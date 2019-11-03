Когда добавят epayments - страница 25

Fedor Arkhipov:
А в плане повышения доходов какой язык лучше изучать Java,C++ или Python? Или еще какой?

больше и стабильнее всех получают программисты на Форт (например те что до сих пор обслуживают Вояджер) и Кобол (те что десятилетиями перетаскивают фин. коды банков/корпараций)

а в плане востребованности лучше C# и 1С - позиций приложения море

 
Fedor Arkhipov:
Не слушайте никого. Лучше стать Web программистом и освоить средства, с помощью которых создаются Web приложения или страницы.

Но обязательно надо знать Python. Для Web программиста очень много работ на известных сайтах для фриланса.

Но это дело молодых :)

А для повышения доходов лучше разработать для себя хорошего робота на MQL5 и заниматься трейдингом.


P.S. Припомню название этой темы "Когда добавят Epayments"  ?

 

.

 
Всем привет. 
Интересен такой вопрос, а увеличат ли лимит на снятие в сутки после включения epayments ?
 
Vladislav Andruschenko:
Насколько я знаю лимиты зависят от заработка, а не от платёжной системы на вывод.

 
Согласен , лимит подняли пару раз. 
Но уже около месяца, даже больше нет вывода на epayments. 
Я снимаю пока на визу под свой страх и риск (приходит с кипра) 
Поэтому и спросил, когда включат, чтобы снять все за пару раз. 

Я представляю , какая нагрузка будет в первые дни включения вывода. 

Помню когда webmoney заблокировали,  все круглосуточно слушали звук трубы(сервис такой был), когда вывод становился доступным.( 3 минуты раз в 3 дня.  ... времена....
Спасибо. 
 

Не хочу нагнетать и раскачивать, но есть сомнения, что epayments вернется...

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

When Epayments will be back ?

Keith Watford, 2019.10.22 06:14

We have no idea what is going on..

https://www.mql5.com/en/forum/4106/page16#comment_13618543

The wording suggest that it will not be coming back, it says "ePayments is no longer available"

as opposed to "ePayments is not currenly available" which would suggest that it will be available some time in the future.


 
Эмммм. немного впал в депрессию и ступор... почитал комменты. 

Но вроде же говорили, что он будет доступен? ............

 
Вроде вот это последний официальный комментарий на форуме

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Когда добавят epayments

Renat Fatkhullin, 2019.10.13 18:04

Добавим епейментс на днях, затянулись юридические вопросы.

Извините за задержки, пожалуйста. Концептуально нет никаких проблем, только бухгалтерские.

Но уже прошло 10 дней... 

 
судя потому, что ответили в СД на англ форуме, .... такс... 

