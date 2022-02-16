Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 7
Похоже ничего нам не светит....
Интересно, много ли кто использует комментарии к функциям(классам, структурам...) используя именно такое оформление что слева?
Да, кому что нравиться. Лично у меня в глазах рябит от такого форматирования кода, что самого кода не вижу
Возможно, освоение Visual Studio Code будет будет неплохим решением.
Как компилировать через визуал студио ?
Я пока сижу на старом редакторе... Все равно в новых некоторые мои проекты перестали компилироваться :) и нет пока времени разбираться что там произошло. Жду официального релиза, потом буду думать что делать.
Как компилировать через визуал студио ?
здесь пишут, что можно. https://www.mql5.com/en/blogs/post/719548
Да и в документации про это написано: https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/beginning/integration_ide#compiler
Надо попробовать.
Только пока не понял, возможен ли дебаг. С трудом вериться, хотя простое делегирование управления штатному метаедитору теоретически возможно при дебаге.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Andrey Barinov, 2019.09.06 06:11
В билде 2136 сломали typename()
Прошу починить обратно.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Andrey Barinov, 2019.09.06 06:25
Можете все-таки пояснить, почему в этом коде теперь предупреждение?
Методы имеют разные сигнатуры...
Интересно, много ли кто использует комментарии к функциям(классам, структурам...) используя именно такое оформление что слева?
Удаляю сразу такой вид комментария, так как засоряет глаза и пишу так
Вау, спасибо за линк, давно использую VSC, и не знал что можно его подрубить к ME, однозначно ушел читать статью ))
Это все фантазии... Не работает...
Перепробовал все по разному, куча ошибок лезет ...
Поддерживаю.
Действительно трудно привыкнуть к таким зарослям:
Лично мне, как стало - пожалуй, нравится больше. В заголовочных квадратах их псевдографики - надо еще описание каждой функции иметь.