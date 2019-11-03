Когда добавят epayments - страница 27

Новый комментарий
 
Stanislav Dray:

Да , если судить объективно-то всё выглядит плохо.

Вроде mql5.com не местячковый форум и пропажа вывода денег по одной из самых востребованых платёжных систем должна быть ЧП,

а в итоге, кроме сказок про белого бычка  истории про бух.проблемы мы ничего не слышим от администрации сайта, поэтому думаю, что

скорее всего проблемы посерьёзнее бухгалтерских.

И всё же не смотря на всю серьёзность конторы...

Меня терзают смутные сомнения, в свете происходящих событий…

 
Maxim Kuznetsov:

не очень правильное бизнес-решение.

Если вы считаете что кризис (а на то похоже),

Да о чём вы, какой такой кризис. Вот купил вчера совершеннолетний GLENLIVET, думаю посмаковать на выходных у себя на терассе пока тепло..а вы мне предлагаете больше и дешевле работать. :)

 
))
 

По epayments друг на друга кивают. Написал в ep по поводу "почему перестали работать с моим брокером"- ответили что наблюдайте за новостями на стороне брокера, что якобы там весь вопрос.. В брокере же еще ранее говорил что уточняйте в платежной системе, что это на их стороне... Думаю с mql такая же ситуация.

В общем будем ждать дальше...

 

Скорее всего ЕР попросил у бизнес-партнёров какие-то дополнительные документы,подтверждения или ещё что-то,

короче изменил условия сотрудничества. 

 
Andrey Barinov:

Не хочу нагнетать и раскачивать, но есть сомнения, что epayments вернется...


Нормально у них всё там, ни где не сказано что его точно уже не будет...

Если и будет то оповестят уже... Наша и забугорная тема одна и та же по сути)
 
Все пофиксили, откроем завтра вывод на епейментс.
 
Renat Fatkhullin:
Все пофиксили, откроем завтра вывод на епейментс.

Отличная новость. А вывод на мастеркард когда ждать?

 
Andrey Barinov:

Отличная новость. А вывод на мастеркард когда ждать?

Уже 2 месяца ждем апрува от Мастеркарда.

В среднем так получается 2-3 месяца ждать. Мы не можем ускорить этот процесс, к сожалению.

 
Renat Fatkhullin:

Уже 2 месяца ждем апрува от Мастеркарда.

В среднем так получается 2-3 месяца ждать. Мы не можем ускорить этот процесс, к сожалению.

Спасибо.

1...20212223242526272829303132
Новый комментарий