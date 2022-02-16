Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 15

Верните возможность установки значений для оптимизации при стоящей галке Визуализация.

Сейчас стало невозможно установить значение стоп и шаг основываясь на Визуализации.

 
Slava:

Кеш одиночного тестирования.

Тогда почему при выборе прогона из этого списка

не обновляются в Тестере данные прогона?


ЗЫ Кто-то, наверное, не в курсе очень классной фишки в Тестере. Теперь есть вещь много сильнее HTML-стейтмента. Можно передавать tst-стейтмент. В Тестере при открытии этого файла будет состояние, будто только что проведен этот самый одиночный прогон. И можно смотреть его не в статическом HTML-стейтменте, а всеми средставами Тестера. Например, можно открыть график сделок


 
fxsaber:

Возможно, стоит какой-нибудь Recent-список сделать для полей Символ, Интервал, Советник. Так же, как сейчас списки выбора действуют.

На другом сервере возникла та же проблема.

 

Скажите пожалуйста, когда планируется открыть доступ из тестера к экономическому календарю?

В текущий момент результат обращения к календарю

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Системная функция не разрешена для вызова
 
Alexey Viktorov:

Календаря в тестере не будет

 
Alexey Viktorov:

Скажите пожалуйста, когда планируется открыть доступ из тестера к экономическому календарю?

Возможно, кто-нибудь напишет библу, которая в Тестере будет делать календарные функции рабочими.

Технических препятствий для этого нет.

 
Ilyas:

Календаря в тестере не будет

Спасибо, что грубо не послали:)))))

 
fxsaber:

Возможно, кто-нибудь напишет библу, которая в Тестере будет делать календарные функции рабочими.

Технических препятствий для этого нет.

Да не очень-то и надо. Исключительно для отладки. Ну, пусть будет подольше определяется работоспособность... после теста на демке... Не страшно. Ради теста что-то дополнительно писать нет необходимости.

 
Ilyas:

Календаря в тестере не будет

А ведь ранее обещалось что будет. Что изменилось?
