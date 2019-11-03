Когда добавят epayments - страница 14

Vasiliy Pushkaryov:

Отправляю на Visa, Альфа-банк (Украина). Пишет

Пробовал имя и фамилию менять местами, думал, вдруг в банке поля перепутали. Уже три попытки на эти сутки истратил.

В общем, жду ответ из СД.

Позвоните в банк и узнайте можно ли Вашу карту пополнять валютой. Если нельзя - тогда это причина отклонения платежа.

 
Artyom Trishkin:

Я не видел комментариев к платежу. Где они?

в банкинге, я смотрю не через телефон а через сайт своего банка.


я вывел 3 раза по 400 долл, но комментарий меня отпугнул - Кипр. 


извиняюсь, не комментарий а страна:


 
Vladimir Karputov:

Спасибо. Попробую узнать
 
Vasiliy Pushkaryov:

Я отправлял только что на Visa, Альфа-банк (Россия). Всё пришло. Переводил ей на рублёвый счёт. И дочери в Сбер переводил на рублёвый счёт.

В общем - звоните в банк и интересуйтесь.

 
Vladislav Andruschenko:

Ясно. Это мне нужно поглядеть у жены в Альфа-клик что там пишется к платежу. Вечером только.

 


Не получилось, у меня обе карты мастеркард а нужна виза. Хотя написано, что вывод на Mastercard тоже работает

Скажите, а сколько денег отправляли на Сбербанк и сколько пришло?

Я хочу курс почитать, чтобы решить стоит ли открывать новую карту Visa.

 
хорошо что хоть ввод работает, а то бы все клиенты поразбежались бы
 
Evgeniy Zhdan:
Я тоже страдал отсутствием ePayments. Но, открыл для себя вывод на карту, который тут. Получается выгоднее чем всё остальное прошлое и настоящее.

Только если вы не ФОП или неплатите налоги, иначе дороже+риск нарваться на санкции налоговой.(для тех кто с Украины)

 
Stanislav Dray:

Зачем тогда быть ФОП, чтобы иметь риск нарваться на санкции налоговой? 

 
Evgeniy Zhdan:

затем чтоб платить 5% налога, а не 20.(ну если ты конечно не безработный,без недвижимости и без матерьяльных ценностей и живёш только на заработок с MQL, короче полная хакуна матата)

