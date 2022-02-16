Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 15
Верните возможность установки значений для оптимизации при стоящей галке Визуализация.
Сейчас стало невозможно установить значение стоп и шаг основываясь на Визуализации.
Кеш одиночного тестирования.
Тогда почему при выборе прогона из этого списка
не обновляются в Тестере данные прогона?
ЗЫ Кто-то, наверное, не в курсе очень классной фишки в Тестере. Теперь есть вещь много сильнее HTML-стейтмента. Можно передавать tst-стейтмент. В Тестере при открытии этого файла будет состояние, будто только что проведен этот самый одиночный прогон. И можно смотреть его не в статическом HTML-стейтменте, а всеми средставами Тестера. Например, можно открыть график сделок
Когда этот список скроллишь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5
fxsaber, 2019.09.17 06:30
Очень сильно все тормозит.
Возможно, стоит какой-нибудь Recent-список сделать для полей Символ, Интервал, Советник. Так же, как сейчас списки выбора действуют.
На другом сервере возникла та же проблема.
Скажите пожалуйста, когда планируется открыть доступ из тестера к экономическому календарю?
В текущий момент результат обращения к календарю
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Системная функция не разрешена для вызова
Календаря в тестере не будет
Скажите пожалуйста, когда планируется открыть доступ из тестера к экономическому календарю?
Возможно, кто-нибудь напишет библу, которая в Тестере будет делать календарные функции рабочими.
Технических препятствий для этого нет.
Календаря в тестере не будет
Спасибо, что грубо не послали:)))))
Возможно, кто-нибудь напишет библу, которая в Тестере будет делать календарные функции рабочими.
Технических препятствий для этого нет.
Да не очень-то и надо. Исключительно для отладки. Ну, пусть будет подольше определяется работоспособность... после теста на демке... Не страшно. Ради теста что-то дополнительно писать нет необходимости.
