Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 3
Здравствуйте Разработчики!
Так же Большая просьба, добавьте пожалуйста функцию фильтрации параметров во вкладке "Оптимизация". Например когда прошла "Оптимизация" и получили много Результатов, то не желательные результаты по каким либо условиям можно было бы отфильтровать.
(Сейчас крайне не удобно работать с результатами в Оптимизации МТ5, есть простая ранжировка результатов и очень мало параметров выводится, нет таких как "средняя сделка" "макс.просадка в пунктах" и т.д.)
Даже в TSlab очень удобно отбирать полученные результаты после оптимизации и по очень большому количеству параметров.
В папке Tester удалить все папки.
Остается вот такой мусор, собственно ради которого и задавался вопрос.
Кину свои 5 копеек в развитие автоматизации Тестера.
Очень не хватает возможности формировать задания для тестера, а потом запускать их в конвейерном режиме.
Bat-файл и запуск в режиме командной строки спасет Гиганта Мысли И Отца Русской Демократии.
У меня каждая ТС в Лиге оптимизируется с помощью нескольких проходов с различными входными параметрами, каждый последующий набор зависит от результатов предыдущего прохода. И всё проходит последовательно, по многим ТС в полностью автоматическом режиме.
Используй Силу, Люк Excel!
Экспортируешь результаты, и сортируешь по любому, сколь угодно сложному алгоритму.
Я уж не говорю о возможности такой обработки "на лету", прямо в процессе оптимизации (у меня в Лиге это именно так и сделано, но это делается внутри функций МКЛ)
Ренат, пожалуйста, добавьте в выбор стилей стилизатора МЕ еще один вариант - MQ Old. Тот, что был раньше. Для вас - мелочь, а для многих пользователей сэкономит много нервов.
Очень не хочется привыкать к новому стилю... Меня старый вполне устраивает.
Спасибо.
Остается вот такой мусор, собственно ради которого и задавался вопрос.
Я уже тоже писал разработчикам, что это надо убрать - зачем плодить сущности?!
... И удаление моих постов - прямое тому подтверждение. Хотя ничего особо крамольного в них не было...
Я не удалял ваши посты, о которых вы говорите. Но сейчас удалю те, которые вижу в данный момент - в них попытка начать обсуждение, выходящее за рамки тематики данной ветки, данного форума, и граничащие с теми, за которые полагается вениками награждать на недельку.
Для подобных обсуждений есть тематические форумы, соцсети и прочее иже с ними.
Будьте добры уважать сообщество и правила ресурса.
ЗЫ. С вашим мнением согласен, но не пишу же. И вы, пожалуйста, воздержитесь.
... это катастрофа самосознания...
Пожалуйста, можно добавить самому размер спреда для тестов? Очень не хватает
По тикам и на основе реальных тиков - будет вам реальный спред.