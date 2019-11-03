Когда добавят epayments - страница 27
Да , если судить объективно-то всё выглядит плохо.
Вроде mql5.com не местячковый форум и пропажа вывода денег по одной из самых востребованых платёжных систем должна быть ЧП,
а в итоге, кроме сказок про белого бычка истории про бух.проблемы мы ничего не слышим от администрации сайта, поэтому думаю, что
скорее всего проблемы посерьёзнее бухгалтерских.
И всё же не смотря на всю серьёзность конторы...
Меня терзают смутные сомнения, в свете происходящих событий…
не очень правильное бизнес-решение.
Если вы считаете что кризис (а на то похоже),
Да о чём вы, какой такой кризис. Вот купил вчера совершеннолетний GLENLIVET, думаю посмаковать на выходных у себя на терассе пока тепло..а вы мне предлагаете больше и дешевле работать. :)
По epayments друг на друга кивают. Написал в ep по поводу "почему перестали работать с моим брокером"- ответили что наблюдайте за новостями на стороне брокера, что якобы там весь вопрос.. В брокере же еще ранее говорил что уточняйте в платежной системе, что это на их стороне... Думаю с mql такая же ситуация.
В общем будем ждать дальше...
Скорее всего ЕР попросил у бизнес-партнёров какие-то дополнительные документы,подтверждения или ещё что-то,
короче изменил условия сотрудничества.
Не хочу нагнетать и раскачивать, но есть сомнения, что epayments вернется...
Нормально у них всё там, ни где не сказано что его точно уже не будет...Если и будет то оповестят уже... Наша и забугорная тема одна и та же по сути)
Все пофиксили, откроем завтра вывод на епейментс.
Отличная новость. А вывод на мастеркард когда ждать?
Уже 2 месяца ждем апрува от Мастеркарда.
В среднем так получается 2-3 месяца ждать. Мы не можем ускорить этот процесс, к сожалению.
Спасибо.