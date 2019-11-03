Когда добавят epayments - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вы давно получили столь грустное письмо?
Сегодня.
Я собираюсь выводить следующим образом:
epayments --> webmoney --> обмен на yandex деньги --> карта yandex денег
Я собираюсь выводить следующим образом:
epayments --> webmoney --> обмен на yandex деньги --> карта yandex денег
А что мешает сразу на карту VISA от ЯД ?
А что мешает сразу на карту VISA от ЯД ?
Я собираюсь выводить следующим образом:
epayments --> webmoney --> обмен на yandex деньги --> карта yandex денег
А чего через вебманей? На ЯД можно сразу же с еР, комиссия 2%.
курс обмена $ ---> рубль хороший
А зачем с eP вообще куда-то выводить? Картой можно рассчитываться где угодно.
Нам карты eP не дают
курс обмена $ ---> рубль хороший