PayPal Russia можно привязывать только российские карты и счета, уверен. Но я не пробовал. Кому надо, попробовать - минутное дело.

12345678910111213141516...32
Новый комментарий