Курс мягко говоря плохой.
Вот это сейчас кому сказали? Обращайтесь в свой банк и спрашивайте почему ТАКОЙ КУРС.
И что это даст?
Epayments уже сделайте, пожалуйстаА лучше Webmoney
Понимание, каким образом пересылаемые доллары США превращаются в рубли.
Да какая разница как превращается, от этого больше не станет. Курс мне теперь известен. Все что хотел узнать, я теперь знаю.
Я написал для информации, чтобы люди примерно знали сколько ушло и сколько пришло.
У меня получилось вывести на виртуальную карту Visa сбербанк
выводил 50$, с комиссией 51.87$ пришло на карту 3158,5 руб
курс 63.17 за 1$
Вы перечисляете в банк, который принимает только рублёвые переводы. Тогда срабатывает конвертация eP, а у них она порядка 2.4%. Это сравнимо с другими западными кошельками по рублям (AdvCash 2.8%, Mega transfer 1.8%).
Либо у банка такие конские комиссии.
У WM вроде в результате всех шагов тоже около 2%. Это при стандартной конвертации, не в обменнике (у меня были проблемы с одним, и я теперь не пользуюсь).
У QIWI вообще 4%.
Если банк принимает долларовые платежи на рублёвый счёт (пробовал Альфа Банк, Кукуруза, Билайн Банк), конвертация происходит у VISA/MASTERCARD, примерно 0.5%. Но это вообще про прием валютных переводов на рублёвый счёт. Именно с eP я не пробовал. Надо пробовать и визу, и МК.
А вообще Альфа банк самый лояльный и беспроблемный, если уж с ним не проходит...P.S. Цифры из моей практики, но с маленькой стат выборкой.
Перевод приходит в $ с Кипра.
У кого нибудь есть желание попасть на валютный контроль?
Перевод приходит в $ с Кипра.
я вчера сказал, что приходит с Кипра.
Что думаете по этому поводу?
Я вот думаю надо ждать epayments, прямой вывод на карту отпадает.
думаю, что 4 раза попробовал, а потом только увидел, что КИПР.
дальше жду epayments
Перевод приходит в $ с Кипра.
А что страшного? Много раз получал.
В РФ упор сделан на обязанность декларирования счетов за рубежом (банковских, не в кошельках), и прибыли при достижении 600 т.р. в год.