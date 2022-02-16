Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 3

Здравствуйте Разработчики! 

Так же Большая просьба, добавьте пожалуйста функцию фильтрации параметров во вкладке "Оптимизация". Например когда прошла "Оптимизация" и получили много Результатов, то не желательные результаты по каким либо условиям можно было бы отфильтровать.

(Сейчас крайне не удобно работать с результатами в Оптимизации МТ5, есть простая ранжировка результатов и очень мало параметров выводится, нет таких как "средняя сделка" "макс.просадка в пунктах" и т.д.)



Даже в TSlab очень удобно отбирать полученные результаты после оптимизации и по очень большому количеству параметров.

 
Roman:

 В папке Tester удалить все папки.

Остается вот такой мусор, собственно ради которого и задавался вопрос.

тестер

 
Francuz:

Кину свои 5 копеек в развитие автоматизации Тестера.

Очень не хватает возможности формировать задания для тестера, а потом запускать их в конвейерном режиме.

Bat-файл и запуск в режиме командной строки спасет Гиганта Мысли И Отца Русской Демократии.

У меня каждая ТС в Лиге оптимизируется с помощью нескольких проходов с различными входными параметрами, каждый последующий набор зависит от результатов предыдущего прохода. И всё проходит последовательно, по многим ТС в полностью автоматическом режиме.

 
Valentin Dobroletov:

Используй Силу, Люк Excel!

Экспортируешь результаты, и сортируешь по любому, сколь угодно сложному алгоритму.

Я уж не говорю о возможности такой обработки "на лету", прямо в процессе оптимизации (у меня в Лиге это именно так и сделано, но это делается внутри функций МКЛ)

 
Andrey Barinov:

Ренат, пожалуйста, добавьте в выбор стилей стилизатора МЕ еще один вариант - MQ Old. Тот, что был раньше. Для вас - мелочь, а для многих пользователей сэкономит много нервов.

Очень не хочется привыкать к новому стилю... Меня старый вполне устраивает.

Спасибо.

Поддерживаю, старый вариант считал эталонным. Новый жутко громоздит код, переносит строки где не надо и тд. Стало не удобно. Просьба старый вернуть просто в список, чтобы был выбор
 
andre:

Остается вот такой мусор, собственно ради которого и задавался вопрос.


Я уже тоже писал разработчикам, что это надо убрать - зачем плодить сущности?!

 
Сергей Таболин:

... И удаление моих постов - прямое тому подтверждение. Хотя ничего особо крамольного в них не было...

Я не удалял ваши посты, о которых вы говорите. Но сейчас удалю те, которые вижу в данный момент - в них попытка начать обсуждение, выходящее за рамки тематики данной ветки, данного форума, и граничащие с теми, за которые полагается вениками награждать на недельку.
Для подобных обсуждений есть тематические форумы, соцсети и прочее иже с ними.

Будьте добры уважать сообщество и правила ресурса.

ЗЫ. С вашим мнением согласен, но не пишу же. И вы, пожалуйста, воздержитесь.

 
Пожалуйста, можно добавить самому размер спреда для тестов? Очень не хватает
 
Сергей Таболин:

... это катастрофа самосознания...

Неча прошлое оглядывать, ибо сингулярность грядёт :)
 
Roman Sharanov:
Пожалуйста, можно добавить самому размер спреда для тестов? Очень не хватает

По тикам и на основе реальных тиков - будет вам реальный спред.

