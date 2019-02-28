На 99% автором данной работы является Igor Makanu. Все началось с записей в его блоге, на одну из которых было уже сложно не обратить внимание.





Данная библиотека позволяет к любому советнику подключить расширение графического интерфейса Терминала/Тестера всего одной строкой

#include <IgorM\TradePanel_C #\TradePanel_C#.mqh>





Расширение GUI



Торговая панель, которая работает и в Визуализаторе Тестера.

Таблица текущих ордеров/позиций.

Таблица истории торгов (корректно работает на Хедж-счетах).



Использование

Ручная торговля в Тестере или вмешивание в работу советника (например, с целью проверки устойчивости ко внешним факторам).

Ручная торговля в Терминале на демо/реальных счтетах.

Удобная визуализация текущего торгового окружения и истории торгов с важными, но не распространенными доп. данными.

Легкий экспорт интересуемых данных торговли. Возможности ручной торговли - малая часть функционала. Большую роль играют настраиваемые самообновляемые таблицы, которые позволяют получить удобнее и много больше информации, чем штатные таблицы Терминала. Фактически они являются заменой штатных таблиц и задают свой (местами более продвинутый) стандарт количества информации и качества ее отображения.



Возможности



Торговля руками с панели.

Множество настроек отображения таблиц.

Редактирование ячеек таблицы истории торгов.

Копирование в буфер обмена данных из таблиц.