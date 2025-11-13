Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 58
Тестер на кастомных символах перестал правильно работать. Воспроизведение.
Создаем символ.
fxsaber, 2020.02.11 01:58
В Тестере на нем (обычный режим, не по пипсам) запускаем этот советник
предварительно задав валюты, равными валюте счета.
После смотрим профит сделки.
Профит в 100 раз больше, чем должен. На более ранних билдах такого не было.Строка для поиска: Oshibka 003.
fxsaber, 2020.01.28 14:07
Впервые столкнулся с ситуацией на своем советнике, когда результат ГА не совпадает с одиночным проходом. Все проходы различаются.
Результат полного перебора - совпадает. Билд 2305.
ЗЫ Такое ощущение, что в opt при генетике не совсем корректно пишутся входные параметры каждого прохода.
Повторилась ситуация. Сложно представить, как разобраться в причинах.
В строке результатов оптимизации присутствуют значения параметров.
При одиночном тестировании значения параметров обязательно выводятся в лог тестера.
Значения в строке результатов оптимизации и в логе тестера совпадают?
Совпадают. Это первое, что проверил. Попробую стейты ГА-проходов через фреймы вытащить. А потом сравнить с тем, что одиночный показывает.
Подозрение есть, что строка входных параметров не корректно формируется. Т.е. сделал проход для одного набора, а в opt по ошибке прописал другой набор.
ЗЫ На малом интервале истории воспроизвести не удалось.
Тестер стратегий при подготовке данных перед проходом по-разному проверяет оригинальные символы и кастомные символы на корректность (соответствие баров и тиков).
Создаем кастомный символ, там ни одной ошибки. Потом эти же данные делаем серверными. И Тестер говорит, что данные - это одна большая ошибка.
Еще одна причина Тестер запускать только на кастомных символах.
Может, все-таки с форматом проблема?
Проверил этот момент. Полное совпадение, включая тиковый объем, спред и т.д.
Наверное, защита. Чтобы не подсовывали что попало.
Просто данные оригинального символа идеально совпадают с кастомным. Но кастомный проходит без ошибок, а оригинальный - нет.
На одном реальном сервере столкнулся с ситуацией, когда тот же тиковый объем оригинального символа несколько отличается от того, что есть в тиковой истории.
И там лучше Тестером совсем не пользоваться на оригинальных символах. Иначе можно нарваться на сгенерированные тики, вместо реальных.
Тоже попадал в похожую ситуацию, разбирался, получилось так,
в строке результатов оптимизации параметры правильные, совпадают с параметрами в логе тестера, а советник запускается на тест совсем с другими параметрами.
Перезагружал терминал, удалял все кеши, всё равно параметры оптимизации не подставлялись в советник. Возможно антивирус или фаервол что то заблокировал.
Потом как то само рассосалось и стал нормально работать. Проверьте, может у вас тоже фаервол что то блокирует.