Когда добавят epayments - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
точно)
давайте вместо флуда вернемся к вопросу, когда включат epayments?
Так сказали же. На днях включат.
ну когда это было) не поймите меня неправильно, но мне жрать не на что))
ну когда это было) не поймите меня неправильно, но мне жрать не на что))
Не пытайтесь увести разговор в политическую плоскость - бан на неделю.
Я тоже страдал отсутствием ePayments. Но, открыл для себя вывод на карту, который тут. Получается выгоднее чем всё остальное прошлое и настоящее.
Вы налоги платите с заработанного?
Я тоже страдал отсутствием ePayments. Но, открыл для себя вывод на карту, который тут. Получается выгоднее чем всё остальное прошлое и настоящее.
Вы просто этой формой воспользовались? Отдельно не регистрировались нигде?