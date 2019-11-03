Когда добавят epayments - страница 11

Taras Slobodyanik:

точно)

Вот теперь я мысль уловил.....
 
давайте вместо флуда вернемся к вопросу, когда включат epayments?
 
Denis Glaz:
Так сказали же. На днях включат. 
 
Vladislav Andruschenko:
ну когда это было) не поймите меня неправильно, но мне жрать не на что))

 
Denis Glaz:

Ну тут у всех сумма для вывода собралась не маленькая. И ждем все.  
И дети голодные орут, жена , теща с тестем , кошки и собаки...
От того, что будем бить панику на форуме, быстрее не включат. 

Как с отоплением. Прорвало трубу, чинят... а бабушки орут включайте отопление. 
Им говорят ну трубы нет, ждем новую будем варить, а они нет, включайте и все.....


На заводе по пол года зарплату задерживают..
 
Fedor Arkhipov:

Не пытайтесь увести разговор в политическую плоскость - бан на неделю.

 
Тоже деньги уже заканчиваются :((((
 
Я тоже страдал отсутствием ePayments. Но, открыл для себя вывод на карту, который тут. Получается выгоднее чем всё остальное прошлое и настоящее.
 
Evgeniy Zhdan:
Вы налоги платите с заработанного?

 
Evgeniy Zhdan:
Вы просто этой формой воспользовались? Отдельно не регистрировались нигде?


