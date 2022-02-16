Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 9
Было бы неплохо иметь возможность задавать очердность тасков для агентов при брутфорс методе оптимизации. Например, иногда требуется, что бы перед следующим шагом были выполнены другие проходы, в порядке увеличения от 0 до ... Т.е. соблюдалась иерархия.
Иначе приходится отключать всех агентов кроме одного, что бы жестко контролировать очередность проходов (каждый предыдущий проход добавляет новую информацию к следующему)
Например, есть один ведущий параметр в инпутах, пусть это будет counter, который оптимизируется от 1 до 10. Что бы терминал контролировал строго, что бы сначала оптились единицы, потом двойки и т.п. Пока все единицы не пройдут двойки не запускать.
Например;
counter 1-10 (ведущий параметр)
par1 16-28
par2 1-35
Оптимизатор контролирует, что бы counter оптимизировался строго, сначала 1 и все остальные параметры в произвольном порядке. Потом counter 2 и все остальные в произвольном
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.09.05 09:18
При одиночном прогоне без визуализации запускаю советник, который совершает много торговых операций, забивая лог соответствующими сообщениями (сам тестер их любит выводить). После бэктеста (или сразу после нажатия на Стоп) переключаюсь на вкладку Журнал и вижу, как логи продолжают выводиться. Это первая несуразность, т.к. бэктест закончен, почему бы на показать конец логов?
Меня не интересуют логи и жму "Удалить журналы". После чего журнал чистится и... продолжает заполняться старыми записями!
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.12.03 12:25
В результатах Оптимизации очень сложно фокусироваться на не выделенных строках
Возможно ли подсвечивать строку, что под курсором мыши? Т.е. бежишь глазами по таблице и мышкой двигаешь, просматривая каждую строку четко, не сбиваясь на остальные.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.12.03 09:57
Когда в Тестере выбираю предыдущие результаты Оптимизации (кеш), то Тестер взводится в состояние Оптимизации.
Здесь видится правильным взводить состояние одиночного прогона. Поправьте, пожалуйста.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов
fxsaber, 2019.02.25 09:08
Выбрал одиночный проход через меню. Затем что-то поменял в настройках и запустил. Так вот запустится не одиночный проход, а оптимизация.
В новом Тестере появились замечательный кнопки
Добавьте, пожалуйста, такую кнопку к символу.
При нажатии на нее на реальном символе, чтобы выскакивала спецификация символа.
А при нажатии с кастомным символом (кстати, нет визуального флага, что выбран в тестере кастомный) - настройки (как CTRL+U + изменить символ) символа.
deprecated behavior, hidden method calling will be disabled in a future MQL compiler version
Может стоит ввести коды ошибок и функционал по скрытию предупреждений например:
Понимаю и принимаю риски
Можете помочь понять?
Это нововведение
на практике оказалось очень удобным! Это же касается символов и советников.
Что за чертовщина?
Сергей Таболин, 2019.09.03 19:07
Проводил оптимизация советника начиная с ТФ H12. Добрался уже до ТФ H2. Тут решил посмотреть предыдущие результаты. А ...... где они, чёрт побери? Я ничего не удалял, комп вооще никто не трогал. Где opt-файлы старше H4 ?????????
Грешить больше не на кого, кроме МТ.........
Господа, что за дела? По новой оптимизацию делать?
П.С. К тому же не все протестированные символы остались....