Когда добавят epayments - страница 32

Новый комментарий
 
Alexandr Murzin:
Так это шутка, или горькая правда?


Что-то поменялось в лучшую сторону. Если это не временный глюк. 5 мес без движения, при первой подвижке плату сняли сразу, но за 1 месяц

-

В прошлом году было не так

-

[Удален]  
Alexander Puzanov:

Не надоело ныть?

 
Alexander Puzanov:


Что-то поменялось в лучшую сторону. Если это не временный глюк. 5 мес без движения, при первой подвижке плату сняли сразу, но за 1 месяц

-

В прошлом году было не так

-

У Вас сняли комиссию за обслуживание карты, а не кошелька.

1...2526272829303132
Новый комментарий