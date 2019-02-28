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Библиотеки

TradePanel_Csharp - библиотека для MetaTrader 5

IgorM
Опубликовал:
fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
Просмотров:
6913
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IgorM\TradePanel_C#\
PrintLastError.mqh (48.57 KB) просмотр
HistoryTable.mqh (1.36 KB) просмотр
TradePanel_C#.mqh (11.44 KB) просмотр
History.mqh (7.38 KB) просмотр
FormSharp.mqh (28.27 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
TradePanel_C#.mq5 (0.23 KB) просмотр
\MQL5\Libraries\
winformsmt5.zip (205.3 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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На 99% автором данной работы является Igor Makanu. Все началось с записей в его блоге, на одну из которых было уже сложно не обратить внимание.


Данная библиотека позволяет к любому советнику подключить расширение графического интерфейса Терминала/Тестера всего одной строкой

#include <IgorM\TradePanel_C#\TradePanel_C#.mqh> // Расширение графического интерфейса Терминала/Тестера.


Расширение GUI

  • Торговая панель, которая работает и в Визуализаторе Тестера.
  • Таблица текущих ордеров/позиций.
  • Таблица истории торгов (корректно работает на Хедж-счетах).


Использование

  • Ручная торговля в Тестере или вмешивание в работу советника (например, с целью проверки устойчивости ко внешним факторам).
  • Ручная торговля в Терминале на демо/реальных счтетах.
  • Удобная визуализация текущего торгового окружения и истории торгов с важными, но не распространенными доп. данными.
  • Легкий экспорт интересуемых данных торговли.

Возможности ручной торговли - малая часть функционала. Большую роль играют настраиваемые самообновляемые таблицы, которые позволяют получить удобнее и много больше информации, чем штатные таблицы Терминала. Фактически они являются заменой штатных таблиц и задают свой (местами более продвинутый) стандарт количества информации и качества ее отображения.



Возможности

  • Торговля руками с панели.
  • Множество настроек отображения таблиц.
  • Редактирование ячеек таблицы истории торгов.
  • Копирование в буфер обмена данных из таблиц.


Таблицы

Таблицы содержат следующие данные (отображение настраивается)

  • Номер записи.
  • Тикет.
  • Время открытия с точностью до миллисекунд.
  • Тип ордера/позиции.
  • Торговый объем в лотах и в валюте счета (оборот).
  • Имя символа.
  • Цена открытия.
  • TakeProfit.
  • StopLoss
  • Время закрытия с точностью до миллисекунд.
  • Цена закрытия.
  • Комиссия.
  • Swap.
  • Прибыль в валюте счета с/без проскальзываниями.
  • Комментарий.
  • Прибыль в пунктах с/без проскальзываниями.
  • Величины проскальзываний в пунктах на открытии и закрытии.
  • MagicNumber.
  • Длительность жизни ордера/позиции.
  • Баланс сразу после закрытия.


Особенности

  • Требуется разрешение вызова DLL. В папке Libraries распакуйте zip-архив из поставки.
  • Используется MT4Orders. Нужно скачать отдельно.
  • При подключении панели к советнику, в нем должны быть OnTick и OnTimer. Если нет - прописать пустыми.
  • Графические расширения всегда находятся в режиме Always on Top, но могут сворачиваться.
  • Код не причесывался и досконально не проверялся перед публикацией.

Two trends Two trends

Используются индикаторы iSAR (Parabolic SAR,SAR) и iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)

Trigger Trigger

Поочерёдное открытие: BUY - SELL - BUY - SELL ...

Din_fibo_Nex_Chn Din_fibo_Nex_Chn

Индикатор линии перемещения трейлинстопа

Chaikin Oscillator EA Chaikin Oscillator EA

Торговая стратегия на базе индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO)