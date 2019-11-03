Когда добавят epayments - страница 9
Так это и не нужно. Я же написал, доказать что вы фрилансер только один раз предоставив скан странички своего профиля или любой договор. Один раз!!!! Подойдите или позвоните в Приват и они вам раскажут,как можно подтвердить что вы фрилансер.
Вот вычитал: "в ноябре 2016 года в статью 6 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” было внесено изменение согласно которому «В случае экспорта услуг (кроме транспортных) внешнеэкономический договор (контракт) может заключаться путем принятия публичного предложения о договоре (оферты) или путем обмена электронными сообщениями, или другим способом, в частности — путем выставления счета (инвойса), в том числе — в электронном виде, за предоставленные услуги»."Может банки руководствуясь выделенным стали упрощать подтверждения.
Да,можно переводить в евро, только откройте счёт в евро.
Евро тратить не дают, вы должны продать его на межбанке и потом с гривнами делаете что угодно, в том числе и пополняете свои карточки физ-лица.
Налог платите 5% (если вы ФОП 3-Й ГРУППЫ) от зашедшей суммы в гривнах по курсу Нацбанка на момент поступления средств, а не на момент продажи на межбанке.
Если вы продадите евро позже и курс выростет, то курсовая разница налогом не облагается,так что можно хранить и в евро.
Перевод будет указан от EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED
в разделе платильщик будет контрагент JP MORGAN CHASE BANK
назначение сами напишите.
Т.е. когда от ePayments со своей карты переводишь Ваша фамилия нигде не светится ?И Вы так давно работаете?
Vladislav Andruschenko:
А потом с фоп на личную карту ?
С ФОП на личную карту выводить можно. Могу дать ссылку, зимой вебинар смотрел, там объяснялись нюансы по картам. Он, правда, около 3 часов, но там идут заставки презентационные, можно увидеть, что промотать, если объясняемая тема не интересна.
можно в ЛС
Вывод на ePayments будет скорее всего на следующей неделе.
Решаем бухгалтерские вопросы.
Кто-то такой вариант пробовал? Если да, поделитесь опытом.
Кто-то такой вариант пробовал? Если да, поделитесь опытом.
Вы пробовали привязать карту eP к акку Paypal? Если биллинг-адрес не совпадает со страной выпуска карты, для пупела это достаточное основание послать вас вдаль
Вы пробовали привязать карту eP к акку Paypal? Если биллинг-адрес не совпадает со страной выпуска карты, для пупела это достаточное основание послать вас вдаль
Наверняка. Если это нарушает местные законы. Российские - нарушает.
Т.е., в PayPal Russia можно привязывать только российские карты и счета, уверен. Но я не пробовал. Кому надо, попробовать - минутное дело.