Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На днях попытался сделать кастомарное тестрование своей стратегии и столкнулся с теми же проблемами, о которых ранее писали и решения которых предлагали fxsaber (тут) и Francuz (тут).
За это время автоматизация Тестера стала настолько гибкой и надежной, что проблему можно считать решенной.
Достаточно добавить 3-4 простые штатные функции, что уже написаны на WinAPI, чтобы автоматизация Тестера стала и достоянием Маркета.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MultiTester
fxsaber, 2021.04.21 14:26
Сам использую только четыре функции:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MultiTester
fxsaber, 2021.04.21 15:02
И еще четыре для более продвинутого использования.
Больше ничего не использую.
С точки зрения минимализма доработок возможно что вы и правы. Но это не архитектурно.Если брать текущую ИТ-архитектуру МТ5, то начинать нужно именно с введения новой системной функции(события) а-ка OnTesterInit() и уже далее двигаться к реализации полноценного набора встроенных mql-функций.
Отсутствует запись в результаты тестирования следующих статистических результатов, что сильно ограничивает отбор стратегий.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/statistics
LR Correlation:
Просьба добавить.
А так же, например нет следующего.
LR Standard Error:
AHPR
GHPR
Z-Счет
Уровень маржи
Могли бы добавить ещё анализа в бэктетсы, а именно:
прибыли и потери по часам открытия сделок, которые эти прибыли и потери принесли.
Сейчас есть прибыли и потери по часам закрытия сделок:
Спасибо за ваш труд.
Добавьте пожалуйста в результаты оптимизации количество убыточных трейдов STAT_LOSS_TRADES,
Поддерживаю. Всё время кажется, что среди 500 прибыльных вариантов есть вариант, где количество убыточных трендов минимально.
И как то упростить введение комиссии брокера (есть - но криво работает наверно))) Это уберет массу ненужных результатов.
Могли бы добавить ещё анализа в бэктетсы, а именно:
прибыли и потери по часам открытия сделок, которые эти прибыли и потери принесли.
Сейчас есть прибыли и потери по часам закрытия сделок:
Это логично, но не будет сделано.