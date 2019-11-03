Когда добавят epayments - страница 22

Fedor Arkhipov:

Курс мягко говоря плохой.

Вот это сейчас кому сказали? Обращайтесь в свой банк и спрашивайте почему ТАКОЙ КУРС.

 
Vladimir Karputov:

И что это даст?

Epayments уже сделайте, пожалуйста

А лучше Webmoney
 
Fedor Arkhipov:
Понимание, каким образом пересылаемые доллары США превращаются в рубли.

 
Vladimir Karputov:

Да какая разница как превращается, от этого больше не станет. Курс мне теперь известен. Все что хотел узнать, я теперь знаю.

Я написал для информации, чтобы люди примерно знали сколько ушло и сколько пришло.

 
Fedor Arkhipov:

У меня получилось вывести на виртуальную карту Visa сбербанк

выводил 50$, с комиссией 51.87$ пришло на карту 3158,5 руб

курс 63.17 за 1$

Курс мягко говоря плохой.

Вы перечисляете в банк, который принимает только рублёвые переводы. Тогда срабатывает конвертация eP, а у них она порядка 2.4%. Это сравнимо с другими западными кошельками по рублям (AdvCash 2.8%, Mega transfer 1.8%).

Либо у банка такие конские комиссии.

У WM вроде в результате всех шагов тоже около 2%. Это при стандартной конвертации, не в обменнике (у меня были проблемы с одним, и я теперь не пользуюсь).

У QIWI вообще 4%.

Если банк принимает долларовые платежи на рублёвый счёт (пробовал Альфа Банк, Кукуруза, Билайн Банк), конвертация происходит у VISA/MASTERCARD, примерно 0.5%. Но это вообще про прием валютных переводов на рублёвый счёт. Именно с eP я не пробовал. Надо пробовать и визу, и МК.

А вообще Альфа банк самый лояльный и беспроблемный, если уж с ним не проходит...

P.S. Цифры из моей практики, но с маленькой стат выборкой.
 

Перевод приходит в $ с Кипра.

У кого нибудь есть желание попасть на валютный контроль?

 
Fedor Arkhipov:

я вчера сказал, что приходит с Кипра.

 
Vladislav Andruschenko:


Что думаете по этому поводу?

Я вот думаю надо ждать epayments, прямой вывод на карту отпадает.

 
Fedor Arkhipov:
думаю, что 4 раза попробовал, а потом только увидел, что КИПР. 

дальше жду epayments

 
Fedor Arkhipov:

А что страшного? Много раз получал.

В РФ упор сделан на обязанность декларирования счетов за рубежом (банковских, не в кошельках), и прибыли при достижении 600 т.р. в год.

