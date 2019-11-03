Когда добавят epayments - страница 2

Fedor Arkhipov:
А вы давно получили столь грустное письмо?

Сегодня.

 

Я собираюсь выводить следующим образом:

epayments --> webmoney --> обмен на yandex деньги  --> карта yandex денег

 
А что мешает сразу на карту VISA от ЯД ?

 
Так выгоднее
 
А чего через вебманей? На ЯД можно сразу же с еР, комиссия 2%.
 
А зачем с eP вообще куда-то выводить? Картой можно рассчитываться где угодно.
 
курс обмена $ ---> рубль хороший


 
Нам карты eP не дают
 
Понял. Не знал.
 
За эту конвертацию WM берет свои 0,8% ?
