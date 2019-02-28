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TradePanel_Csharp - библиотека для MetaTrader 5
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fxsaberПосты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp%3Bauthor=fxsaber&amp%3Bmethod=2&method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp%3Bauthor=fxsaber&amp%3Bmethod=2&method=2 Blog
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На 99% автором данной работы является Igor Makanu. Все началось с записей в его блоге, на одну из которых было уже сложно не обратить внимание.
Данная библиотека позволяет к любому советнику подключить расширение графического интерфейса Терминала/Тестера всего одной строкой
#include <IgorM\TradePanel_C#\TradePanel_C#.mqh> // Расширение графического интерфейса Терминала/Тестера.
Расширение GUI
- Торговая панель, которая работает и в Визуализаторе Тестера.
- Таблица текущих ордеров/позиций.
- Таблица истории торгов (корректно работает на Хедж-счетах).
Использование
- Ручная торговля в Тестере или вмешивание в работу советника (например, с целью проверки устойчивости ко внешним факторам).
- Ручная торговля в Терминале на демо/реальных счтетах.
- Удобная визуализация текущего торгового окружения и истории торгов с важными, но не распространенными доп. данными.
- Легкий экспорт интересуемых данных торговли.
Возможности ручной торговли - малая часть функционала. Большую роль играют настраиваемые самообновляемые таблицы, которые позволяют получить удобнее и много больше информации, чем штатные таблицы Терминала. Фактически они являются заменой штатных таблиц и задают свой (местами более продвинутый) стандарт количества информации и качества ее отображения.
Возможности
- Торговля руками с панели.
- Множество настроек отображения таблиц.
- Редактирование ячеек таблицы истории торгов.
- Копирование в буфер обмена данных из таблиц.
Таблицы
Таблицы содержат следующие данные (отображение настраивается)
- Номер записи.
- Тикет.
- Время открытия с точностью до миллисекунд.
- Тип ордера/позиции.
- Торговый объем в лотах и в валюте счета (оборот).
- Имя символа.
- Цена открытия.
- TakeProfit.
- StopLoss
- Время закрытия с точностью до миллисекунд.
- Цена закрытия.
- Комиссия.
- Swap.
- Прибыль в валюте счета с/без проскальзываниями.
- Комментарий.
- Прибыль в пунктах с/без проскальзываниями.
- Величины проскальзываний в пунктах на открытии и закрытии.
- MagicNumber.
- Длительность жизни ордера/позиции.
- Баланс сразу после закрытия.
Особенности
- Требуется разрешение вызова DLL. В папке Libraries распакуйте zip-архив из поставки.
- Используется MT4Orders. Нужно скачать отдельно.
- При подключении панели к советнику, в нем должны быть OnTick и OnTimer. Если нет - прописать пустыми.
- Графические расширения всегда находятся в режиме Always on Top, но могут сворачиваться.
- Код не причесывался и досконально не проверялся перед публикацией.
Используются индикаторы iSAR (Parabolic SAR,SAR) и iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)Trigger
Поочерёдное открытие: BUY - SELL - BUY - SELL ...
Индикатор линии перемещения трейлинстопаChaikin Oscillator EA
Торговая стратегия на базе индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO)