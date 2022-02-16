Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 7

Andrey Barinov:

Похоже ничего нам не светит....

Aliaksandr Hryshyn:
Интересно, много ли кто использует комментарии к функциям(классам, структурам...) используя именно такое оформление что слева?

Да, кому что нравиться. Лично у меня в глазах рябит  от такого форматирования кода, что самого кода не вижу

Возможно, освоение Visual  Studio Code будет будет неплохим решением.


 
Nikolai Semko:

Как компилировать через визуал студио ?

 
Nikolai Semko:

Я пока сижу на старом редакторе... Все равно в новых некоторые мои проекты перестали компилироваться :) и нет пока времени разбираться что там произошло. Жду официального релиза, потом буду думать что делать.

 
Vladimir Pastushak:

Как компилировать через визуал студио ?

здесь пишут, что можно. https://www.mql5.com/en/blogs/post/719548
Да и в документации про это написано:  https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/beginning/integration_ide#compiler
Надо попробовать. 

Только пока не понял, возможен ли дебаг. С трудом вериться, хотя простое делегирование управления штатному метаедитору теоретически возможно при дебаге.

 

В билде 2136 сломали typename()

Прошу починить обратно.

enum eTest
  {
   TEST
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   Alert(typename(eTest)); // eTest::eTest а правильно (и раньше так было) eTest
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

typename


 

Можете все-таки пояснить, почему в этом коде теперь предупреждение?

Методы имеют разные сигнатуры...

class A
  {
   public:
                     A(void) {}
                    ~A(void) {}
      //===============
      void           Test(void) {}
      //===============
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+  
class B : public A
  {
   public:
                     B(void) {}
                    ~B (void) {}
      //===============
      void           Test(int a) {}
      //===============
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   B b;

   b.Test(); //deprecated behavior, hidden method calling will be disabled in a future MQL compiler versions
   b.Test(5);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

 
Aliaksandr Hryshyn:
Интересно, много ли кто использует комментарии к функциям(классам, структурам...) используя именно такое оформление что слева?

Удаляю сразу такой вид комментария, так как засоряет глаза и пишу так

//------------------------------------------------------------------
//This function Ceil                                   
int Ceil(double x)
{ 
   return (x-(int)x>0) ? (int)x+1 : (int)x;
}

//------------------------------------------------------------------
//This function Round
int Round(double x)
{
   return (x>0) ? (int)(x+0.5) : (int)(x-0.5); 
}

//------------------------------------------------------------------
//This function Floor
int Floor(double x)
{
   return (x>0) ? (int)x : ((int)x-x>0) ? (int)x-1 : (int)x;
}
 
Nikolai Semko:

Вау, спасибо за линк, давно использую VSC, и не знал что можно его подрубить к ME, однозначно ушел читать статью ))

 
Nikolai Semko:

Это все фантазии... Не работает...

Перепробовал все по разному, куча ошибок лезет ...

 
Nikolai Semko:

Поддерживаю.
Действительно трудно привыкнуть к таким зарослям:

Лично мне, как стало - пожалуй, нравится больше. В заголовочных квадратах их псевдографики - надо еще описание каждой функции иметь.

