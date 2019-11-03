Когда добавят epayments - страница 5
как это нет? все поступления зашедшие на счёт физлица облагаются налогом 19%.
Если вы их не платите, то это не значит что в будущем не прийдётся заплатить, разве что у вас взять нечего за долги по налогам и штрафам, тогда конечно можно не переживать:).
теперь мне понятна ваша аватарка)))
... ну кроме налога в 19% ( кстати с ePayments можно кинуть на свой счёт Фопа и заплатить всего 5%)...
так дождался-бы если-бы была хоть какая-то внятная инфа по срокам и вообще будет ли он добавлен на вывод
я рад за вас, но с налогами шутки плохи, у вас возможно нет опыта попадания под пресс государства, а я вот ФОП с 2000-го.
Я снимаю наличку с ePayments, показываю их в книге доходов и расходов и с них плачу 5% по 3-й форме предпринимательства. Документу по налу не обязательны. Потом часть кидаю на личную приватовскую карточку и уже с нее трачу. Хотя бы смогу сказать, откуда они на карточке. Хотя это тоже не совсем правильный способ отображения.
Если поступают деньги на карту из-за рубежа, тогда должны быть подтвержденные инвойсы.
Если это электронная валюта, тогда на Украине нет такого понятия по законодательству. Вернее есть письма налоговой, но их тоже можно трактовать по разному, по одним можно с ними работать, по другим нельзя.
Если кидать на расчетный счет как гривну через конвертацию, тогда опять же нужны какие-то документы о происхождении.
Есть более законные варианты, но там около 50% с дохода придется платить, что я пока позволить себе не могу.
В общем, тут немного и юристом и бухгалтером нужно быть, на что времени тоже не хватает. Пока вот так выкручиваюсь.
Недавно от MQL появилась надежда, что они смогут предоставлять документы при выводе средств с их ресурса. Тогда на 3-й группе предпринимательства было проще на расчетный это все показывать.
так дождался-бы если-бы была хоть какая-то внятная инфа по срокам и вообще будет ли он добавлен на вывод
Налог на доходы физических лиц НДФЛ
18+1.5% военный сбор
просто если вы ФОП 3-й группы, то не известно как налоговая посмотрит на поступление на визу?
какое там будет назначение транзакции? (кто уже переводил на визу то отпишитесь пожалуйста),
если оно не совпадёт с вашим кведом, то вас автоматически переведут на общую систему налогообложения и начнут начислять 20% ндс и т.д. со всех будущих поступлений, но скажут вам это спустя 3 года :) ,
у меня так знакомый попал на штраф 300 тыс гривен, всего лиш за перерасход оборота по годовому лимиту на 4 тыс
Тогда OK.
Это очень сложная схема заработка для Фрилансера.
И толковых консультаций не дают. Как это заводить и проводить.
Есть поступления на карту - записал - заплатил налог - спишь.
или открыл карту ФОП - получил на личную карту, снял - Пополнил карту ФОП - заплатил налог - снял - пользуешься...
Как получить от электронной системы платеж с назначением?